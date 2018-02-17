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Meral Akşener: Hadi yüreğiniz yetiyorsa İYİ Parti'yi seçime sokmayın (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 23:31 | Son Güncelleme

MERAL AKŞENER AKŞAM YEMEĞİNDE PARTİLİLERLE BULUŞTU İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'deki programının ardından partililerle bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

MERAL AKŞENER AKŞAM YEMEĞİNDE PARTİLİLERLE BULUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'deki programının ardından partililerle bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından kürsüye çıkan Akşener, "İYİ Partinin önceliği parlamenter sistem, hukukun üstünlüğü ve adaleti sağlamak, ekonomi ve eğitim iç içe zaten. Bütün bunları hale yola koyarsanız Türkiye'nin gücü, eğitimli ve umutlu insan gücü kısa sürede önce bölgesini, sonra dünyanın çok önemli bir gücü haline gelir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir'de partililerle bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Partisinin kuruluş sürecinde önemli mücadeleler verdiklerini söyleyen Akşener, iktidara geldikleri takdirde hukuk, ekonomi ve eğitime büyük önem vereceklerini belirterek, özellikle Türkiye'de kimsenin eğitim sisteminden memnun olmadığını, bu konuda önemli projeleri olduğunu söyledi.

Dünya ile rekabet eden, dünyanın her tarafında iş bulabilen mezunlar yetiştiren üniversiteler hedeflediklerini söyleyen Akşener, "Donanımlı ara elemanların yetiştiği, işini en iyi yapan kişilerin güzel maaşlar aldığı, bataklıktan kurtulmuş bir eğitim sistemi ile karşınızda olacağız. Gençlerin okudukları, çalıştıkları takdirde bir yere gelebileceklerini ortaya koyacağız. Zengin çocuğu ile fakir çocuğunun arasındaki farkı en az indireceğiz. Esasen bugün eğitimde zengin ve fakir arasındaki ayrım derinleşmiştir. İşte biz bunu ortadan kaldıracağız. Zeki, çalışkan, başarılı çocukların umutlarını yerine geri koyacağız. Türkiye'yi yönetme iradesini ve hayalini o gençlerimizin kafasına bir inanç olarak yerleşmesini sağlayacağız" dedi.

'ÖZELLİKLE GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ'

Parlamenter sistem, hukukun üstünlüğü ve adaleti sağlamayı, ekonomiyi ve eğitimi öncelikli konular olarak belirlediklerini söyleyen Akşener, "Bütün bunları hal yola koyarsanız. Türkiye'nin gücü, eğitimli ve umutlu insan gücü kısa sürede önce bölgesini sonra dünyayı çok önemli bir gücü haline gelir. Biz buna inanıyoruz, bundan eminiz. Milletin aziz mensuplarına özellikle gençlerimize güveniyoruz" diye konuştu.

Akşener konuşmasının ardından hediye edilen ve üzerinde Türk bayrağı olan Yörük sarığını omzuna asarak partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)

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