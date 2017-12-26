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Meral Akşener: Korkmuyorum kardeşim!

POLİTİKA HABERLERİ | 26.12.2017 17:50 | Son Güncelleme 8 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ile ilgili "İnsanlara silah kullanmayı serbest bırakırsanız, insanların silah almasını kolaylaştırırsanız, sosyal medyada kimin nasıl öldürüleceği, kime nasıl kurşun sıkılacağına dair beyanlar oluyorsa, bu KHK’nın maddesi aynı zamanda insanların birbirini katletmesine neden olacaktır. Bu milletin aziz evlatlarını ürkütmek, korkutmak istiyorsunuz. Korkmuyorum kardeşim. Korkmuyoruz kardeşim" diye konuştu.

Aksaray'da partisinin il teşkilat binasının açılış törenine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener burada partililere seslendi. İYİ Parti'nin cesurlar hareketi olduğun ifade eden Akşener, "Baskı, korkutma ve tehditlere rağmen 'Elif' gibi dimdik durarak İYİ Partiye güç verdiniz" dedi. Meral Akşener şöyle konuştu:

"Böyle bir zamanda böyle bir binanın açılmasının ne kadar zor olduğunu ne kadar engeller çıkarıldığını biliyoruz farkındayız. Ama İyi parti cesurlar hareketidir. Pek çok baskıya, korkutmaya, tehdide hakarete rağmen dimdik. Elif gibi dimdik durarak İyi Parti’ye güç verdiniz. Onun için İyi Parti cesurlar hareketidir. Derdimiz ekonomi. Ekonomi 11.1 büyüdü sağ olsunlar. Ama kimsenin cebine 11.5 kuruş giriş yok. İşsizlik azaldı mı? 11.1 büyüyen bir ülkenin çocuklarının genç işsizlerinin en az yarısının iş bulması gerekirken, sayın Başbakan her bir iş adamına ekstra iki kişi işe alın demek mecburiyetinde kalıyor. Halbuki Aksaray'da gençlerimizin işsiz olması mümkün değil. İyi kötü fabrikalar vardı. tarım vardı fabrikalar vardı. Dolayısıyla üretmeyen sadece yanlış bir tercih olan inşaatla sürdürülen ekonomik büyüme size yansımaz. Sizin çocuklarınızın işine yaramaz. Biz iktidar olduğumuzda önce sanayileşmeye, ona bağlı olarak üretime, ona bağlı olarak istihdama önem vereceğiz. Onu birinci tercihimiz olarak ortaya koyacağız."

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"ORADA BİLE TÜRKİYE'Yİ SOYUYORSUNUZ"

Tarıma ve tahıl ithalatına da değinen Meral Akşener, şöyle devam etti:

"Tarımda şimdi buğday ithal ediliyor. Ey muhteremler buğday, saman, mercimek ithal ediyorsunuz. Hani Türkiye tarım da kendine yeten bir ülkeydi? Soru bir; Hangi AK Partililerin, AK Parti yandaşlarının Etiyopya’da, Sırbistan’da, Ruanda’da, Sudan’da binlerce dönüm arazisi var ve onların üzerinde tarım yapıp Türkiye’nin ihtiyacı olan buğdayı, samanı ve mercimeği bunlar üzerinden ithal ediyorsunuz. Orada bile Türkiye’yi soyuyorsunuz muhteremler bırakın gelin Türkiye’de tarım yapılmasının önünü açın. Nerede görülmüş Amerikan çiftçisinin 4 katı mazot parası ödeyerek dünya ile rekabet edebilir buğday yetiştirilsin. Biz mazotta gübre de teşviği uygulayacağız. Biz girdilerde çiftçinin elini rahatlatacağız. Ürettiği malın dünya ile rekabet edebilir bir fiyatta oluşmasını sağlayacağız. Dolayısıyla Türkiye tekrar kendine yetebilir hale gelecek."

"TÜRKİYE'Yİ YENİDEN İHRAÇ EDEN TARIM ÜLKESİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde hayvan ithalatıyla ilgili yaptığı anlaşmayı hatırlatan Akşener, şunları söyledi:

"Hayvancılık ne oldu? Hayvancılık gitti. Güney Amerika’dan hayvan ithalatı. Sayın Cumhurbaşkanın Sudan’dan da hayvan ithalatıyla ilgili anlaşma yapmış. Peki angus- mangus geliyor da. Türk hayvancılığı ne oldu? Bizim hayvancılığımız ne oldu. Neden ortadan kaldırdınız. Neden gereken girdi teşviklerini vermiyorsunuz da uluslararası anlamda rekabet edebilir süt üretimini et üretimini ortaya koymuyorsunuz? Neden çiftçimizi ithal buğdaya, ithal mercimeğe, ithal samana mecbur bırakıyorsunuz?İyi Parti’nin hedefi Türkiye’yi yeniden ithal eden değil ihraç eden bir tarım ülkesi haline getirmek. Hem bunlar o kadar büyük paralar değil. Kaynak diyorlar ya, kaynak çok. Sadece çaldıklarını alıp size dağıtsak bitti."

"HADİ BAKALIM SIKIYSA VERME"

Hükümetin dış politikasını eleştiren Meral Akşener, dış politikanın şahsi dostluklarla yürüyemeyeceğini ifade etti. Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişisel dostluklarla 'Canım kardeşim Putin', 'Canım kardeşim Reza', 'Canım kardeşim Trump reis', ondan evvel Obama, 'Canım kardeşim Esat', sonra Eset. İnşallah bana 'Canım kardeşim Meral' demez. Canım kardeşim diyen atta'ya gidiyor. Uçuyor gidiyor. En son El Beşir’e dedi gitti. Dış politika şahsi dostlukla yürümez. Dış politika 'ey'lerle de yürümez. Dış politika akıl, mantık, sağduyuyla ve Türk milletinin çıkarlarını öne koyarak yürür. Etrafımızı düşman çevirmiş hale getiren bu muhteremler. Fakat ilginç bir yel oldu. Sayın Erdoğan’ın bir beyanını okudum. Diyor ki bir adası varmış Sudanlılar'ın; 'Onu bize verin restore edelim.' Soruyorum, elalemin adasına restorasyon yapmak için ada isterken, muhterem, 18 ada işgal altında bunun hakkında ne düşünüyorsun. 18 adayı işgalden kurtarmak için fikrin nedir. El alemin adasına restorasyon 18 ada Yunanlıların elinde. Yunanlılar sinir bozmak izin kuzu çeviriyor. Yunan savunma bakanı 'Sıkıyorsa gelin alın' dedi. Bizimkilerden çıt yok. Ona da biz cevap veriyoruz. Merak etme az kaldı. Sen de hadi bakalım sıkıysa verme."

"BU KHK'LAR ANAYASAYA AYKIRI"

Son çıkan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle ilgili de açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Bir açık ara bu iktidarın, açık ara büyük bir milletvekili gücü var mecliste. Dışarıdan destekleyenler de var. Bu KHK’ları bu şekilde Cumhurbaşkanı imzasıyla çıkarmak yerine, zaten Meclisten geçebilecek imkanı varken neden meclisten geçirmiyorlar birinci soru.

Anayasa mahkemesi kanun hükmünde olağan üstü hal döneminde KHK’lar ile ilgili ben bir şey yapamam diye bir karar verdi. Ama meclisten geçen KHK’lar kanunlaştığı için Anayasa Mahkemesi iptal edebilir. Bu nedenle birinci yöntem KHK’yı Cumhurbaşkanı eliyle çıkartılmasıdır. Meclisten kaçırılması ve Anayasa Mahkemesi’nin gözetiminden kaçırılması demek bu KHK’ların Anayasaya aykırı olması demektir. Anayasaya karşı suç işlenmektedir." diye konuştu.

"KORMUYORUM KARDEŞİM"

Kararnamedeki bu düzenlenmenin, herhangi bir sorunda vatandaşların birbirini katletmesine yol açabileceğini söyleyen Meral Akşener şunları söyledi:

"İki şimdi malum kararname işte deniliyor ya 15 Temmuz’dan sonra fasılda tekrar benzeri bir şey olursa bürokratların sivillerin karşı koyması halinde, suç işlemesi halinde her türlü hukuki yaptırımdan azade olması anlamına geliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim İyi Parti için bu madde yok hükmündedir. Yok hükmündedir. Kardeşim, FETÖ’yü bu ülkenin başına kim sardı? Yıllar boyunca birlikte beraber bu ülkede iş tuttunuz. Devletin kılcal damarlarına kadar bu hain terör örgütünün yayılmasına yol açtınız. Her toplantı da ağlaya ağlaya 'Hoca efendi dön' diyen sizsiniz. Bugün bu KHK ile insanlara silah kullanmayı serbest bırakırsanız. İnsanların silah almasını kolaylaştırırsanız. Dünden beri sosyal medyada kimin nasıl öldürüleceğini, kime nasıl kurşun sıkılacağına dair beyanlar oluyorsa, bu KHK’nın maddesi aynı zamanda herhangi bir problemde birbirini katletmesine neden olacaktır. Buradan ilan ediyorum. Bu milletin aziz evlatlarını ürkütmek korkutmak istiyorsunuz. Korkmuyorum kardeşim. Korkmuyoruz kardeşim."

"BUYUR BİRADER BUYUR BİZ BURADAYIZ"

Meral Akşener, "Tutturdunuz her düşman olduğunuza bir FETÖ suçlaması. Devlet ciddiyeti lazım, devlet ciddiyeti. Birisine FETÖ’cü diyorsanız gereğini yapın. Yapamıyorsanız iftiradan vazgeçin. Reza kardeşiniz kaçıp giderken istihbarat birimleri ne yapıyordu? Bizi takip ediyordu. Bizi takip etmekten Reza bey uçtu gitti. Cereyanlar ha bire kesiliyor da işte sesi kesmek zor. Bu aziz milleti korkutacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bizleri korkutacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz Fatih Sultan Mehmet’in torunlarıyız hep birlikte. Somuncu Baba'nın torunlarıyız hep birlikte. Biz Osman beyin torunlarıyız hep birlikte. Biz Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyet’in korkmaz vatandaşlarıyız hep birlikte" diye konuştu.

Akşener, "Biz çıktık yola siz de düşün peşimize. Düşün peşimize derken, gerçekten biz önde olacağız. Size gelmesi için konulan yanlışlığı önce biz karşılayacağız. İki de bir parmak sallayıp tehdit ediyorlar ya bittin sen diye. Biz de onlara diyeceğiz ki buyur birader buyur biz buradayız" dedi.

"DERİN DOSTLUKLARI OLDUĞU BELLİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) karşı olan herkesi 'FETÖ üyesi' ilan ettiğini savunan Akşener, şunları söyledi:

,"Bahçeli'nin tweet’lerinden gördüğümüz kadarıyla herkesi FETÖ'cü yapmış, KHK'lara karşı çıkan herkese. Bahçeli, ciddi bir kişi olduğunu insanlara düşündürtür. Ciddiyetin en önemli özelliği, surat asıklığı değildir. Kimmiş bu FETÖ'cüler; elindeki tüm bilgiyi, belgeyi, savcılıklara vermelidir. İktidara eklendiği kişi konumunda olduğu için bu konuda zorluk çekeceğini düşünmüyorum. İktidar partisi, bu kararnameyi benim gördüğüm kadarıyla iktidar partinin mensupları Sayın Bahçeli kadar savunmadılar. Bahçeli, lakap takmaları sever. '17- 25 Recep Tayyip Erdoğan' diye lakap takmıştı. Şiddetli tepki gösterdiği kişilerle daha sonra derin dostlukları olduğu belli. Bunu da kamuoyuna bırakıyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, açıklamalarının ardından Aksaray esnafını ziyaret etti.

DHA

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MHP Aksaray ak parti Devlet Bahçeli KHK İYİ parti meralo akşener

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
helal sana meral abla. durustsun mertsin cesursun. ustelik hirsiz degilsin.
Sen birilerinden daha erkeksin bacım en azından davanı satmadın erkek gibi kadınsın.Allah yolunu açık etsin.
Türk Milletinin 2.Tomris Hatun'u geliyor.İYİ ki geliyor.
Daha delikanlısı varsa çıksın karşısına.:))
gençler bilmez gazi olaylarından bildiğimiz kişi şimdi kime nasıl kurşun sıkarlarmış bilmem neymiş siz asıl bizi korkutamazsınız bir daha darbe yapmaya kalkanlar düşünsün bunu bizim Allahtan başka korkumuz yok insanları isyana teşvik edenler ortada halkı mevcut hukumete karsı cephe oluşturanlar ortada sen kalk 15 temmuzda sokaga cıkanlar yargılanamaz deyince sesin çıksın geç bunları geç halk herşeyin farkında halk sağduyulu davrandı yakaladıkları fetöcü teröristleri gerçek askere gerçek polise teslim etti arada bir tokat yemiş fetocu nolmuş
Ak Partiyi AKP diyorsanız, İyi Partiye de İP demelisiniz. Aksi halde taraf olmuş oluyorsunuz.
Hazır geçmişten bahsederken; 15 Temmuz öncesi, 15'inden sonra işler değişecek, ben başbakan olacağım, yurtta sulh derken neyi kastediyordu acaba? Halen açıklama bekliyoruz.
kirk kere açıklandı 15inde çok şey değişecek dediği mhp nin kongre sureciydi hanı alınan kongre kararı 15 nisandı ya o işte... azıcık beynini zorlayip( varsa tabi) azıcık ta araştırırsan görürsün. ayrıca yine azıcık beynin varsa orada 15 temmuzla ilgili konuşmuş olsaydı savunduğun iktidar o gün içeri alırdı heralde bunu da fark edersin... ayrıca bu dediklerinin doğru olduğunu farzedelim mademki bu kadının fetocu olduğu bu kadar aşikar bu vatana ihanet içinde o zaman bunu bile bile yetkili olduğu halde bu işe dur demeyen herkes bu ihanete ortaktır benim gözümde
Tarih Ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemedigini yazmak zorunda..Turk Milliyetcileri arap mason karışımı rabia işareti yapan Milliyetçiliği ayaklar altına alan Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanları alayina yeteriz!.Ölümüne Seninleyiz Meral Reis Ne Mutlu Türküm Diyene!..
Khk sadece 15-16 Temmuzda Fetöcü darbeye direnleri kapsıyor. Adalet bakanı çıktı açıklama yaptı. Bu khkdan kimlerin rahatsız olacağını tahmin etmek zor değil. Halen neyin kafasını yaşıyor bu insanlar? Daha okuduğunu anlamayan insanlar nasıl bu ülkenin yönetimine talip olacaklar?
Cağımızın tomris hatunu AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak Ne Mutlu Türküm Diyene!..
Gerçek milliyetçi Atatürkçü kadın sana binlerce helal olsun yolun açık olsun
Bak sen..korkmuyormuş..seni korkutan mı var?ayrıca korkması gerekenler fetö cüler pkk lılar.gerçi sümüklü meczup boşa demiyor umudumuz Akşener demiyor.bu khk lere karşı çıkanlar ya fetöcü ya pkk lı ve destekçileri.
Koca yürekli lider. Özlemle senin gelmeni ve ülkemize huzur rafah getirmeni bekliyoruz. Bıktık artık yalandan dolandan insanları kutuplaştırmalarından. bunlar yüzünden abiyi kardeşe babayı oğluna düşman ettiler. Ülkede ne adalet koydular ne huzur. Ama bilmiyorlarki AYARI İLE OYNADIĞIN KANTAR GÜN GELİR SENİDE TARTAR...
gümbür gümbür geliyor
bu aziz millet yeri ve zamanı geldiğinde kime kurşun sıkacağımı bilir sn meral hn ...sizinki suni gündem oluşturma çabaları bunları bırakın ..dış politika ve ekonomik çözümler üretirseniz inandırıcığınız artacaktır
NEDİR KHK VS.BAŞKA BİŞEY Bİ,LMEYEN MERAL AKŞENER SANA SORU VE SUALIMDIR.DARBE OLMADAN ÖNCESİNDEKİ SPİKERİN SANA SORDUĞU SENİN İLLADA BEN BAŞKAN OLAÇAM VS.DEN SONRA SPİKERİN SANA DAHA PARTİ KURMADIN NASIL OLCAN DEDİĞİNDE SİZLERİN İSRARLA 15.ŞİNDEN SONRA BEN BAŞKAN OLACAMMMM BEN BAŞBAKAN OOOLLLAAACAM BAK GÖRCEKSİNİZ BAK GÖRECEKSİNİZ SÖYLEMLERİNİZLE NEYİ SÖYLEMEYE CALIŞTIĞINIZI TÜRKİYEMİZE BİR BİR ANLATIRMISINIZ ACABA NEYİN NESİ NEYİN FESİDİR BİR BİLELİM,Mİ SEN VE SENİN AKLINLA İDARE EDEMEDİĞİN ARKANDAKİ SENİ YÖNNENDİREN GÜÇ KİMDİR VEYA SEN VE ARKADANKİ SİNSİ GÜÇ KİMDİR TÜRKİYE DÜŞMANIMIDIR.S.S.S
Hatırlarsanız 15 temmuz gecesi sınırda pyd'li teröristlerin zırhlı araçlar ve ağır silahlarla sınırda hazır bekledikleri ortaya çıktı. Ohal ve khklar çok önemli. Fetö tehlikesi devam ediyor. Yani fetö darbesi başarılı olup ülkede kaos çıksaydı Türkiyeye saldıracaklar ve ülkeyi böleceklerdi. Şimdi fetö, pkk, pyd, ypg vs. terör örgütü olarak görmeyen ve onların sözcülüğünü yapanlara ve değirmenlerine su taşıyanlara ve onlar için göz yaşı dökenler diyoruz ki bu ülkede bu ülkede o kadar çok vatansever var ki khk olsun olmasın hainlerle sonuna kadar savaşır.
valla sizin haricinizde kimse korkmuyor sanırım bunu gündeme getirip duran bir siz muhalefet varsınız durup duruken kim kimden korksun herkeste var silah seninde bir sürü koruman var neyine korkup sineceksin veya biz sineceğiz bakış açınızı ufkunuzu ikdara ver yansınla değil ne yapacağızla değiştirin seni dinleyenleri mi sindirip oymu çalayım diye uğraşıyorsun değiştir taktiği yapacaklarını konuş memleket için yapacaklarını
Meral hanım tam da sizin söylediğiniz gibi ülke çıkarları ters düştüğü için dost olan esat düşman dost olan abd düşman olmuştur. Bugün dost olan rusya yarın düşman olabilir bunda sıkıntı yoktur. Ayrıca ısrarla iç savaş göndermesi yapmanız en hafif ifadeyle kara propagandadır. Buda vatansever siyasetçiye yakışmaz kime yakıştığını herkes bilir. Cb lozan güncellenmelidir derken hoplayıp karşı çıkanların tartışmalı kayalıkları sürekli gündemde tutmaya çalışmaları milletin aklıyla dalga geçmektir. Eminim bugün yunanlılarla ters düşülse malum çevreler yunanlılarlada kavga ettiniz yaygarası koparacak
evet bence maralın korkması normal çünkü bu sefer halk onları böle kolay bırakmaz haine gereğini yapar halk senin korlman normal papazın maralı
Sn.Bahçeli..son noktayı koymuş..bu KHK lere karşı çıkanlar fetö nün kurşun askerleri demiş.esas dertleri fetö cülere giydirilecek tek tip elbise ve Sn.Soylu nun terörle mücadelede başarısı.bir türlü hazmedemiyorlar
Meral hanımın karakteri çok güçlü ve kaliteli,bu yüzden namertler düşman olur
dolar 3.81 euro 4.52 benzin,mazot,et,süt...hayat Türkiye'de çok pahalı.avrupayı geçtik.TL gün geçtikçe değerini yitiriyor.halkın alım gücü sıfır.ötv+kdv,zamlar halkı bezdirdi.%11 büyüdük,ama halkın cebine giren bişey yok.zenginler iyice kasasını doldurdu.fakir iyice fakirleşti.bu sorunlarımızı kim çözecek?2019 seçimlerinde oyum Meral Hanıma.
KAHROLSUN 15 TEMMUZ DARBESİNE DARBE DİYEMEYENLER CHP, KAHROLSUN YENİ KHK LERE KARŞI ÇIKANLAR VE 251 ŞEHİT VATAN EVLADI 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE SAHİP ÇIKMAYANLAR CHP, ABDULLAH GÜL, MERAL AKŞENER, VE 15 TEMMUZ DARBESİNDE KAÇARAK BELEDİYE BAŞKANININ EVİNDE SAKLANAN KILIÇDAROĞLU VEHDPKK SİZ HEPİNİZ FETOŞUN ABDNİN ABNİN ADAMISINIZ. KAHROLSUN HAÇLILAR VE MAŞALARI. ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ MİLLETİNİ TÜRK POLİSİNİ ASKERİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMI SAYIN BAHÇELİYİ BAŞBAKANIMI KORUSUN GÜCÜMÜZE GÜÇ KATSIN.
Sayın osmanlı kadını Meral hanım, toplumsal bir harakettir.Bunu anlamayan andavallar anlasın.Meral hanım çıkıp ben lider olacağım demiyor.Toplumsal bir ihtiyaca binaen meral hanım çıkmıştır.ALLAH cc yolunu açık etsin.
Gün gelir mevcut hükümette fetö gibi çıkarsa o zaman bu millet ne yapacak onu düşünüyorum senelerdir fetöyle kolkola olup bi ALDATILDIK lafıyla işin içinden çıktıklarını sanmasınlar hesaplar tek tek sorulacak oyum sanadır MERAL ABLA
Sonunda olacağı buydu.. Toplu histeriye kapılmış nefret dolu kalabalığa gaz vermeye başladı AKŞENER... Kapsamıyor ama diyelim ki bu kanun 15-16 Temmuz sonrasını da kapsıyor.. Birileri yine darbe yapmak niyetindeler de onun için mi bu kanundan ürktüler... Böyle bir kanun yokken bu ülkenin aklı başında insanları nasıl 15-16 Temmuz da meydanlara çıkıp bu ülkeyi savundular sa bundan sonrada aynı şeyi yapacaklardır.. Kanun gerekmez yani... Fakat mesele galiba üzüm yemek değil bağcı dövmek.. Mesele iç savaş çıkarmaksa AKŞENER hanım üzerine düşeni başarıyla yerine getiriyor... Yazık ya..
İYİ Parti gelecek Bahçeli akp sözcüsü olacak MHP meclisten dışlanacak bunları göremeyen MHP liler uyanın artık
PLan1: Tayyip Erdoğan ın Desteğini düşürmek Plan2: Devlet Bahçeli yi Saf dışı etmek plan3: Yeni bir Partinin Kurulması
balonu patlayacak fazla gaza gelmiş ben siz yorumcular seçimden sonra görecegim
Birilerinin hukuk tanımaz, eşkiya özentisi saçmalığa bir son vermesi gerekiyor...
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