HABER

Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğin yetiyorsa...

POLİTİKA HABERLERİ | 02.02.2018 19:10 | Son Güncelleme

Yalova'da konuşan Meral Akşener, çok sert açıklamalarda bulundu.Adeta meydan okuyan Akşener 'Şimdi deniliyor ki seçime sokmayacağız. Bütün şekil, şartları yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa, oynayın bakalım YSK'yla da ne oluyormuş. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim' dedi.

Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğin yetiyorsa...

Cumhuriyet Caddesi'ndeki partisinin il binasının açılışına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İl Başkanı Ünlem Üstel, ilçe başkanları, partililer ve kalabalık bir grup karşıladı. Yalova'yı yakından tanıdığını belirten Akşener, kentin yengesi olduğunu dile getirdi. Kayınvalidesinin Termal Gökçedereli olduğunu kaydeden Akşener, "Çok iyi bir yengeyim. 37 yıldır kayınvalidemle oturuyorum.

Bu arada babaannemizle de 12 yıl kaldım. Yani çift kayınvalideliyim" dedi. Akşener, Yalova’nın 16 yıldır bir kimlik arayışı içerisinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

'YALOVA'NIN YENGESİ...'

"Yalova’nın yengesi olan bir kişi olarak gençliğimizin Yalova'sı ile şimdinin Yalova'sını size sormak isterim. Yalova bir sanayi kenti mi, tarım kenti mi, yoksa turizm kenti midir? Bunların tamamı mıdır ya da hiçbiri midir? Verilen cevap, hiçbiridir. Ben hep merak etmişimdir. Bu 16 senede Yalova’ya kafasını çevirenler, acaba Atatürk Yalova için, ‘Benim şehrim’ dediği için mi böyle oldu. Bunu da kocaman bir soru olarak sizlerin vicdanına bırakıyorum. Yalova şu anda bir göç kenti. Yalova şu anda tarımı iflas etmiş bir kent. Yalova şu anda geçmişin sanayi şehri olmaktan hızla çıkan bir kent. Kötü yapılaşma, programsız yapılaşma Yalova’yı bir turizm şehri olmaktan da çıkardı."

'AFRİN HAREKATI BİR ZORUNLULUKTUR'

Zeytin Dalı Harekâtı’nı da değerlendiren Akşener, "Suriye’de yapılan Afrin harekâtı bir zorunluluktur. Menbiç ve Fırat’ın doğusu da temizlenmelidir ama tekrar söylüyoruz: O şanlı, o kahraman Mehmetçik, sizin rezil rüsva ettiğiniz dış politikada, yerden kaldırıp canı pahasına tekrar ayağa kaldırıyor. Şimdi hiç yoktan bir ÖSO kavgası çıkardı. Afrin’le ilgili olarak ne burası, koca Yalova’yı tek tek gezelim, tek bir kişi demez ki niçin yapılıyor? Elbette yapılacak ama bu yapılma zorunluluğuna getiren sensin” diye konuştu.

Erdoğan ile Akşener karşı karşıya geldi!

'YÜREĞİN YETİYORSA SEÇİME SOKMA DA GÖREYİM'

Akşener, kendisine yönelik birçok engellemeler yapıldığını da belirterek, "Partimiz için 'Kurdurtmayacağız' dediler, kurduk. Şimdi deniliyor ki 'Seçime sokmayacağız'. Bütün şekil, şartlarını yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz varsa oynayın bakalım YSK’yla da ne oluyormuş. Açık net bir şey söylüyorum. Sayın Erdoğan her seferinde kefen muhabbetti yapar; ben kefen muhabbeti yapmıyorum. Allah şahittir. Ant olsun, şart olsun ki kellem şuradadır. İlk tekmeyi ben atıyorum. Hadi yüreğin yetiyorsa sokma da seni göreyim. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim. 1 Nisan’da olağanüstü kongremizi yapacağız. Şimdi müracaat ettik Arena’ya. O günün boş olduğunu biliyorum. Buradan ilan ediyorum huzurlarınızda. Hangi bahaneyi uyduracaksınız, göreceğim. Bulsunlar, bulsunlar. Biz zorlandıkça çare üretmeyi öğrendik. Hadi bulsunlar. Türkiye bizim" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, konuşmasının ardından partisinin il binasının açılış kurdelesini kesti. Parti binasında İl Başkanı Ünlem Üstel ve partililerle de görüşen Akşener, daha sonra Yalova’dan ayrıldı.

Meral Akşener Erdoğan'ın ÖSO tanımına karşı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim Yalova YSK Meral Akşener İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

İlginizi Çekebilir

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

Okuyucu Yorumları 29 yorum
seçime girsen ne olur girnesen ne olur, alacan üçün birini bari gündemi meşgul etme.
Kaç kişiye konuşmuş 10 kişimi 100 kişimi
Senin gibi milyon koyunu yok.
lan koyunnn... köy minibüslerine para vermiyor, milleti getirin diye... meeeee meeeeee... anladın sen onu
zorunuza gidiyor değil mi bu mert kadının gelişi. korkuyorsunuz. Ama Meral hanımın dediği gibi ne yaparsanız yapın devrileceksiniz akp'liler
kurtar bizi meral hanım bu din tüccarlarından takiyecilerden. ..
ne yapacaksin darbemi cok korktuk bu nasil bir uslup...
çağımızın tomris hatunu gelecek, kutuplaşma bitecek, küresel ısınma son bulacak, türkiye mars ta koloniler kuracak, kişi başına gelir 50bin dolar olacak, yediğin önünde yemediğin ardında olacak, hayat bayram olacak, herşey laylaylom çok güzel olacak.
fetö ile abd nin gayri meşru çocuğu, senide sandığa gömecez tıpkı 15Temmuzda ağa babalarını denize döktüğümüz gibi,
yolun açık olsun AnaTürk.. Bu millet öz ayarlarına dönecek ve seni iktidara taşıyacak..
bu kadin neden hergun kendi kendine cikip biseyler anlatiyo millet neyle ugrasiyo bu kadin neyle ugrasiyo havlayip duruyor
bu kaşarda kaşinmaya başladi kaşirlar yakinda
git evinde otur sen kimsinki siyaset yapıp meydan okuyosun
Akp erken seçime gidecek.İyi partiyi de seçime sokmayacak.Akp zaten diktatörlük partisi olma yolunda gidiyor.Uyarmadı demeyin.Demokrasi sadece anayasa da yazılan bir kelime değildir.Demokrasi uygulamalarını kanuna uydursanız bile yavaş yavaş yok ederseniz.Sen demokrasi desende o diktatörlük olur.Kanuni olmak ayrı birşey kanunların demokrasiye uygun olması ayrı birşey.
allah aşkına sen neyin peşindesin senin zamanınıda gördük bırak hava atmayı
bu kadını donanımlı sanırdım kadının her konuşması şöyle yapacaklarmış böyle yapıyorlarmış açıkcası sırf dedikodu üzerine konuşuyor... ekonomi afşin pkk vs yani devlet işleri için sıfır konuşma sadece dedikodu... bir de altın günü yapsın bence...
Ya bu ne diyor arkadaş ya .Ya bi git ya bi git genç siyasetçiler lazım siz değil dünya değişiyor dönem değişiyor benden beter teknolojiden çakmazsın mucit değilsin,alim değilsin,hatip değilsin,katip değilsin eeeeeeee....
Abd uşağı
İYİ geliyoruz İYİ
MERAK EDİYORUM..MİLLET ZOR KANAAT GEÇİNMEYE ÇALIŞIYOR..AKŞENER PARTİ BİNALARI AÇILIŞI,SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN YER KİRALAMALAR..DAHA DEVLETTEN BİR PAY,PARA DESTEĞİ YOKKEN BU DEĞİRMENE SUYU NEREDEN TAŞIYOR..BU HARCAMALARIN KAYNAĞI NEREDEN..ŞÜPHELER DAHA BİTMEDEN ÇOK FAZLA BİŞEY YAPAMIYCAN KESİN..YOL YAKINKEN GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ YAPMA BENCE...
Mehmetçik orada can veriyor,bunlar hala koltuk sevdasında,boş beleş işlerde,saçma sapan restleşmelerde...
Kula kulluk eden dantelli kefengiller ailesi sahiplerinin sesi olmuş.Ama merek etmeyin bu dantelli kefengillerin parasını kim verirse onun için havlarlar.Yarın bakarsınız başkaları için havlamaya ve kemik yalamaya başlamışlar.
cok umursuyorsun kendini cok
Boş işlerin boş kalafası
İyi olacak iyi
İdeolojik olarak akp , mhp , iyip aynı partiler. Akşener boşuna uğraşıyor.diğerlerinden bir farkı yok. emek sermaye çelişkisine mi farklı bakıyor ?Kadın erkek eşitliği konusuna mı farklı bakıyor?doğanın sermaye tarafından yok edilmesine sorununa mı farklı bakıyor ?hikaye anlatıyor.Kaç sendikaya veya greve gitti de destek verdi .yok sağ siyasette etkinlik ise diğer partiler Akşeneri ayakta yer.
İYİ... MUHALEFET. OLUR.. MUHALEFET DEDİYSEK .. KÖTÜ ANLAMDA .DEĞİL.. İYİ.. ANLAMINDA.. MUHALEFET.. BÖYLE YAPILIR.. BAŞKALARINA ÖRNEK OLSUN..
sayın bahçeli gibi birlik olamadı. yazık sana şu savaş zamanında chp den farkın kalmadı.
hakkımzda Hayırlsı Olsn . .
Diğer Haberler
AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu

Muharrem İnce'den 2019 bombası: CHP Genel Başkanı seçilirsem...

Muharrem İnce'den 2019 bombası: CHP Genel Başkanı seçilirsem...

CHP'li Selin Sayek Böke PYD'ye terör örgütü demedi!

CHP'li Selin Sayek Böke PYD'ye terör örgütü demedi!

HDP'de eş genel başkan adayları belli oldu

HDP'de eş genel başkan adayları belli oldu

Erdoğan ile Akşener karşı karşıya geldi!

Erdoğan ile Akşener karşı karşıya geldi!

Meral Akşener Erdoğan'ın ÖSO tanımına karşı çıktı

Meral Akşener Erdoğan'ın ÖSO tanımına karşı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.