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Meral Akşener ittifak yapmak istediği partileri açıkladı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 08:40 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2019 seçimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Akşener, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapabilecekleri sinyalini verdi.

Meral Akşener ittifak yapmak istediği partileri açıkladı!

İttifak yapmak istediği partileri açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İlkeler ittifakı olabilir' şeklindeki açıklamasına ilişkin konuştu. Akşener, "Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmayı çok isterim" dedi.

Meral Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Bu Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bir önerisi. Biz şimdi referandumda bu tek adam sistemine karşı çıkan gruplar olarak bir şey söyledik. Nedir bu; güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye için, demokrasi için ve sizler için çok daha hayırlı olduğunu iddia ettik. Ve partili cumhurbaşkanının Türkiye'yi gerçekten zora sokacağını söyledik. Ve nitekim ortaya çıktı. Şimdi Sayın Temel Karamollaoğlu şöyle bir öneride bulundu: 'Madem parlamenter sisteme geçileceğini ilan ettik, bunun ilkelerini, hukuki ilkelerini, yani bir anayasa taslağını vatandaşın karşısına getirmemiz lazım'. Partiler arası ittifaktan bahsetmiyor. İlkeler dediği bu. Demokrasinin tam ve kâmil uygulanabilmesi için gereken kurallar, ilkeler. Bunların üzerinde uzlaşılabilir mi diye bir çalışma bu. Dolayısıyla buna elbette hayır deme imkânımız yok. Tabii ki evet. Ama bunun anlamı bir ittifak değil.

"ÇOK İYİ, ÇOK OLUMLU BİR ŞEY"

Ben şeffaf bir insan olarak açık açık söylemştim. Arkadaşların hiçbir bilgisi yoktu, onlarla tartışmadım. Bir arzu, bir istek olarak söylediğim şey şu: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmayı çok isterim. Bunu Sayın Karamollaoğlu'na da söyledim. Ama onlar bir aday çıkarmayı istiyor. Bu da çok iyi bir şey, çok olumlu bir şey. Ne kadar çok aday, o kadar şenlik olacak. Göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener İYİ parti Saadet Partisi Demokrat Parti ak parti CHP MHP 2019 seçimi 2019 seçimleri

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
İŞLLH NİYETİ DOGRU OLANLARIN YARDIMCISIDA ALLAHTIR ŞU AKP NİN ARTIK İŞİNİ BİTİRMENİ SİZDEN ALLAHIN İZNİYLE İSTİYORUZ İŞLLH
@vural1946 ulan YOBAZ islam düşmanı güruh kimi kimden istiyorsun kendini şeytana satmış bir feto şerefsizinin . yeni oyuncagından hemde allah düşmanlarından bir de ALLAHIN İZNİYLE DİYORSUN SEN NASIL BİR MANYAKSIN ANLAMADIM..bunların 3 ü birleşsin alacakları maksimum oy %7 yi geçmez..
cilalı ibo filmi gibi cilala yavrum cilala size atacak ambarda arpa da kalmadı
sadet iyi chp diyerleride olursa kazanırız
@vahdet58 Diğerleri dediklerini de çekinme yaz kardeşim. Ben yardımcı olayım sana HDP+TKP+ODP+SDP+Halkevleri ve ismini yazamadığım diğer illagal örgütler. Yaz korkma bunları da herkesin safı belli olsun. Ey ülkücü gardaşım açın gözlerinizi kimlerle berabersiniz öğrenin. İnsanlar fanidir davalar bakidir. Turan davası Kızıl elma bu dünyada bir tek Türk ülkücüsü kalana dek devam edecektir. Birilerine kızıp yolunu şaşırma.
ALLAH SİZLERİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN :)
@ismail_aladas Allah,sana mı soracak ne yapacağını!Bu gibi cümleler tehlikeli cümleler
@adem5001967 Zaten Allah bildiği gibi yapsın diyor. Ama sizler herşeye muhalif olduğunuz için bu şekilde anlaman normal yani
Meral Başkan Allah sizlerin yardımcısı olsun.Sen doğru bildiğin yolda yürümeye devan et çatlayanlar çatlasın.Türk milletinin sana ihtiyacı var.İYİ olacak inşallah.
sayın akşener siyatteki yıllarınbızdan dolayı size saygım var ama gerçekten boş siz ak partinin rakipi olamazsınız ,,,,,,
alayınız bir parti etmezsiniz... %0000 + % 00000 + % 00000 = 0 adamlıkta aynı alayınız bir adam etmezsiniz... siz ancak
pkk ile iş birliği yapmadan seçimlere girin. Kaybetseniz de oyum size helal olsun..
80 MİLYON OYUM OLSA BİRİNİ BİLE NE CHP NEDE İYİ PARTİ NEDE HDPye VERMEM AMERİKAMI KAZANSIN AKP ERDOGANMI DERSENİZ TABİKİDE AKP VE ERDOĞAN TÜRKİYEYİ WASHİNGTON BEYAZ SARAYMI YÖNETSİN YOKSA ANKARA BEŞTEPE BAŞKANLIK SARAYIMI DERSENİZ ANKARA BEŞTEPE BAŞKANLIK SARAYI DERİM ONUN İÇİN OYUM AKP VE ERDOĞANIN BEN BİLİNÇLİ BİR SEÇMENİM
bence hepiniz birleşin yine .. kendinizi yine kandırıyorsunuz... referandum da tüm partiler akp ye karşı birleşti birşey yapamadınız yani şimdi 2 li gruplar halindemi akp yi devireceksiniz ? hikaye hayel ...... siz kendiniz bile inanmıyorsunuz...... hocanın lafımı geldi aklınıza ya tutarsa ?mhp den kovulmuş lar chp den atılmışlar ..iyi partide buluşmuşlar ..barajı aşmayın ca tüm oylar akp ye gidecek yani yine akp ye çalışmış olacaksınız ... saygılar ....
AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU ÇOK RAHATLIKLA YÜZDE 45 İ DEVİRİR. ALLAH YARDIMCILARI OLSUN.
chp(22)+hdp(5)+kötü(2,5)+sp(1)+diğer(2)=32,5 hepsi birleşsse yani milli ittifak 67,5
bence hepiniz birleşin yine .. kendinizi yine kandırıyorsunuz... referandum da tüm partiler akp ye karşı birleşti birşey yapamadınız yani şimdi 2 li gruplar halindemi akp yi devireceksiniz ? hikaye hayel ...... siz kendiniz bile inanmıyorsunuz...... hocanın lafımı geldi aklınıza ya tutarsa ?mhp den kovulmuş lar chp den atılmışlar ..iyi partide buluşmuşlar ..barajı aşmayın ca tüm oylar akp ye gidecek yani yine akp ye çalışmış olacaksınız ... saygılar .................
Zamanında rahmetli Erbakan ın partisi irticadan kapatılırken gıkınız çıkmadı o zaman alkış tutanlar şimdi Saadeti mumla arıyor bu iki yüzlülük değilde nedir?
bunlar saadete devamlı teklif götürünce karamollada kendini birşey sanıyor aldıkları oyda binde beşmidir nedir
ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN İSLAM ALEMİNİ ABDEST Lİ HIRSIZ LAR SÖZÜNDEN KURTARIN
her halde yani bilinen bi şey...bide gizli ortak var ...onuda açıklayın.. hiç çekinmeyin
kutupşaştırmayan bir ittifak olabilir kanaatindeyim
BU kötü partinin vizyonu ne anlasak bi
bence hepiniz birleşin yine yani kendinizi yine kandırıyorsunuz referandum da tüm partiler akp ye karşı birleşti birşey yapamadınız yani şimdi 2 li gruplar halindemi akp yi devireceksiniz ? hikaye hayel ...... siz kendiniz bile inanmıyorsunuz...... hocanın lafımı geldi aklınıza ya tutarsa ?
bence hepiniz birleşin yine .. kendinizi yine kandırıyorsunuz... referandum da tüm partiler akp ye karşı birleşti birşey yapamadınız yani şimdi 2 li gruplar halindemi akp yi devireceksiniz ? hikaye hayel ...... siz kendiniz bile inanmıyorsunuz...... hocanın lafımı geldi aklınıza ya tutarsa ?
Mantıklı
Saadet Partisi ve Demokrat Parti VE CHP Anca güçlü ittifak zaten diğerleri sizde oyları böldürmeyin birleşin AKP NİN SONU ŞAH MAT ...
@izibelirsiz hdp yi unutmuşssun
Bunları Allah şaşırtıyor..Hakan Bayrakçı gibi boş ve gereksiz bir abketçi iyi partiyi şişiriyor buda kendini birşey zannedip ittifak yapmıyor.aklınca 2.tura kendisi kalacak.göreceğiz.
HADİ HAYIRLISI %3,5 U GARANTİLERİZ BÖYLECE BAŞBAKAN OLABİLİR MARAL BAŞGAN
Devlet devletin başına geçecekti geçemedi memurlukta mı kaldı diyorsunuz.
ABD projesi ni hayata gecirmeye calışıyor artık eski türkiye yok millet uyandı artık..
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