Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Akşener, iç siyasette kazanmak için Türkiye'nin kurban edilmesine izin vermeyeceklerini ifade ederek, "24 saat İYİ Parti ile oturup kalkıyorlar. Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli ve Perinçek'i görevlendirmiş. İYİ Parti'ye ok atma, onunla yatıp kalkma görevi ikisinin. Ama bu tür taktikler vız gelir, tırıs gider." dedi.

Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Afrin'e bir müdahale yapıldığı takdirde elbette devletimizin yanında olacağız." dedi. Akşener, Afrin'deki YPG ve PYD güçlerinin Rusya'nın, Fırat'ın doğu kısmındaki PYD/PKK güçlerinin de ABD'nin kanatları altında olduğunu ifade etti.

Meral Akşener, Altındağ ilçe başkanlığının açılışına, siyasi eğitim kamplarıyla ilgili bilgisine başvurulduğu, bu nedenle adliyeye gittiği için geç kaldığını belirterek, vatandaşlardan özür diledi. Partisini "kadınlar" hareketi olarak niteleyen Akşener, Şırnak dahil 70 ilde teşkilatlandıklarını bildirdi.

Akşener, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgili tartışmalara yönelik soru üzerine Akşener, bunun CHP ile alakalı bir mesele olduğunu belirterek, "Delege öyle uygun görmüşse öyledir. Bize saygı duymak düşer." dedi.

"KUVVETLİ BİR DUYUM"

Akşener, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu iddiasıyla ilgili elinizde bir belge var mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Elimde belge bilgi olmuş olsa bunu zaten savcılığa sunarım. Bunu Saygı Öztürk ile kuvvetli bir duyum olarak paylaştım. İyi ki de paylaşmışım, çok mutluyum, İçişleri Bakanlığı soruşturma ve inceleme başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı."

"İddianızın arkasında mısınız?" sorusuna Akşener, "Ben iddiamın arkasındayım tabii. Ama bunu ispatlayamam. Kuvvetli bir duyum bu. Şimdi devletimiz devreye girdi, çok da memnun, mutluyum. Araştırma yapıyorlar. Sadece bilgime başvuruldu, herhangi bir sıfatla değil bu iddianın sahibi olarak." karşılığını verdi.