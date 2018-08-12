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Meral Akşener: Görev, töre gereğidir, 'gel' dediniz, geldim (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

AKŞENER'DEN DELEGELERE TEŞEKKÜR  ​İYİ Parti 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Meral Akşener, sahnedeki kürsüye gelerek, delegelere teşekkür etti.

AKŞENER'DEN DELEGELERE TEŞEKKÜR
​İYİ Parti 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Meral Akşener, sahnedeki kürsüye gelerek, delegelere teşekkür etti. İYİ Parti Lideri Akşener, "Bana duyulan güvene, inanca çok teşekkür ediyorum. İnşallah, Allah beni sizlere karşı hepimizi de kendi huzurunda ona karşı mahcup etmesin, diyorum. Teşekkür ederim" diye konuştu.

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