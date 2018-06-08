Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Meral Akşener otobüsle Rizelileri selamlayarak miting alanına geldi, miting öncesinde Rizeli kadınların kendisine getirdiği tülbentleri kabul etti.

Akşener konuşmasına ‘Ne Rizeymiş be! Tayyip bey Rizeli, Muharrem Beyin annesi Rizeli, bense Rizelinin gelini. Sizin abiniz var ya has Rizeli. Beni annesiyle aynı evde oturttu. Bunu yapabilen var mı?” diyerek başladı.

ANISINI ANLATTI

Akşener bir de anısını paylaştı: Şimdi ben yeni evlendim aynı evdeyiz. İftar saati amcalar falan aynı apartmanda oturuluyor. Rahmetli Özal dönemi içeride bir kavga koptu. Ben de küçük ailenin kızıyım mutfakta tepsi hazırlıyorum. Kayınvalidem geldi dedi ki ne yapıyorsun? İçeride kavga oldu herhalde birlikte oturmazlar diye masayı ayırdım dedim. Yanlış anlamışsın kızım onlar sohbet ediyorlar dedi.

24 Haziran birdenbire hayatımıza karıştı çünkü İYİ Partinin seçime girmesini engellemek istiyorlardı ancak biz hakkımızı elde ettik.

Erdoğan bugüne kadar rakiplerini seçti, onları kum torbasına çevirdi kazandı. Ama karşısına ilk kez şerbetli bir gelin çıktı. Gelin çıktı bir türlü düzen tutmuyor. Gelinin önünü kesmek için uğraştılar ama sonuçta biz seçime giriyoruz.