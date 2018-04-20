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Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 18:57 | Son Güncelleme

Meral Akşener, İYİ Parti'nin 24 Haziran erken seçiminde olup olmayacağıyla ilgili yaşanan tartışmalara tepki göstererek 'Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkıyor 'Ben bilmiyorum' diyor. Kardeşim sen bilmiyorsan kim bilecek' dedi. Seçimle ilgili senaryolarını anlatan Akşener, 'Biz Erdoğan ile birbirimizi çok yakından tanırız. Şu anda kendi bile karar vermemiştir. Anket yaptırıyordur. İYİ Parti'nin seçime katılması, iyi mi olur onlar için kötü mü olura bakacak' dedi.

Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi

Partisinin İl Binası açılışı için Manisa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti binası önünce vatandaşlara hitap etti. Akşener, "Seçim ilan edildiğinden beri, 24 Haziran seçimi söylendiğinden beri Türkiye çalkalanıyor. Toto oynanıyor. İYİ Parti seçime girecek mi, girmeyecek mi? Türkiye o kadar ilginç bir noktada ki yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkıyor 'Ben bilmiyorum' diyor. 'Ben bilmem beyim bilir', 'Ben bilmem ağabeyim bilir' birincisi bu. Kardeşim sen bilmiyorsan kim bilecek" dedi.

Manisa'da partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ardından parti binası önünde vatandaşlara seslendi. Binlerce vatandaşın katıldığı mitingde konuşan Akşener, "Seçim ilan edildiğinden beri, 24 Haziran seçimi söylendiğinden beri Türkiye çalkalanıyor. Toto oynanıyor. İYİ Parti seçime girecek mi, girmeyecek mi? Türkiye o kadar ilginç bir noktada ki yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkıyor 'Ben bilmiyorum' diyor. 'Ben bilmem beyim bilir', 'Ben bilmem ağabeyim bilir' birincisi bu. Kardeşim sen bilmiyorsan kim bilecek. Soruyorlar. Toto oynanıyor. Şimdi bir ülke düşünün ki bağımsız kurullarının başında olanlar gözünü 'Saray'a dikmiş. Bir beyanda bulunacak ağabeye doğru bakıyorlar. Olur, mu, olmaz mı? Yargı dediğiniz, adalet dediğiniz, hukuk dediğiniz alanda bakıyorsunuz yukarı doğru bakıyorlar. Oraya doğru bakıyorlar acaba ne olacak diye? Sadece bu bile Türkiye'nin nasıl bir yönetim boşluğu içine düştüğünü gösteren en önemli karinedir" dedi.

"ERDOĞAN ANKET YAPTIRIYORDUR"

Seçimle ilgili senaryolarını anlatan Akşener, "Biz Erdoğan ile birbirimizi çok yakından tanırız. Şu anda kendi bile karar vermemiştir. Anket yaptırıyordur. İYİ Parti'nin seçime katılması, iyi mi olur onlar için kötü mü olura bakacak. Eğer kötü olacaksa; YSK açıklama yapacak, 'Bunlar giremiyor.' Sonra lütuf verecek ağabey. O lütuf içinde uyum yasaları torbanın içine 3 ayda seçime girebilir, işini halletmiş, siyasi partiler konacak lütuf vermiş olacak ağabey. Şimdi birinci senaryo bu. İkinci senaryo; seçime girdi 'Sizin okur bu İYİ Parti' dedikleri andan itibaren herkes bir ağızdan kuralların değiştiği ama hukuk atıfta bulunulan konuşmalar yapmaya başlayacaklar. Ben de ilan ediyorum. Kardeşim 100 bin imzayla yola çıkmış bir kişiyim ben. Hepiniz korkaksınız. Hepiniz korkak tavuksunuz. Ben sizden korkmuyorum. Korksaydım başka bir şey olurdu" diye konuştu.

"SANDIKLARINIZI KORUYUN" MESAJI

Seçimden sonra seçmenlerinden sandıklarını korumaları çağrısında bulunan Akşener, "Demokratik usullerle sandıkta bu arkadaşları göndereceğinize inanıyorum. Eğer sandıkları biz korursak, oylarınızı kullandıktan sonra İYİ Parti'nin oradaki müşaitleri bakalım doğru düzgün çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye orada bulunmanızı, gönüllü olmanızı istiyorum. Siz sandıklara sahip çıkarsanız YSK eğer bir abidik gubidik yapmaya kalkışırsa ben de size söz veriyorum o YSK'nin önünde otururum beni jiletle oradan kazıyamazlar" ifadelerini kullandı.

Akşener mitingin ardından güvercin saldı, sahneye gelen öğrencilerin hediyelerini kabul etti. Akşener daha sonra Manisa'dan ayrıldı.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Hala seçimlerin güvenirliğine inanan var mı?
ağzından bal damlıyor... sn. akşener...
@eyurtlak fetöye bandırılmış glikoz deposu...15 temmuz da başbakan olacaaaam....
@eyurtlak senin gibilerde yalamak için bekliyor
tabii o bilemez erdogan girsin derse sokar girmesin derse sokmaz
çok zavallı meral akşener % 5 oy rüyasında alsa kurban kessin iyi oy aldım diye
merak ediyorum ysk başkanı sadi son seçimlerde yaptığı hileden bu yana geceleri rahat uyudumu ve şu an beklediği talimatı yerine getirecek kadar insani değerlerini yitirdimi hatırlatmak lazım kendisine liderler değişir ancak senin hesabını bu millet er yada geç sorar
bak sibel kardeşim hala alamamışsın yhk doğru yaptı sandık başındaki ayı zarfı mühürlemedi ya unuttu yada kasden yapdı vatandaşın bir suçu varmı niye oyu iptal edilecek bir cevap versene
Seçim olsun alacaksın ağzının payını oturacaksın ğötünün üstüne işte ozaman jiletle bile kazıyamayacaklar seni
Boş ve gereksiz bir siyasetçi..ucuz polemik peşinde. Erdoğanın bunu muhatap alıp cevap vediğini gördünüzmü?bu kadının peşinde gidenlere acıyorum..inanmayın buna alacağı oy %3-4
calarsdalar bu defa HALK hesabini soracaktir TÜRKIYEYI kaosa sürüklerseler suclulari MALhp ve akkyun akp dir bu böyle biline zaten din iman korkulari olmadigi asikar ama bir bayandan bu kadar korktuklarida ortada erdemli iserler cikipda bir söz etsin münafiklar allah belanizi verecek her sey IYI olacak yanindayiz MERAL hanim yolun acik olsun.
Zeki kadın iktidar sarhoşlarının katakullesini bozdu bu açıklama ile. tebrik ederim.
sen ancak kocana sahip çıkabilirsin. sandıklar hiç olmadığı kadar güvende. 1945 öncesi gibi, açık oy gizli sayım yok artık. hangi çağda yaşıyorsun?
boş yapma marul hanım senn de boyunn ölçüsünü görrüz bu kadar şişme yüzde5 oyun var biri vardıya boş sallayan uzan gibi olma sora
Yillaca FETO/PYD.TERORISTLERI ile Kol Kola Gezenler ve Her Istediklerini VERENLER TOPUKLU EFE geliyor KORKUN
anlatmaya gerek yok,görüyorsunuz.seçimin tarihi belli,sonucu belli.oy verme işlemi saatinde biter bitmez sonuçlar açıklanacaktır.bu seçimin şaibeli olduğunu gösterir.eskiden demokrasiyle yönetilirken 3 gün sonra sonuçlar açıklanır ,gece zabaha kadar tv.nin başında seçimleri demokratik bir şekilde izlerdik.yazıklar olsun.yok kardeşim yok.bu ülkede demokrasi yok.
seçimlerin güvenir olup olmadığı konusuyla ilgili ilk beyanat erken seçim kararı alınır alınmaz amerikan başkanlığı sözcüsünden gelmişti. Yani buradakilere devamlı bu konuyu işleyin gerisini biz yaparız. Şimdi abd nin içimizdeki çakalları bakın devamlı aynı konuyu işler oldular. seçimlerden sonrada uluyacaklardır.
Seçim fotmalite bu ülkede Akp=Ysk
Tabiki Akşener CHP nin adayı yukarısı talimatı vermiş Kılıçtaroğlu na ki aday olmuyor sadece YSK nın İYİ partiye sen seçime katılamazsın demesini ve tepki oularını da kazanmak için bekliyorlar İYİMHP yi beceremediler İYİCHP yapacaklar
yeter artık heee hergün hergün
MERAL HANIM NE DEMEK SANDIKLARA SAHİP OLUN BİRİLERİ SANDIKLARIMI ÇALACAKKİ
Yani varya şaşılacak derecede büyük bi algı operasyonu yürütülüyo arkadaşlar MERAL AKŞENER Kimdir ne geçmişi var bu güne kadar nerede bi iş yapmış ortada hiç bişey yok.Ama sanki %30 oy potansiyeli varmış gibi milleti buna inandırmaya çalışıyolar.Arkadaşlar açıklıyorum seçimden sonra görüşelim burda alacağı oy %3 ü geçemez.Oda fetöcülerden.
ilk önce bu kadın fetocu olsa bu zamana kadar hapse atmalarını ? terörist damgası vururlardı.sonucta fetö den herkesi attılar doğru mu ? peki Erdoğan dan bu kadın hakkında fetocu diye duydunuz mu? hayır. referandum da %50 hayır bloğunun 25 ı CHP den geldiyse diğer 25 i bunlardan geldi.kahve ağzını biraz bırakın mantıkla hareket edin.en az %12 ile meclise girer fakat cumhurbaşkanlığı için Erdoğan la ilk turda kapışır da ikinci turda nolur bilemem.
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