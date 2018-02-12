Meral Akşener: Hiç kimsenin İYİ Parti'yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecek

Gece, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir yıl önce Çanakkale'de yaşadığı engellemelerin haber görüntüsünün partililere izletilmesi ile başladı. Elifsu Gündüz isimli küçük bir kız çocuğu, duygulu ve heyecanlı bir şekilde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Salondaki partililer kendisini uzun süre alkışladı. Ardından açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan, "Çok büyük değerlerimizi kaybettirdiler. En başta demokrasi deniliyor ama en büyük demokrasi ayıbını geçen sene bugün yaptılar. Genel Başkanımız buraya geldiğinde ondan ne kadar korktuklarını ortaya koydular ve ışıkları kapattılar. Onu konuşturmamak istediler. Ama ne oldu. Sizlerin sayesinde o karanlıklar bugün tekrar aydınlığa dönüşüyor" diye konuştu.

"BİR YIL ÖNCE DEMOKRASİ AYIBI YAŞADI"

İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen ise, "Bundan tam bir yıl önce Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi, Çanakkale ziyaretinde büyük bir demokrasi ayıbı yaşadı. Büyük bir kısmınız buna şahit oldunuz. Malum bir otelde yapılacak olan toplantı salonunun, maalesef yaratılan bu korku imparatorluğunun bir yansıması olarak, ’nasıl yaparız da konuşturmayız’ diye ışıkları kapatıldı. Kapıları kilitlendi. Ama hiçbir işe yaramadı. Hatta ters tepti. Türk insanı, o cesur yürekli kadının sesini tüm Türkiye'den duydu. Hep diyoruz ya karartılan otel salonlarına inat, güneş gibi doğdu İYİ Parti" dedi.

"NE YAPARSANIZ YAPIN, ENGEL OLAMAYACAKSINIZ"

Konuşmaların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cep telefonuyla internet üzerinden partililere görüntülü olarak seslendi. Görüntüsü, salondaki bir perdeye yansıtılan Akşener, şunları söyledi:

Evet geçen sene bu zaman Çanakkaledeydik. Referandumda ’Hayır’ kampanyası için parasını ödediğimiz bir otelin salonunda program yapmak üzere geldik. Otel yönetimi ki, onlara bir sözüm yok. Gelen bir telefonla, bizim parasını ödediğimiz o salonu iptal ettiler. Ama karanlıkta da olsa, megafonla da olsa sizlerin sayesinde, sizlerin gayreti ve iradesiyle ben orada konuştum. O zaman demiştim. Ne yaparsanız yapın, engel olamayacaksınız. Aradan zaman geçti. İYİ Parti kuruldu. Milletimiz istedi. Milletimiz dedi ki, Siz bekçi olun." Bizde bekçiliğini yapıyoruz. Önce denildi ki; ’İYİ Partiyi kurdurtmazlar.’ İYİ Parti kuruldu. Şimdi deniliyor ki, Seçime sokmazlar. Buradan sizlerle paylaşmak isterim ki, hiç kimsenin İYİ Partiyi seçime sokmamaya gücü yetmeyecektir. Bu mücadelemiz ülkemiz, milletimiz için sürecek. Türkiyenin huzura, devlet millet ayrışmasının önüne geçmeye ihtiyacı var. Türkiyenin hukuka, adalete ihtiyacı var. İktidarı alacağımıza inancımız tamdır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin görüntülü konuşması, partililerin coşkulu alkışları eşliğinde sona erdi. Ardından, çekiliş yapılarak katılımcılara hediyeler dağıtıldı.