Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. Genel Başkan Meral Akşener yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.
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