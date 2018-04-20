Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi

Partisinin İl Binası açılışı için Manisa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti binası önünce vatandaşlara hitap etti. Akşener, "Seçim ilan edildiğinden beri, 24 Haziran seçimi söylendiğinden beri Türkiye çalkalanıyor. Toto oynanıyor. İYİ Parti seçime girecek mi, girmeyecek mi? Türkiye o kadar ilginç bir noktada ki yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkıyor 'Ben bilmiyorum' diyor. 'Ben bilmem beyim bilir', 'Ben bilmem ağabeyim bilir' birincisi bu. Kardeşim sen bilmiyorsan kim bilecek" dedi.
Manisa'da partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ardından parti binası önünde vatandaşlara seslendi. Binlerce vatandaşın katıldığı mitingde konuşan Akşener, "Seçim ilan edildiğinden beri, 24 Haziran seçimi söylendiğinden beri Türkiye çalkalanıyor. Toto oynanıyor. İYİ Parti seçime girecek mi, girmeyecek mi? Türkiye o kadar ilginç bir noktada ki yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkıyor 'Ben bilmiyorum' diyor. 'Ben bilmem beyim bilir', 'Ben bilmem ağabeyim bilir' birincisi bu. Kardeşim sen bilmiyorsan kim bilecek. Soruyorlar. Toto oynanıyor. Şimdi bir ülke düşünün ki bağımsız kurullarının başında olanlar gözünü 'Saray'a dikmiş. Bir beyanda bulunacak ağabeye doğru bakıyorlar. Olur, mu, olmaz mı? Yargı dediğiniz, adalet dediğiniz, hukuk dediğiniz alanda bakıyorsunuz yukarı doğru bakıyorlar. Oraya doğru bakıyorlar acaba ne olacak diye? Sadece bu bile Türkiye'nin nasıl bir yönetim boşluğu içine düştüğünü gösteren en önemli karinedir" dedi.
"ERDOĞAN ANKET YAPTIRIYORDUR"
Seçimle ilgili senaryolarını anlatan Akşener, "Biz Erdoğan ile birbirimizi çok yakından tanırız. Şu anda kendi bile karar vermemiştir. Anket yaptırıyordur. İYİ Parti'nin seçime katılması, iyi mi olur onlar için kötü mü olura bakacak. Eğer kötü olacaksa; YSK açıklama yapacak, 'Bunlar giremiyor.' Sonra lütuf verecek ağabey. O lütuf içinde uyum yasaları torbanın içine 3 ayda seçime girebilir, işini halletmiş, siyasi partiler konacak lütuf vermiş olacak ağabey. Şimdi birinci senaryo bu. İkinci senaryo; seçime girdi 'Sizin okur bu İYİ Parti' dedikleri andan itibaren herkes bir ağızdan kuralların değiştiği ama hukuk atıfta bulunulan konuşmalar yapmaya başlayacaklar. Ben de ilan ediyorum. Kardeşim 100 bin imzayla yola çıkmış bir kişiyim ben. Hepiniz korkaksınız. Hepiniz korkak tavuksunuz. Ben sizden korkmuyorum. Korksaydım başka bir şey olurdu" diye konuştu.
"SANDIKLARINIZI KORUYUN" MESAJI
Seçimden sonra seçmenlerinden sandıklarını korumaları çağrısında bulunan Akşener, "Demokratik usullerle sandıkta bu arkadaşları göndereceğinize inanıyorum. Eğer sandıkları biz korursak, oylarınızı kullandıktan sonra İYİ Parti'nin oradaki müşaitleri bakalım doğru düzgün çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye orada bulunmanızı, gönüllü olmanızı istiyorum. Siz sandıklara sahip çıkarsanız YSK eğer bir abidik gubidik yapmaya kalkışırsa ben de size söz veriyorum o YSK'nin önünde otururum beni jiletle oradan kazıyamazlar" ifadelerini kullandı.
Akşener mitingin ardından güvercin saldı, sahneye gelen öğrencilerin hediyelerini kabul etti. Akşener daha sonra Manisa'dan ayrıldı.
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