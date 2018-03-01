Meral Akşener ittifak yapmak istediği partileri açıkladı!

İttifak yapmak istediği partileri açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İlkeler ittifakı olabilir' şeklindeki açıklamasına ilişkin konuştu. Akşener, "Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmayı çok isterim" dedi.

Meral Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Bu Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bir önerisi. Biz şimdi referandumda bu tek adam sistemine karşı çıkan gruplar olarak bir şey söyledik. Nedir bu; güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye için, demokrasi için ve sizler için çok daha hayırlı olduğunu iddia ettik. Ve partili cumhurbaşkanının Türkiye'yi gerçekten zora sokacağını söyledik. Ve nitekim ortaya çıktı. Şimdi Sayın Temel Karamollaoğlu şöyle bir öneride bulundu: 'Madem parlamenter sisteme geçileceğini ilan ettik, bunun ilkelerini, hukuki ilkelerini, yani bir anayasa taslağını vatandaşın karşısına getirmemiz lazım'. Partiler arası ittifaktan bahsetmiyor. İlkeler dediği bu. Demokrasinin tam ve kâmil uygulanabilmesi için gereken kurallar, ilkeler. Bunların üzerinde uzlaşılabilir mi diye bir çalışma bu. Dolayısıyla buna elbette hayır deme imkânımız yok. Tabii ki evet. Ama bunun anlamı bir ittifak değil.