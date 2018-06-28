Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan Meral Akşener, 3 milyon seçmenden %7.3 oy alarak seçimden mağlup ayrıldı. Seçim sonuçları sonrası önce sessizliğe bürünüp ertesi gün açıklama yapan Akşener , seçimlerin ardından ilk kez A Takımı ile bir araya geldi. Başkanlık Divanı’nda seçim sonuçlarını yakın kurmayları ile Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından görüşen akşener ve ekibi, yüzde 10’luk oyu “sıfırdan başarı” olarak değerlendirirken, hedefi Yerel seçim olarak belirledi. İlk toplantıda seçim yorgunluğu sebebiyle Meclis işleyişi görüşülmezken, iktidarın yönetim krizleri değerlendirildi. Parti içi kriz iddialarını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, “Partimiz demir leblebi gibi. Yutmaya çalışanın kursağında kalır” dedi.
AYAKTA ALKIŞLANDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral akşener, önceki gün gerçekleştirilen geniş katılımlı GİK toplantısının ardından dün de Başkanlık Divanı’ndaki kurmayları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin oyu altında kalan Akşener’in güvenoyu aldığı GİK toplantısında, istifasına dönük gündemin bile açılmadığı ve partililerin Akşener’i ayakta alkışladığı öğrenildi.
'BİZE TEZGAH KURULDU'
Başkanlık Divanı toplantısında seçim yorgunluğu nedeniyle genel bir değerlendirme yapıldı. Toplantıda, seçim sürecinin son 10 günde şekillendiği, Erdoğan-İnce arasındaki tartışma dozunun yükselmesi ile “sol geliyor” korkusunun yaratıldığı ve bu algı ile AKP’den İYİ Parti’ye gelecek bir kısım oyun MHP’ye kaydığı, CHP tabanının ise kemikleştiği değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi. Solun AK Parti tarafından seçmene öcü gibi gösterildiğini belirten parti kaynakları “Biz ise nasıl bir tezgâh kurulduğunu anlatamadık” değerlendirmesinde bulundu.
ERDOĞAN İLE UZLAŞACAK
Edinilen bilgiye göre, Akşener’in ekonomi kurmayları son sürece ilişkin de bilgi verdi. Toplantıda yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimini uzun vadeli olarak iyi yönde işletemeyeceği, bu kapsamda isimlerin değil yönetim tarzının öne çıkacağı değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca Erdoğan’ın bu süreçte Meclis çoğunluğunu da yitirmesiyle birlikte daha uzlaşmacı bir çizgiye geleceğinin de görüşüldüğü aktarıldı. İYİ Parti yönetiminin ayrıca 8 Temmuz sonrasında yeni döneme ilişkin net bir yol haritası belirlemek üzere bir çalıştay organize etme kararı aldığı öğrenildi.
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