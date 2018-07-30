HABER

Meral Akşener'i ikna eden sözler: Torununu Pars'a 'bırakıp kaçtı' derler

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 10:58 | Son Güncelleme

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakmaya hazırlanan Meral Akşener'in görevine dönmesinde "Torununuza 'Bırakıp kaçtı' derler" sözünün etkili olduğunu ileri sürdü.

Meral Akşener'i ikna eden sözler: Torununu Pars'a 'bırakıp kaçtı' derler

Afyonkarahisar'da düzenlenen İYİ Parti çalıştayında, ‘yeterli oyu alamadıkları ve aday listelerinin hazırlanmasında gerekli özenin gösterilmediği' eleştirileri üzerine parti liderliğinden ayrılacağını açıklayan Meral Akşener önceki gün ikna edildi. Akşener'in ayrılma kararının ardından, Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve vatandaşlar İstanbul'daki evinin önünde kamp kurdu. Cumartesi günü Akşener ile görüşmek üzere 5 kişilik bir heyet belirlendi. Genel başkan yardımcıları Koray Aydın, Lütfi Türkkan, Grup Başkanı Ahad Andican, milletvekilleri Aylin Cesur ve Şenol Bal'dan oluşan heyet, Akşener'i evinde ziyaret etti.

‘TARİHE BÖYLE GEÇMEYİN'

Sözcü'de Saygı Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan habere göre, heyette bulunanlar ayrı ayrı söz aldı ve görüşlerini dile getirdi. Gelenleri dinleyen Akşener'e, kadın milletvekilleri Aylin Cesur ve Şenol Bal, "Eğer dönmezseniz, Türkiye'de siyasette bir şey yapmaya çalışan kadınların da cesaretini kırmış olursunuz. Sizin buna hakkınız yok" dediler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı Ahad Adican, Akşener'e siyasette niçin bulunduklarını ayrıntılı olarak anlattı ve şunları söyledi:
"Ülkemizde çocuklarımızın, torunlarımızın geleceklerini karartacak adımlar atıldığı bir dönemde sizin genel başkanlıktan vazgeçmeniz halinde ileride bunu anlatmakta zorluk çekeriz. Bu ülkenin çocuklarına ileride ne söyleyeceksiniz? Torununuza, gençlerimize ne diyeceksiniz? Torununuz Pars'a ‘Bırakıp kaçtı' derler. Onlara karşı hepimizin sorumlulukları var. İlk girilen seçimde 10 puan almak da başarıdır. Ufak tefek pürüzler bizi yıldırmamalıdır. Bu ülke çocuklarının istikbali için mücadele vermeliyiz."

‘TAMAM, TAMAM…' DEDİ

Bunun üzerine Meral Akşener, "Ben bu ülkenin çocuklarına kıyamam. Tamam, tamam… Pazartesi günü saat 15.00'te Başkanlık Divanı'nı toplayalım" dedi ve yarın genel merkeze gidip kurultay hazırlıklarına başlayacağını belirtti.

PARTNERSürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorumSürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorum
Muharrem İnce: İlk seçimi kaybettiğim an partiyi olağanüstü kurultaya götürürümMuharrem İnce: İlk seçimi kaybettiğim an partiyi olağanüstü kurultaya götürürüm
Ankara'da ilklerin YAŞ'ı! Sürpriz terfiler bekleniyorAnkara'da ilklerin YAŞ'ı! Sürpriz terfiler bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener torun Pars

En Çok Okunan Haberler

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yürü be Asena. Onurlu insan. Milli-sosyal güzel insan. Var ol.
Diğer Haberler
AK Partili Veysel Eroğlu'ndan flaş açıklama: Bekleyin sürprizlerim olacak

AK Partili Veysel Eroğlu'ndan flaş açıklama: Bekleyin sürprizlerim olacak

Muharrem İnce'den kurultay imzaları sorusuna dikkat çeken yanıt

Muharrem İnce'den kurultay imzaları sorusuna dikkat çeken yanıt

Muharrem İnce: İlk seçimi kaybettiğim an partiyi olağanüstü kurultaya götürürüm

Muharrem İnce: İlk seçimi kaybettiğim an partiyi olağanüstü kurultaya götürürüm

Ankara'da ilklerin YAŞ'ı! Sürpriz terfiler bekleniyor

Ankara'da ilklerin YAŞ'ı! Sürpriz terfiler bekleniyor

CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Gürsel Tekin açıkladı: Adayım

CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Gürsel Tekin açıkladı: Adayım

Yeni yönetim sisteminin ilk MGK toplantısı bugün

Yeni yönetim sisteminin ilk MGK toplantısı bugün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.