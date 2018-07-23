Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

İYİ Parti’li Eski SAT Komando Ali Türkşen Best FM’de yayınlanan “Ufuk Karcı İle Konuşan Türkiye” programına konuk oldu. Türkşen, Meral Akşener’in istifa kararında yaşanılanların detaylarını anlattı.
Akşener’in bu kararı almasına parti içerisindeki koltuk sevdalısı kişilerin sebep olduğunu söyleyen Türkşen “Ben siyasete girerken koltuk sevdası değil ülke sevdası için girdim. Milletvekili seçilememem benim için hiç önemli olmadı. Ancak partimiz içerisinde koltuk sevdalısı kişiler özellikle de milletvekili seçilemeyenler Sayın Genel Başkan’a eleştirinin dozunu kaçırdı” dedi.
'KOLTUK SEVDALILARI VAR'
Ali Türkşen, Meral Akşener’in istifa kararını beklemediklerini söyledi. Türkşen, Akşener’in aldığı bu kararın daha önceden alınan bir karar olduğunu belirterek “Sayın Genel Başkan istifa kararını açıklarken bu kararı o an değil önceden aldığı izlenimi oluştu bende. Parti içerisindeki koltuk sevdalılarının özellikle de sosyal medyada kantarın topuzunu kaçıran eleştirileri sebep oldu” şeklinde konuştu.
Ali Türkşen, delegeler olarak Meral Akşener’i tekrar aday göstereceklerini söyleyerek, “İYİ Parti eşittir Meral Akşener, Meral Akşener eşittir İYİ Parti. Verdiği bu kararı değiştireceğiz. Bize oy veren 5 milyon vatandaşımıza karşı sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı.
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