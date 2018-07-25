Meral Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti'den flaş karar

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Akşener'i aday gösterme konusunda yeniden oybirliğine varıldığını belirtti.
Çıray Twitter hesabından şunları söyledi:
@iyiparti Başkanlık Divanı mutat toplantısını yaptı ve Büyük Kurultay'ın 12 Ağustos tarihinde yapılması kararı üzerine çalışmaları gözden geçirdi. Başkanlık Divanı bir kez daha, milletin talebi olan Sn @meral_aksener i aday gösterme kararını oybirliği ile teyit etti.
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