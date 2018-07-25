Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Meral Akşener twitter üzerinden yaptığı açıklamada adaylık tartışmalarına son noktayı koydu. Akşener, “Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.” ifadesini kullandı.

EVİNDE SESSİZLİK HAKİM



Meral Akşener'in ‘Geri dönmüyorum’ açıklaması partide şok etkisi yarattı. Akşener’in İstanbul Beylerbeyi’ndeki evinde de sessizlik hakim. 2 gündür Akşener’in ikna etmek için evinin önünde bekleyen ve kendilerini binaya zincirleyen partililer de oradan ayrıldı. Partililerden geriye, Akşener için yazılan bu mektuplar kaldı.





