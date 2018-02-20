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Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 22:30 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her partiden siyasetçiyi bir çatı altında buluşturdu. 12 ayrı partiden siyasetçi ile 'büyük koalisyon' dedirten görüntü altında beraber yemek yedi. Akşener'in Point Otel’deki yemek davetine, MHP, AP, ANAP, AKP, DSP, HP-SHP, DYP, RP, FP, SP, BBP'li 300'ü aşkın politikacı katıldı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, yemek öncesi yaptığı konuşmada ”Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Bugün artık küfüre ve iftiraya değil zarif cümlelere ihtiyacımız var. Artık o zarifliği yakalamalıyız. Hepinizin fikirlerine değer veriyorum. Türkiye’nin konuşmaya ihtiyacı var eğer Türkiye konuşsaydı bugün Afrin dahil bir çok sorunu daha rahat çözerdik” dedi.

YOĞUN KATILIM

Sözcü'de yer alan habere göre 12 partiden eski ve yeni politikacı, Akşener’in yemeğinde yer aldı. MHP’li eski bakanlar Agah Oktay Güner, Namık Kemal Zeybek, Enis Öksüz, Sadi Somuncuoğlu, Abdülhaluk Çay ile HP-SHP ve DSP’li eski bakanlar İrfan Gürpınar, Aydın Tümen, Suat Çağlayan da yemeğe katıldı. DYP ve ANAP’lı eski Bakanlar, Hamdi Üçpınarlar ve Ahad Andiçen’in yanı sıra Adalet Partili eski bakan ve politikacı Ali Naili Erdem de yemekte yer aldı.

MHP eski Milletvekili Cihan Paçacı ve Şevket Bülent Yahnici ile BBP eski Milletvekili Ökkeş Şendiller ve Esat Bütün, DSP’li Hasan Akgün ve Adil Aşırım, DYP ve AKP’li eski vekil Mehmet Dülger, RP-FP- SP ve AKP’li Ersönmez Yarbay, DYP’li Baki Tuğ da yemeğe katıldı. İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Ayfer Yılmaz, Koray Aydın ve Ümit Özdağ da Akşener’e eşlik etti.

aksener

HEPSİYLE EL SIKIŞTI

300’ü aşkın politikacı yemekte buluşurken, Akşener de yemek başlamadan önce masaları tek tek dolaştı ve tüm konuklarla el sıkışarak selamlaştı. Meral Akşener, yemek sırasında konuklarla sohbet de etti.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti 12 parti Ankara

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Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Okuyucu Yorumları 30 yorum
meral aksenere oy vermek bir vatan borcudur.
hadi lennnnn, fetö artıkları
@yusufg 12 Parti katılmış katılan partiler RP _Refah partisi FP__Fazilet Partisi SP__Saadet partisi )))))) la olum bunların hepsi aynı parti zaten Sözcü yine tollemiş
@yusufg fetoyla 13 yıl yatağa giren kim akp 100%feto tayip dahil
@yusufg Vatan borcu ne demek sen önce onu öğren yaşın en fazla 20 dir. akşener daha mhp de kendini gösterememiş büyük bir balon bende bi ara oy vermeyi düşünüyordum kadın devamlı birilerine sataşıyor ama onu sallayan yok kendi kendine tartışıyor. Başkasının şeyi ile gerdeğe giren güvey değil gelin olur.
@yusufg kim acaba o artıklar :))
@bulentkarayaka fetocular aynı menzile birlikte gidiyorduk deyip birbirlerini satanlardır.
Tüm fosiller beleş yemek için koşa koşa gitmiş
büyük mü:) kıytırık
Türkiye'nin umudu Meral Akşener...Türkiye'nin umudu Meral Akşener:))
Geliyor geliyor geliyor geliyor.... işsizligin olmadığı yolsuzluğun olamadığı adaletin olduğu iyi günler geliyor.
erdogan bu kadinin mhp'nin basina gecmesini engelledi,parti kurmasini engellemeye calisti simdide secime girmesini engellemeye calisiyor,demekki var bi potansiyel.!!
Körler sağırlar birbirlerini ağırlar.
lider dediğin böyle olacak bölen değil,kucaklayan olmalı ,liderim diyenlere ders olsun.
goreceksiniz meral aksener galip gelicek
Hepsi eski, yaşlı ve etkisiz elemanlar! içerisinde eski hükümetler döneminde isim yapmış kimse yok neredeyse. Bu ekiple olmaz!
Fazla şişirmeyelim lütfen patlatırsınız.!
şu kadını bilerekmi ballandırıyorsunuz krndini birşey sanacak
Her şey İYİ olacak Ak trollere rağmen çatır çatır çatırdayacaklar biz sıfırdan başladık kaybedeceğimiz bir şey yok SİZ DÜŞÜNÜN
yemekde saydıkları hepsi 75 üzeri emekliler.
Aktroller korkmakta haklısınız zira korktugunuzun başınıza gelmesi an meselesi. Bir kadın sizi bu kadar korkuttuğuna göre bu kadında birşeyler var. Eh demek ki kadın doğru yolda. Hadi İYİ'si bakalim. Hepiniz koro halinde karalama kampanyaları yaptığınıza göre odunuz b......za karışıyor demektir. Üzülüyorum size yaaaa. Kabullenemiyorsaniz da saygı duymayı ogreneceksiniz
bence önümüzdeki seçimi %60 ile kılıçdaroğlu deil,sayın meral akşener alır.kılıçdaroğlu alsa alsa ypg 'lilerden alır o da en fazla %25 olur.
Kimsenin bu kadına tahammülü yok demek ki doğru yolda
O beleş yemek meselesini bence sen beleş makarna ve kömürle karıştırıyorsun kardeşim benim
desenize %3,5 garanti
anap nerde dyp nerde rp nerde mhp hariç bütün hepsi siyasi çöplükte
İŞTE TÜRKİYE'NİN BUNA İHTİYACI VAR AYRIŞTIRICI DEYİL BÜTÜNLEŞTİRİCİ TÜRKİYE KONUŞAN TÜRKİYE DÜN ZÜRRİYETSİZ DEDİĞİ ADAMLA VER BİLAL İ AL HİLAL İ DİYEN ÇIKAR İÇİN BİR BİRLERİNİN KI....LARINI YALAYAN SİYASETÇİLERE İHTİYACI YOK
Türkiye IYI olacak!!!
is yapar...
Böyle bir yemeği,toplantıyı bu zaman kadar ne gördüm,ne duydum...Vatan Partisi eksik gibime geldi...
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