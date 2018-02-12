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Meral Akşener: Hiç kimsenin İYİ Parti'yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecek

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

Çanakkale'de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı, Başkanları Meral Akşener’in, geçen yıl ’Milli İradeye Saygı’ toplantısını yaptığı otelde karşılaştığı engellemelerin yıl dönümünde bir yemek düzenledi. İnternet üzerinden görüntülü olarak salondakilere seslenen Akşener, Önce denildi ki, İYİ Parti'yi kurdurtmazlar. İYİ Parti kuruldu. Şimdi deniliyor ki, Seçime sokmazlar. Hiç kimsenin İYİ Parti'yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecektir" diye konuştu.

Meral Akşener: Hiç kimsenin İYİ Parti'yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecek

İYİ Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan ve yönetim kurulu üyeleri, geçen yıl Çanakkale'de yaşanan 'salon krizi'ne dikkat çekmek için bir restoranda ’İYİ’ler Buluşuyor’ adı altında yemek düzenledi.

Afrin şehitleri nedeniyle müzikli eğlencenin yapılmadığı yemeğe, İYİ Parti Kurucu Üyesi Rıdvan Uz, İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen, İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özeli, Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Gece, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir yıl önce Çanakkale'de yaşadığı engellemelerin haber görüntüsünün partililere izletilmesi ile başladı. Elifsu Gündüz isimli küçük bir kız çocuğu, duygulu ve heyecanlı bir şekilde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Salondaki partililer kendisini uzun süre alkışladı. Ardından açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan, "Çok büyük değerlerimizi kaybettirdiler. En başta demokrasi deniliyor ama en büyük demokrasi ayıbını geçen sene bugün yaptılar. Genel Başkanımız buraya geldiğinde ondan ne kadar korktuklarını ortaya koydular ve ışıkları kapattılar. Onu konuşturmamak istediler. Ama ne oldu. Sizlerin sayesinde o karanlıklar bugün tekrar aydınlığa dönüşüyor" diye konuştu.

"BİR YIL ÖNCE DEMOKRASİ AYIBI YAŞADI"

İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen ise, "Bundan tam bir yıl önce Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi, Çanakkale ziyaretinde büyük bir demokrasi ayıbı yaşadı. Büyük bir kısmınız buna şahit oldunuz. Malum bir otelde yapılacak olan toplantı salonunun, maalesef yaratılan bu korku imparatorluğunun bir yansıması olarak, ’nasıl yaparız da konuşturmayız’ diye ışıkları kapatıldı. Kapıları kilitlendi. Ama hiçbir işe yaramadı. Hatta ters tepti. Türk insanı, o cesur yürekli kadının sesini tüm Türkiye'den duydu. Hep diyoruz ya karartılan otel salonlarına inat, güneş gibi doğdu İYİ Parti" dedi.

"NE YAPARSANIZ YAPIN, ENGEL OLAMAYACAKSINIZ"

Konuşmaların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cep telefonuyla internet üzerinden partililere görüntülü olarak seslendi. Görüntüsü, salondaki bir perdeye yansıtılan Akşener, şunları söyledi:

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Evet geçen sene bu zaman Çanakkaledeydik. Referandumda ’Hayır’ kampanyası için parasını ödediğimiz bir otelin salonunda program yapmak üzere geldik. Otel yönetimi ki, onlara bir sözüm yok. Gelen bir telefonla, bizim parasını ödediğimiz o salonu iptal ettiler. Ama karanlıkta da olsa, megafonla da olsa sizlerin sayesinde, sizlerin gayreti ve iradesiyle ben orada konuştum. O zaman demiştim. Ne yaparsanız yapın, engel olamayacaksınız. Aradan zaman geçti. İYİ Parti kuruldu. Milletimiz istedi. Milletimiz dedi ki, Siz bekçi olun." Bizde bekçiliğini yapıyoruz. Önce denildi ki; ’İYİ Partiyi kurdurtmazlar.’ İYİ Parti kuruldu. Şimdi deniliyor ki, Seçime sokmazlar. Buradan sizlerle paylaşmak isterim ki, hiç kimsenin İYİ Partiyi seçime sokmamaya gücü yetmeyecektir. Bu mücadelemiz ülkemiz, milletimiz için sürecek. Türkiyenin huzura, devlet millet ayrışmasının önüne geçmeye ihtiyacı var. Türkiyenin hukuka, adalete ihtiyacı var. İktidarı alacağımıza inancımız tamdır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin görüntülü konuşması, partililerin coşkulu alkışları eşliğinde sona erdi. Ardından, çekiliş yapılarak katılımcılara hediyeler dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti seçim Çanakkale

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu söylemlerle seçim alınmaz.Sen 80'lerin demegojisiyle %4-5leri ancak bulursun.şimdiden geçmiş olsun!
bu ne diyor ya
YaZık böyle bir ortamda bile siyaset derdinde !!!!!!!!!!!
YANİ BÜYÜK KONUŞMAYALIM DESELER Kİ AYET GELDİ EGER PEŞİNDEN GİDER OY VERIRSEM BİR DAHA CEHENNEMDEN ÖMÜR BOYU KALMAYİ BİLE GÖZE ALIR SANA KİN NEFRET DUYAN %20 SENİN ARTIK BİR TÜRKİYE VATANDAŞI OLARAK GÖRMÜYOR DİNDAR MİS İMAM HaTIPLIYMIS BİLAKİS MİLLET DİNDEN İMAN DAN CUMA NAMAZINA gitmiyor SOGUDU CAMİLER BOMBOŞ SENİN İÇİN SONA GELİNDİ SEN BU MİLLETİN SONA GETİRDİN SENİN ETRAFINDAKİ BEKİR MAHİR NURETTİN EMRULLAH SENİN KUMPAS KURDUGUNUN FARKINDA BİLE DEĞİLSİN DOSTUM MİLLETİ KURSUNLATTINIZ GENÇLİĞİ LAV ETTİNİZ İMAM HATİPLİYİ VEKİL FAHRİ İŞKUR TEMİZLİK ELAMANI REZILLIGINE SOKTUNUZ AL
Vatanımızın bulunduğu şu elim durumda dahi insanları birbirine vurdurmak için kışkırtmacılık yapan be hey soytarı kadın, sen kimsin ki...
meral hanım yaza yaza usandım kaybedeceksin git evine yemek pişir temizlik yap yurtta sulh cihanda sulh konseyinin yani fetö söylemlerinin neresindesin ülkeyi işgal girişiminden hemen önce başbakan olacağım diyordun neye göre diyordun ne bekliyordun o zamanlar daha yeni idin şimdi aynı söylemi neden demiyorsun boşuna çabalama samimiyetsizsin ve asla güven vermiyorsun
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