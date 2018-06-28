HABER

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinin ardından aldığı oy oranı tartışma konusu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yol haritası belli oldu. İddiaya göre Akşener ve A takımının yaptığı toplantıda hedef yerel seçimler olarak belirlendi ve Akşener'in Erdoğan'a karşı uzlaşmacı bir tavır takınacağı öne sürüldü

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan Meral Akşener, 3 milyon seçmenden %7.3 oy alarak seçimden mağlup ayrıldı. Seçim sonuçları sonrası önce sessizliğe bürünüp ertesi gün açıklama yapan Akşener , seçimlerin ardından ilk kez A Takımı ile bir araya geldi. Başkanlık Divanı’nda seçim sonuçlarını yakın kurmayları ile Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından görüşen akşener ve ekibi, yüzde 10’luk oyu “sıfırdan başarı” olarak değerlendirirken, hedefi Yerel seçim olarak belirledi. İlk toplantıda seçim yorgunluğu sebebiyle Meclis işleyişi görüşülmezken, iktidarın yönetim krizleri değerlendirildi. Parti içi kriz iddialarını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, “Partimiz demir leblebi gibi. Yutmaya çalışanın kursağında kalır” dedi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral akşener, önceki gün gerçekleştirilen geniş katılımlı GİK toplantısının ardından dün de Başkanlık Divanı’ndaki kurmayları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin oyu altında kalan Akşener’in güvenoyu aldığı GİK toplantısında, istifasına dönük gündemin bile açılmadığı ve partililerin Akşener’i ayakta alkışladığı öğrenildi.

'BİZE TEZGAH KURULDU'

Başkanlık Divanı toplantısında seçim yorgunluğu nedeniyle genel bir değerlendirme yapıldı. Toplantıda, seçim sürecinin son 10 günde şekillendiği, Erdoğan-İnce arasındaki tartışma dozunun yükselmesi ile “sol geliyor” korkusunun yaratıldığı ve bu algı ile AKP’den İYİ Parti’ye gelecek bir kısım oyun MHP’ye kaydığı, CHP tabanının ise kemikleştiği değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi. Solun AK Parti tarafından seçmene öcü gibi gösterildiğini belirten parti kaynakları “Biz ise nasıl bir tezgâh kurulduğunu anlatamadık” değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN İLE UZLAŞACAK

Edinilen bilgiye göre, Akşener’in ekonomi kurmayları son sürece ilişkin de bilgi verdi. Toplantıda yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimini uzun vadeli olarak iyi yönde işletemeyeceği, bu kapsamda isimlerin değil yönetim tarzının öne çıkacağı değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca Erdoğan’ın bu süreçte Meclis çoğunluğunu da yitirmesiyle birlikte daha uzlaşmacı bir çizgiye geleceğinin de görüşüldüğü aktarıldı. İYİ Parti yönetiminin ayrıca 8 Temmuz sonrasında yeni döneme ilişkin net bir yol haritası belirlemek üzere bir çalıştay organize etme kararı aldığı öğrenildi.

PARTNERCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptımCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptım
'Süleyman Soylu'nun görevi değişecek' iddiası'Süleyman Soylu'nun görevi değişecek' iddiası
CHP'de kimler disipline gidecek? İsimler netleştiCHP'de kimler disipline gidecek? İsimler netleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

İlginizi Çekebilir

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Süleyman Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan'a telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak

Süleyman Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan'a telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Artık güvenoyu halktan alındı.hizmete devam.muhalefete selam.
söv söv söv sonra el sıkış, sana fetöcü desinler, kaseti var desinler git ellerini sık. yaparsa uzlaşırsa ne diyelim :)
THE END akşener abla
AKŞENER MARJİNAL BİR SAMAN ALEVİ
Bunlar bu hezimetten sonra yine meydana çıkıp milletten oymu isteyecekler.
Başkanlık şiştemini kılıçdaroğluyla buna bir kez anlatında öğrenşinler bu tipleri başımıza getiriyorşunuz yani en azından başkanlık şiştemini öğrenşinler
bakın bu kadın iktidarda olmak için veremiyecegi şey yoktur.? CHPYE ortak olmasaydı baraj altında kalıyordu.? gitti chp ve hdp göz kırptı.geçmişi bunu gösteriyor.? bununla yola cıkanlar sizlerde dahilsiniz. dikkat edin kendinize.?Pazarda satılmayın
avucunu yalarmısın meral yengem senin siyasi tempon bukadar işte RTE aldatıldık derken dalga geçiyordun şimdi kendin KANDIRILDIK DİON NASIL OLACAK
Diğer Haberler
'Süleyman Soylu'nun görevi değişecek' iddiası

'Süleyman Soylu'nun görevi değişecek' iddiası

CHP'de kimler disipline gidecek? İsimler netleşti

CHP'de kimler disipline gidecek? İsimler netleşti

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erdoğan-Bahçeli zirvesinde Meclis dağılımı ile kabine ele alındı

Erdoğan-Bahçeli zirvesinde Meclis dağılımı ile kabine ele alındı

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.