Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

Hafta sonu Ankara'da yapılan 1. Olağanüstü Kurultay sonrası dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu parti yönetimini seçti. 7 yıl süreyle Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı yaptıktan sonra İYİ Parti'ye katılan İsmail Koncuk da, Genel Başkan Yardımcısı oldu. 12'den 15'e çıkartılan Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim girdi. Aytun Çıray, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Ayfer Yılmaz, Şenol Bal, Müsavat Dervişoğlu, Ersagun Yücel ile Hayrettin Nuhoğlu koltuklarını korudu. Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ'ın görev alanı değiştirildi. Yeni dönemde İYİ Parti'de medyadan eski milletvekili Lütfü Türkkan sorumlu olacak.

DURMUŞ YILMAZ GİTTİ



Sözcü'de yer alan habere göre, eski Merkez Bankası Başkanı ve MHP eski Uşak milletvekili Durmuş Yılmaz, avukat Şule Ünlü Doğan ile iletişim-teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Vedat Taylan Yıldız koltuğunu kaybetti. Durmuş'un baktığı ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz getirildi. İsmail Koncuk dışında;, Kazım Ataoğlu, Aydın Sezgin, Lütfü Türkkan, Berna Sukas, Buğra Kavuncu ve Fatih Şeker Genel Başkan Yardımcısı oldu.