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Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, bugün Rize'de halka hitap etti. Akşener, 'Ben de Rize geliniyim' diyerek kayınvalidesiyle arasında geçen bir anısını anlattı. Akşener Erdoğan için ise "Dün dedi ki “İnşallah hastanelerimiz dolacak” sizlerin hasta olmasını bekliyorlar yani. 4 milyon Suriyeli var ülkemizde nereye gitsem şikâyet ediliyor. Suriye’nin iç işlerine burnumuzu soktuk tam 150 milyar dolar para harcadık" dedi

Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Meral Akşener otobüsle Rizelileri selamlayarak miting alanına geldi, miting öncesinde Rizeli kadınların kendisine getirdiği tülbentleri kabul etti.

Akşener konuşmasına ‘Ne Rizeymiş be! Tayyip bey Rizeli, Muharrem Beyin annesi Rizeli, bense Rizelinin gelini. Sizin abiniz var ya has Rizeli. Beni annesiyle aynı evde oturttu. Bunu yapabilen var mı?” diyerek başladı.

ANISINI ANLATTI

Akşener bir de anısını paylaştı: Şimdi ben yeni evlendim aynı evdeyiz. İftar saati amcalar falan aynı apartmanda oturuluyor. Rahmetli Özal dönemi içeride bir kavga koptu. Ben de küçük ailenin kızıyım mutfakta tepsi hazırlıyorum. Kayınvalidem geldi dedi ki ne yapıyorsun? İçeride kavga oldu herhalde birlikte oturmazlar diye masayı ayırdım dedim. Yanlış anlamışsın kızım onlar sohbet ediyorlar dedi.

24 Haziran birdenbire hayatımıza karıştı çünkü İYİ Partinin seçime girmesini engellemek istiyorlardı ancak biz hakkımızı elde ettik.

Erdoğan bugüne kadar rakiplerini seçti, onları kum torbasına çevirdi kazandı. Ama karşısına ilk kez şerbetli bir gelin çıktı. Gelin çıktı bir türlü düzen tutmuyor. Gelinin önünü kesmek için uğraştılar ama sonuçta biz seçime giriyoruz.

'BU PARA NEREYE GİTTİ?"

Rize’nin çayı 2.45 denilip de daha ucuza satılıyorsa bu devri değiştirmenin zamanı gelmiştir. Bir soru sordum ben Rize’de devletin yaptığı fabrika var mı? dedim. En son Demirel zamanında yapılmış o günden beri bir şey gelmemiş. Ülkenin derdi genç işsizliği. Biz devlet olarak gencine iş bulana kadar maaş bağlayacağız dedik herkes hopladı. Biz emekliye bayramlarda ikramiye vereceğiz dedik geldi. Bazıları eksik yatıyor onu biliyoruz. İYİ Parti herkese iyi geldi.Ekonomi vaatlerine de iyi geldik. 453 milyar dolar borcumuz var. 70 milyar dolar özelleştirmeden gelen para. 16 yılda 2.5 trilyon vergi toplandı burada bir soru sormamız lazım bu para nereye gitti kardeşim? Bir tane fabrika açıldı mı? Hayır. Gençlere iş mi sağlandı? Hayır. Üretim politikası üzerine ekonomi kurmazsak fındık çarçur olur. Dünya fiyatını belirlemesi gereken Türkiye, ağzını açar bakar öyle."

“Rize’ye havaalanı yeni yapılıyor inşallah bitirmek bize nasip olacak. Gençlerimize iş bulacağız. Her yıl 50 milyon dolar yatıracağız, fabrikalar açacağız.Buraya ziyarete gelen Bakanların arabalarına bakın. Bunların paralarını siz veriyorsunuz. Bunların gelini, damadı, çocuğu bu arabalara biniyor. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunlara 'inin o arabalardan' diyeceğiz. Vatandaşın kredi kartı borçlarını sileceğiz dedik yine hopladılar. 8 milyar TL’ye denk geliyor. Biz bu borcu sildiğimizde ailelerin intiharının önüne geçeceğiz. Biz millet odaklı projeler hazırlıyoruz.Niye bu TİKA için bu kadar hopladılar biliyor musunuz? Bu TİKA yıllık 8.5 milyar dolar para harcıyor. Bu paranın nereye gittiği, nereye harcandığı belli değil. Bu paranın 6.5 milyar doları sizin cebinizden çıkıyor. Biz oraları temizleyeceğiz her bir haramzade 'güle güle' olacak.”

“MİLLETİN CEBİNE PARA KOYACAĞINA KAHVE AÇIYOR”

Çılgın projeler var havalarda uçuşuyor. Kanal İstanbul 65 milyar dolara mal oluyor. Diyorum ki Sayın Erdoğan 65 milyar dolar oraya yatırılacak buradan Türkiye’ye Rize’ye hangi gelir getirilecek. Yeni bir fikir getirdi şimdi. Kahve açacak kahve. Milletin cebine para koyacağına kahve açıyor. Bu çocuklara iş imkânı sağlayıp kahvelerden çekeceğine kahve açıyor.Bu şehir hastaneleri durumunu ben gündeme getirdim. Yollar yapıldı, köprüler yapıldı hepsine garanti verildi.

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Meral Akşener İYİ parti cumhurbaşkanı adayı Rize erdoğan

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