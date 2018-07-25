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Meral Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti'den flaş karar

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 12:30 | Son Güncelleme

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Meral Akşener'in yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamasının ardından bir karar da Başkanlık Divanı'ndan geldi

Meral Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti'den flaş karar

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Akşener'i aday gösterme konusunda yeniden oybirliğine varıldığını belirtti.

Çıray Twitter hesabından şunları söyledi:

@iyiparti Başkanlık Divanı mutat toplantısını yaptı ve Büyük Kurultay'ın 12 Ağustos tarihinde yapılması kararı üzerine çalışmaları gözden geçirdi. Başkanlık Divanı bir kez daha, milletin talebi olan Sn @meral_aksener i aday gösterme kararını oybirliği ile teyit etti.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ya bir git işine. aday olsa ne yazar olmasa ne yazar?
Daha 6 ay olmadan birbirinize duştünüz.
istemem yan cebime koy
Ama neden? Akşener politika yapmayı bırakmalı bu kararı almasında ki nedeni dürüst ve gerçeklerle biz seçmenlerine anlatmalı. 18 yıldır yalan dinliyoruz ve ben akşenere inanmıştım
bu da senin saflık düzeyindeki salaklığın dan kaynaklı. demek ki milletin yanında yer almayan bir tavır içinde olmuşsun, farkında olammışsın
sallaaaaa....
Talimatla kurulan ve ülkücü kesime ihanet edenlerin sonu budur.
isabetli bir karar. akşener den lider olmaz. yıkıcı bir üsluba ve dile sahip
BALON SÖNDÜ, FARKINA VARDILAR İŞTE, PANİK HAVASI. AKŞENER GİDERSE TÜMDEN YANDINIZ. :)))))))
Bence bunlar planlı danışıklı dönüşüklü göreceksiniz yine meral akşener aday olacak ve genel başkan seçilecek.
6 aylık parti kuracaktiniz ve birakacaktiniz neden milleti umutlandirdiniz rezil olduk sayın Akşener
ben il yönetim kurulu üyesiyim kimse partiden büyük değildir lidermi yok partide.. adaylarda hata chp de hata parti doomadan öldü
kardeşim başka birini seçin yokum diyor kadın
neden bu kadar insan istiyorken aday olmuyorsun.sana oy veren insanları yarı yolda bırakıyorsun. yoksa tehdit mi ediliyorsun. birilerinin elinde gizli görüntülerinmi var yoksa. çık erkek gibi açıkla. bu millet doğrunun yanında ve arkasındadır
aziz yıldırım çoğu başarısızlığında istafa edip taraftarı yürütüp yeniden aday olmuştu.biraz daha akşener sesleri yükselince aday olur merak etmeyin..
oyun oynamaktan vaz gecmiyor meral istfa edeydinde bidahaki kurultaya aday yapmasalardi seni ama yemez
kadın hepinizin milletvekili yaptı kendisi milletvekili bile olamadı hala partiyi bölüşemiyorsunuz yazıklar olsun
milletin başka derdi yok şu anda sizin ne olup olmadığınızı Tartışıyor
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