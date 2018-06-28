Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan Meral Akşener, 3 milyon seçmenden %7.3 oy alarak seçimden mağlup ayrıldı. Seçim sonuçları sonrası önce sessizliğe bürünüp ertesi gün açıklama yapan Akşener , seçimlerin ardından ilk kez A Takımı ile bir araya geldi. Başkanlık Divanı’nda seçim sonuçlarını yakın kurmayları ile Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından görüşen akşener ve ekibi, yüzde 10’luk oyu “sıfırdan başarı” olarak değerlendirirken, hedefi Yerel seçim olarak belirledi. İlk toplantıda seçim yorgunluğu sebebiyle Meclis işleyişi görüşülmezken, iktidarın yönetim krizleri değerlendirildi. Parti içi kriz iddialarını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, “Partimiz demir leblebi gibi. Yutmaya çalışanın kursağında kalır” dedi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral akşener, önceki gün gerçekleştirilen geniş katılımlı GİK toplantısının ardından dün de Başkanlık Divanı’ndaki kurmayları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin oyu altında kalan Akşener’in güvenoyu aldığı GİK toplantısında, istifasına dönük gündemin bile açılmadığı ve partililerin Akşener’i ayakta alkışladığı öğrenildi.