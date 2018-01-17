HABER

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

POLİTİKA HABERLERİ | 17.01.2018 20:19 | Son Güncelleme 7 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparak 'Afrin'e bir operasyon yapılabilir. Biz de devletimizin yanında, arkasında oluruz. Burada hiçbir şüphe yok' dedi. Silahlı eğitim kampları iddiası hakkında da konuşan Akşener, 'Ben iddiamın arkasındayım tabii. Ama bunu ispatlayamam. Kuvvetli bir duyum bu. Şimdi devletimiz devreye girdi, çok da memnun, mutluyum. Araştırma yapıyorlar' ifadesini kullandı.

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Altındağ ve Keçiören ilçe başkanlıklarının açılış törenlerinde, parti otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Meral Akşener, Altındağ ilçe başkanlığının açılışına, siyasi eğitim kamplarıyla ilgili bilgisine başvurulduğu, bu nedenle adliyeye gittiği için geç kaldığını belirterek, vatandaşlardan özür diledi. Partisini "kadınlar" hareketi olarak niteleyen Akşener, Şırnak dahil 70 ilde teşkilatlandıklarını bildirdi.

Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Afrin'e bir müdahale yapıldığı takdirde elbette devletimizin yanında olacağız." dedi. Akşener, Afrin'deki YPG ve PYD güçlerinin Rusya'nın, Fırat'ın doğu kısmındaki PYD/PKK güçlerinin de ABD'nin kanatları altında olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN KURBAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Akşener, iç siyasette kazanmak için Türkiye'nin kurban edilmesine izin vermeyeceklerini ifade ederek, "24 saat İYİ Parti ile oturup kalkıyorlar. Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli ve Perinçek'i görevlendirmiş. İYİ Parti'ye ok atma, onunla yatıp kalkma görevi ikisinin. Ama bu tür taktikler vız gelir, tırıs gider." dedi.

Akşener, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgili tartışmalara yönelik soru üzerine Akşener, bunun CHP ile alakalı bir mesele olduğunu belirterek, "Delege öyle uygun görmüşse öyledir. Bize saygı duymak düşer." dedi.

"KUVVETLİ BİR DUYUM"

Akşener, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu iddiasıyla ilgili elinizde bir belge var mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Elimde belge bilgi olmuş olsa bunu zaten savcılığa sunarım. Bunu Saygı Öztürk ile kuvvetli bir duyum olarak paylaştım. İyi ki de paylaşmışım, çok mutluyum, İçişleri Bakanlığı soruşturma ve inceleme başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı."

"İddianızın arkasında mısınız?" sorusuna Akşener, "Ben iddiamın arkasındayım tabii. Ama bunu ispatlayamam. Kuvvetli bir duyum bu. Şimdi devletimiz devreye girdi, çok da memnun, mutluyum. Araştırma yapıyorlar. Sadece bilgime başvuruldu, herhangi bir sıfatla değil bu iddianın sahibi olarak." karşılığını verdi.

"ÖLÇÜMLER ÖYLE GÖSTERİYOR"

"AK Parti-MHP ittifakı AK Parti'nin Kürt oylarını düşürür mü?" sorusu üzerine Akşener, bunu bilemeyeceğini belirterek, "Ölçümler öyle gösteriyor." dedi.

"GERİ DÖNDÜĞÜNDE SANDALYE BULAMAYABİLİR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "cumhur ittifakı" önerisine değinen Akşener, şunları söyledi:

"Benim tanıdığım Sayın Erdoğan AK Parti bünyesinde bu ittifaka yol verir, yani AK Parti çatısı altında yol verir. Aynı 91'deki ittifak gibi yol verir. Rahmetli Türkeş istifa etti, Refah Partisi listelerinden aday oldu, sonra da döndü MHP'nin başına geçti. Benim tanıdığım Erdoğan bunu yapacaktır. Benim tanıdığım Bahçeli de katiyetle sandalyeyi bırakıp AK Parti bünyesinden milletvekili seçilmek istemez. Çünkü geri döndüğünde sandalye bulamayabilir. Dolayısıyla bu dediğim yapıda kendisi dışında başkalarının da milletvekili olmasını istemeyeceği için sonuç olarak burada bir sorun çıkacağını iddia ediyorum."

"DEVLETİMİZİN YANINDA ARKASINDA OLURUZ"

"Afrin'e bir operasyon olmalı mı?" sorusuna Akşener, "Afrin'e bir operasyon yapılabilir. Çok derin bilgilerimiz yok bizim. Böyle bir gerek varsa yapılabilir. Biz de devletimizin yanında arkasında oluruz. Burada hiçbir şüphe yok." yanıtını verdi.

AA

'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'
Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması
Meral Akşener'den 'FETÖ'cü' iddiasına yanıt: 'Politikayı bırakırım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon ak parti Meral Akşener Afrin İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması

Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

İlginizi Çekebilir

Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması

Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 17 yorum
AKŞENER gelecek.. kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA dostluğu barzani çocukluğu TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan bizans kalintiligi son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak Ne Mutlu Türküm Diyene!
size bu gazi kim veriyor ya
AKŞENER gelecek.. kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA dostluğu barzani çocukluğu TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan bizans kalintiligi son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak Ne Mutlu Türküm Diyene!
ablam kurban olayım sana duyumlara inanma göstermelik işler bunlar koyunlar inanır inandığıyla kalırlar tribünler boş kalmasın eyyyyy
Koca bir balon
kuvvetli duyum.? bahçelinin yancısı.
ıspatlayamayacağın iddianın nasıl arkasında duruyorsun anlamış değilim bu söylemi kahvede okey oynarken yapsalar eyvallah ama ülkeyi yönetmeye talip bir partinin yapmış olması kabul edilebilir değil yani tırtsınız tırt hava gazı sonunuz tabela partisi olmak
yav bacı git evinde otur Allah aşkına sen kim devlet yönetmek kim..
bence de sen pis bir iş birlikçisin ..buda benim kuvvetli duyumum..
rte ulkeyi tek basina yo etmesinde kim gelirse gelsin???
abd gelsede olur mu
ispatlayamiyorsan ne konusuyon ben duydum. bu da kemali ornek almaya basladi
evinde çorba yapamayan söyledigi şeyin ıspatı yok diyen sende bi cacık olmazzz sen kime maşalık yapıyorsun onu söyle
otobüsün üstünden konuştuğun halk nerede
sayın akşener , DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ ARKASINDAYIZ, diğer soruya ise DEVLETİMİZ DEVREYE GİRMİŞTİR. diyerek ruhumu okşadınız, elbetteki hükümetler vardır ama gelip geçicidir, devletimiz vardır ve güçlüdür, onun için devlet demeniz tam aslına uygun bir hitabettir, iyi bir siyasetçiye ve devlet adamına ve adabına uygun konuşmadır. sizi kutluyorum. diğerleri ders alsın sizden nasıl konuşulması gerektiğini mahalle ağzının yakışmayacağını öğrensinler.
@seco372 TEŞEKKÜRLER
geliyor niye millet bıktıda ondan
Diğer Haberler
Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı

Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı

CHP genel başkan adaylığını açıklaması beklenen Ümit Kocasakal'dan dikkat çeken paylaşımlar

CHP genel başkan adaylığını açıklaması beklenen Ümit Kocasakal'dan dikkat çeken paylaşımlar

Kadın TIR şoförü erkek şoförlere adeta ders verdi!

Kadın TIR şoförü erkek şoförlere adeta ders verdi!

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu

MHP lideri Bahçeli'den çok sert Kürt çıkışı!

MHP lideri Bahçeli'den çok sert Kürt çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.