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Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 16:12 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yeni 'A Takımı' belli oldu. Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim dahil olurken, yeni kadroda eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, Şule Ünlü Doğan ve Dr. Vedat Taylan Yıldız yer almadı.

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

Hafta sonu Ankara'da yapılan 1. Olağanüstü Kurultay sonrası dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu parti yönetimini seçti. 7 yıl süreyle Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı yaptıktan sonra İYİ Parti'ye katılan İsmail Koncuk da, Genel Başkan Yardımcısı oldu. 12'den 15'e çıkartılan Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim girdi. Aytun Çıray, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Ayfer Yılmaz, Şenol Bal, Müsavat Dervişoğlu, Ersagun Yücel ile Hayrettin Nuhoğlu koltuklarını korudu. Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ'ın görev alanı değiştirildi. Yeni dönemde İYİ Parti'de medyadan eski milletvekili Lütfü Türkkan sorumlu olacak.

DURMUŞ YILMAZ GİTTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, eski Merkez Bankası Başkanı ve MHP eski Uşak milletvekili Durmuş Yılmaz, avukat Şule Ünlü Doğan ile iletişim-teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Vedat Taylan Yıldız koltuğunu kaybetti. Durmuş'un baktığı ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz getirildi. İsmail Koncuk dışında;, Kazım Ataoğlu, Aydın Sezgin, Lütfü Türkkan, Berna Sukas, Buğra Kavuncu ve Fatih Şeker Genel Başkan Yardımcısı oldu.

İŞTE İYİ PARTİ'DE GÖREV DAĞILIMI

Olağanüstü Kurultay'da sayısı 60'dan 80'e yükseltilen GİK üyeleri dün saat 12.00'de İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener başkanlığında toplandı. Yaklaşık iki saat süren toplantıda partinin vitrini belirlendi. İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı üyeleri ve sorumlu oldukları alanlar şöyle oluşturuldu:

“Aytun Çıray Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü,

Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasip,

Koray Aydın teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı,

İsmail Koncuk seçim işleri, hukuk ve insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Kazım Ataoğlu parlamento ve siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Aydın Sezgin uluslararası ilişkiler ve Türk Dünyasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Şenol Bal araştırma ve geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Musavat Dervişoğlu mahalli idarelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Ayfer Yılmaz ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Ümit Özdağ strateji, iletişim, propaganda ve tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Lütfü Türkkan basın yayın ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Berna Sukas sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Buğra Kavuncu bilim, sanayi ve teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Ersagun Yücel sivil toplum kuruluşları ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Fatih Şeker eğitim kültür ve sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

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