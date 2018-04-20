Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi

Partisinin İl Binası açılışı için Manisa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti binası önünce vatandaşlara hitap etti. Akşener, "Seçim ilan edildiğinden beri, 24 Haziran seçimi söylendiğinden beri Türkiye çalkalanıyor. Toto oynanıyor. İYİ Parti seçime girecek mi, girmeyecek mi? Türkiye o kadar ilginç bir noktada ki yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkıyor 'Ben bilmiyorum' diyor. 'Ben bilmem beyim bilir', 'Ben bilmem ağabeyim bilir' birincisi bu. Kardeşim sen bilmiyorsan kim bilecek" dedi.

Manisa'da partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ardından parti binası önünde vatandaşlara seslendi. Binlerce vatandaşın katıldığı mitingde konuşan Akşener, "Seçim ilan edildiğinden beri, 24 Haziran seçimi söylendiğinden beri Türkiye çalkalanıyor. Toto oynanıyor. İYİ Parti seçime girecek mi, girmeyecek mi? Türkiye o kadar ilginç bir noktada ki yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkıyor 'Ben bilmiyorum' diyor. 'Ben bilmem beyim bilir', 'Ben bilmem ağabeyim bilir' birincisi bu. Kardeşim sen bilmiyorsan kim bilecek. Soruyorlar. Toto oynanıyor. Şimdi bir ülke düşünün ki bağımsız kurullarının başında olanlar gözünü 'Saray'a dikmiş. Bir beyanda bulunacak ağabeye doğru bakıyorlar. Olur, mu, olmaz mı? Yargı dediğiniz, adalet dediğiniz, hukuk dediğiniz alanda bakıyorsunuz yukarı doğru bakıyorlar. Oraya doğru bakıyorlar acaba ne olacak diye? Sadece bu bile Türkiye'nin nasıl bir yönetim boşluğu içine düştüğünü gösteren en önemli karinedir" dedi.