Meral Akşener'ın 24 Haziran seçim planının detayları ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 24 Haziran’da genel seçimle birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘’Cumhurbaşkanı adayı’’ olacağını açıklamasından sonra ilk imza, parti kurucusu ve Sosyal Politikalar Başkan yardımcısı Ahmet Can Buğday’dan geldi. Buğday İYİ Parti Gaziosmanpaşa teşkilatını ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı adayının Akşener olduğuna ilişkin dilekçesini de verdi.

İYİ Parti'nin herkesi kucakladığını, onun için kendilerini durdurmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Akşener, şöyle devam etti:

"Buradan abidik gubidiklere alışmışlara sesleniyorum ayağınızı denk alın. İYİ Parti'nin seçimlere girmek için hiçbir şartı eksik değildi. Eğer engel olmaya kalkarsanız bende Meral Akşener'sem o gök kubbeyi başınıza yıkarım. Buradan size bir çağrım var, İYİ Parti sandıklara sahip çıkacak ama sizler de sandıklarınıza sahip çıkacaksınız. Kendini Erdoğan'a sevdirmek için uğraşan bir zatın bir sözü var 'Harp halidir her şey mubahtır'. Geçen referandumdaki gibi YSK üzerinden bir hileye başvurursanız bütün fetvalarınızı size yediririm. Sayın Erdoğan'a uzun zamandan beri soruyordum 'İttifakı neden yaptınız' diye. Dün ortaya çıktı, çekmecelerindeki anketler o kadar kötü ki apar topar seçime gidiyorlar. Biz seçime hazırız."