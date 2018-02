Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğiniz yetiyorsa...

Daha sonra kürsüye gelen İYİ Parti Lideri Meral Akşener, il binası önüne kurulan platformdan İzmirlilere seslendi ve güvercin uçurdu. Akşener, “Efe İzmir, Ege´nin incisi İzmir, dağlarında çiçekler açan İzmir, Atatürk´ümüzün adını mücevher taşa yazan İzmir, işgalcilere karşı tek kurşunu atıp şehit olmayı göze alan Hasan Tahsin´in İzmir´i; İzmir´de olmaktan, cesur insanlarıyla birlikte olmaktan duyduğum heyecanı, mutluluğu ve onuru paylaşmak isterim. Her birinizi ayrı ayrı en derin saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

‘CUMHURİYETİN BEKÇİSİYİZ DİYORSUNUZ’ İzmir´e her geldiğimde inancının ve ümidinin arttığını belirten Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah İzmirlilerden razı olsun. İzmir, sahte Atatürkçülere, sahte kabadayılara ‘Yeter söz İzmir´indir’ diyen İzmir´dir. Allah sizleri var etsin. Allah sizleri her daim mutlu, mesut ve muzaffer kılsın. Siz ki Zübeyde Hanım´ın yetim Mustafa´sına sahip çıktınız. Siz yetim Mustafa´nın validesine sahip çıktınız. Size söz veriyorum. Aynı sizin sahip çıktığınız gibi yetim Mustafa´nın kurduğu Cumhuriyete sonuna kadar, neye mal olursa olsun sahip çıkacağımıza ve onun arkasında dimdik duracağımıza söz veriyoruz. Cesur İzmir, tehdide pabuç bırakmayan İzmir, hakarete dimdik ayağa kalkıp cevap veren İzmir, onurlu bir şekilde demokrasi kurallarına uyarak dimdik ayağa kalkıp ‘dur’ diyen İzmir. Aynı Çanakkale Savaşı esnasında ‘Dur yolcu’ denildiği gibi, dün ‘Dur yolcu’ dediniz, bugün de ‘Cumhuriyetin bekçisiyiz’ diyorsunuz.”

‘TÜRKİYE NEDEN KONUŞAMIYOR?’ Akşener, İzmir´deki yoğun kalabalık için, “Bir il binası açılışı yapıyoruz bir miting havasındayız. Günlerce hazırlığı yapılan bir miting için bile böyle olmaz. Sizin kararlılığınız bize güç ve kuvvet veriyor” diye konuştu ve iktidarı hedef aldı. Akşener, “Bugün Türkiye´ye baktığınız zaman, konuşamıyor. Türkiye problemlerini çözecek sonuçlar üretemiyor. 10 senedir büyük bir baskı var. Adaletin cenaze namazının kılındığı, hâkimlerin korkutulduğu bir süreçten geçiyoruz. İYİ Parti bu yola çıktı. Birincisi konuşan bir Türkiye gerçekleştirmek için. Türkiye konuşacak. Sorunlarına çözüm bulacak. TBMM an itibarıyla fiilen ortadan kalkmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi´nin grubundaki milletvekillerinin iradesi yoktur. En küçük konuda karar veren tek kişiyle karşı karşıyayız. Bunun adı tiranlıktır, diktatörlüktür. Diktatörler önce kendileri korkar. Kendileri korktuğu zaman insanları korkuturlar. Ama bir gün birileri ‘korkmuyoruz’ dediği zaman tüm korkular biter. Cesaret bulaşıcıdır” ifadelerini kullandı.

’15 GÜNDE BİR KONUŞACAĞIM’ Akşener, cumhurbaşkanı seçildiğinde gerekmedikçe konuşmayacağını belirterek, “Allah´ın izniyle cumhurbaşkanlığı seçimini alacağız, iktidar olacağız. Ama size söz veriyorum: Gerekmedikçe konuşmayacağım. Her bir konuda size çemkirmeyeceğim. Siyasetçilere küfür, hakaret, iftira etmeyeceğim. 15 günde bir ancak konuşacağım. Çok konuşanlardan bıktık, usandık. Türkiye elbette parlamenter sisteme geçecek. Hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Yargı bağımsızlığı tam bir şekilde yeniden gelecek. Türkiye üreten bir ülke olacak. Tarımıyla, sanayisiyle, hayvancılığıyla birbirine entegre olmuş, üreten uluslararası arenada rakebet eden bir ülke haline gelecek” dedi.

‘GEREKİRSE DEĞİL HAYDİ BAKALIM KALKIN BERABER GİDELİM’



Akşener, siyasetçilerin “Gerekirse Afrin’e gideriz” yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, şunları söyledi: “Gerekirse gideceklermiş. Kardeşim gerekirse değil haydi bakalım kalkın beraber gidelim, Afrin´de yiğitliğiniz görelim sizin. Gidemezler. Biri sandalyesini bırakmaktan diğer sarayı bırakmaktan korkar. Tayyip Bey diyor ki 20-25 şehidimiz var. Rakam değil, can, hayat, annenin çocuğu, kadının kocası, çocuğun babası… Ve siz onu bir rakam olarak görüyorsunuz. Benim bekam her şeyin üstündedir. Sarayda oturmak için her şeyi yaparım demenin sonucudur. Dış politikayı çukura ittiler. Ordumuz onu canıyla kanıyla o çukurdan çıkarmaya çalışıyor. Aynı 15 Temmuz´da yaptıkları ihanetin sonucu gibi. Yeter kardeşim düşün yakamızdan. Bu kadar aldatılan insanlar için kitaplar dolusu tanımlamlar var. Böyle bir şey olabilir mi? Sürekli kandırılıyorsunuz. Askerin belini kırdınız. Genelkurmayı terörist yaptınız. Sonra ben yapmadım FETÖ yaptı dediniz. Siz o davanın savcısı değil miydiniz? Zekeriya Öz´e zırhlı araç verdiniz mi? Verdiniz. Önce siz aldandınız, sonra bu milleti aldattınız. FETÖ, Apo, PKK, Merkel´i, Obama, Trump aldattı. Yeryüzünde sizi aldatmayan kim var? Bu kadar aldatılarak orada oturmaya devam ediyorsunuz. Oturur. Çünkü hiçbir bedel ödemiyor. Millet olarak siz bedel ödüyorsunuz arkadaş sarayda oturuyor. İYİ Parti ile bu işe ‘Dur’ diyoruz. İster 2018, ister 2019´da yapılacak seçimde hem iktidarı hem cumhurbaşkanlığını sizlerin inayetiyle alacağız.” (DHA)