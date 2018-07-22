HABER

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başjkanı Meral Akşener istifa etti mi? Akşener yaptığı açıklamada, "Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. Genel Başkan Meral Akşener yeniden aday olmayacağını açıkladı.

MERAL AKŞENER: KURULTAYDA ADAY OLMAYACAĞIM

Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

aksener istifa etti

PARTNERİşte efsane haline gelmiş en komik tweetlerİşte efsane haline gelmiş en komik tweetler
İYİ Parti'de olağanüstü kongre kararıİYİ Parti'de olağanüstü kongre kararı
Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldıMeral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Meral Akşener istifa Meral Akşener istifa mı etti? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener genel başkanlığı bırakır mı

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı

'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener'in istifa iddiası gündeme bomba gibi düştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener'in istifa iddiası gündeme bomba gibi düştü

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı: Korku dağları sarmış

MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var

MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var

Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay

Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.