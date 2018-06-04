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Meral Akşener: Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 23:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başzkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'FETÖ'cü' imasına tepki göstererek, "2,5 senedir bana FETÖ'cü iması, iftirası yapılıyor.

Meral Akşener: Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür

Aziz GÜVENER-Azim ÇELİK/HENDEK (Sakarya),(DHA) - İYİ Parti Genel Başzkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'FETÖ'cü' imasına tepki göstererek, "2,5 senedir bana FETÖ'cü iması, iftirası yapılıyor. Bunu ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır. Tam 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Sen Başbakansın, bostan korkuluğu musun madem ben FETÖ'cüyüm gel tutukla. Kim kripto FETÖ'cü, kim eskinin kallavi FETÖ'cüsü bana çemkiriyor. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür." dedi.
İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Sakarya'nın Hendek ilçesinde partisinin düzenlediği iftara katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kendisini dava edeceği sözlerine cevap veren Akşener, "Dün Başbakan çıktı aman bir kızmış, bir kızmış. TİKA'yı kapatıyormuşuz, FETÖ karar vermiş, bana biri demiş ben de TİKA'yı kapatacağım demişim. Benim neden kızdığımı biliyor ama, neyse orayı hafif geçelim. Bugün Başbakan'a dedim ki bir yalan konuşuyorsunuz, iki iftira atıyorsunuz. Öyle bir durum yok ama bunların iftira atmak karakteri oldu artık. Gaziantep'e gittim ben biliyorsunuz, belediye kamyonları yolu kapattı. Şimdi bakanlığından da tanıdığım bir ufak tefek hanımefendi var biliyorsunuz belediye başkanı. Büyük bir hızla beni mahkemeye vermeye karar vermiş, neden biliyor musunuz? 'Yazıklar olsun' dediğim için. Yahu bunların gözü paraya doymuyor kardeşim, zaten zenginsin, zaten yoldunuz ortalığı gerek yok. Bana tazminat davası açıp benden para alan hiç kimse olmadı. Bu arada FETÖ'cü iması yapmış hanımefendi." dedi.
'KİM ÇEMKİRİYORSU BİLİN Kİ AĞIR KALLAVİ FETÖ'CÜDÜR'
Akşener, kendisi ile ilgili imalara tepki göstererek, şöyle konuştu:
"Bunların çatladığı nokta şu, görüşme kaydı yok, fotoğraf yok, telefon yok, ahbaplık yok, dolayısıyla ne deseler boş çıkıyor, şimdi gittiğim her yerde tekrarladım, 2,5 senedir bana FETÖ'cü iması, iftirası yapılıyor. Artık benim burama geldi dedim ki, bu tür bana göre iftira iddia sahipleri bunu ispatlamak zorunda. Bunu ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır. Tam 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Sen Başbakansın, bostan korkuluğu musun ? Madem ben FETÖ'cüyüm gel tutukla. Kim kripto FETÖ'cü, kim eskinin kallavi FETÖ'cüsü bana çemkiriyor. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür."
Akşener, kendisinin TİKA'yı kapatacağı iddialarını yalanlayarak şöyle dedi:
'ÇOK KIZDILAR'
"Bunlar her bir şeyi başaramıyorlar. LGS sınavlarını bugün öğreniyoruz ki rezalet. Gencecik çocukların hayalleriyle oynuyorlar. Eğitimin içine tükürdüler, Allah bütün bunları bize tekrar düzeltmeyi nasip edecek. 'Cumhurbaşkanı Meral' diye bağırıyorsunuz, adam kime çatacağını şaşırdı, benim üzerime kimi salacağını şaşırdı. Bir gün Süleyman Soylu bağırıyor, nöbetçi, öbür gün kurla murla işimiz olmadığını iddia eden bir ekonomi bakanımız var, ben de bunu böyle söylediğim için adamcağız bana çok kızdı her bir konuda laf kuruyor. Bazen nöbetçi Süleyman Soylu, ama en son terfi aldı, bu iki gündür Başbakan iftira ve yalan konuşuyor. TİKA'yı kapatacağımızı söylüyorlar. Ben TİKA'yı kapatacağımı söylemedim ki, 4 milyar dolar para harcıyorsunuz yılda, ben ne olduğunu, ne yaptığınızı kimin cebine gittiğini araştıracağım dedim. TİKA yerinde duruyor. Çok kızdılar 4 milyar dolar nereye gitti deyince, çok kızdılar."

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Meral Akşener: Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdürMeral Akşener: Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdürMeral Akşener: Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdürMeral Akşener: Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür

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