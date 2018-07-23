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Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

İYİ Parti'deki krizi değerlendiren Ali Türkşen, dün yaşananlarla ilgili konuştu. Türkşen, Meral Akşener’in bu kararı almasına parti içerisindeki koltuk sevdalısı kişilerin sebep olduğunu belirterek , "Özellikle de milletvekili seçilemeyenler Sayın Genel Başkan’a eleştirinin dozunu kaçırdı” yorumunu yaptı

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

İYİ Parti’li Eski SAT Komando Ali Türkşen Best FM’de yayınlanan “Ufuk Karcı İle Konuşan Türkiye” programına konuk oldu. Türkşen, Meral Akşener’in istifa kararında yaşanılanların detaylarını anlattı.

Akşener’in bu kararı almasına parti içerisindeki koltuk sevdalısı kişilerin sebep olduğunu söyleyen Türkşen “Ben siyasete girerken koltuk sevdası değil ülke sevdası için girdim. Milletvekili seçilememem benim için hiç önemli olmadı. Ancak partimiz içerisinde koltuk sevdalısı kişiler özellikle de milletvekili seçilemeyenler Sayın Genel Başkan’a eleştirinin dozunu kaçırdı” dedi.

'KOLTUK SEVDALILARI VAR'

Ali Türkşen, Meral Akşener’in istifa kararını beklemediklerini söyledi. Türkşen, Akşener’in aldığı bu kararın daha önceden alınan bir karar olduğunu belirterek “Sayın Genel Başkan istifa kararını açıklarken bu kararı o an değil önceden aldığı izlenimi oluştu bende. Parti içerisindeki koltuk sevdalılarının özellikle de sosyal medyada kantarın topuzunu kaçıran eleştirileri sebep oldu” şeklinde konuştu.

Ali Türkşen, delegeler olarak Meral Akşener’i tekrar aday göstereceklerini söyleyerek, “İYİ Parti eşittir Meral Akşener, Meral Akşener eşittir İYİ Parti. Verdiği bu kararı değiştireceğiz. Bize oy veren 5 milyon vatandaşımıza karşı sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı.

Ali Türkşen_Ufuk Karcı

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İYİ parti Meral Akşener İYİ Parti istifa ali türkşen

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
AKŞENER alçakların papacilarin fetos ürünü akitlerin bunca karalama iftira havuz medyasının lağım akan iftiralarına rağmen IYI parti başarı sağlamıştır AKŞENER Türk Milleti nın umududur ALLAH IYIlere yardim etsin kötülerin şerrinden korusun.. Ne Mutlu Türküm Diyene!.
sen hala buralarda misin? :))
AKŞENER TÜRKİYENİN TEK UMUDUDUR. AKŞENERDEN BAŞKA KURTULUŞ YIOK .
bu olayların tüm sebebi koray aydın dır baştan hiç almayacaklardı partiye kadının emekleri boşa gitti meral hanım biraz daha sabredip kısa süre olmasına rağmen almış olduğu oylar hatırına devam edecekti ve içerideki pislikleri temizleyecekti ama bayan olarak bu pisliklere dayanmak daha zor tabi
ben nerede yanlış yaptım.
CUMHURBAŞKANI OLUCAM O KOLTUĞA OTURACAM.DİYODU.DİP DALGASI KÖTÜ ÇARPTI?
çok haklısın abi
Eee etme bulma dünyası, sen MHPyi bölüp parti kurar isen daha yolun başında böyle karışıklık olması gayet doğal... Anlayana....
SİZİ BIRAKMAYIZ SAYIN AKŞENER!!! BU ZOR GÜNLERİMİZDE UMUDUMUZ OLDUNUZ,IŞIĞIMIZ OLDUNUZ!!!
BU KADAR ENGELLEMEYE RAĞMEN,ÇOK KISA BİR SÜREDE 5 MİLYON OY ALMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR! ASIP TUTANLARA DUYURULUR!
partiyi yönetemeyen bu kadın ülke yönetmeye talip olmuştu.ayarları ortaya çıkıyor
Koray Aydın OUT,Sinan OGAN İN !!!
TRT'yi satacağım dedikten sonra çalışanları ağlamaya başladı diyordu meydanlarda aklıma geldi :D
Biz oylarımızı delegelere değil Meral Akşenere verdik iyi partinin genel başkanı Meral Akşener dir.
kötü olmuş
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