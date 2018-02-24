Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş tarafından ağırlanan Akşener, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AK Parti ve MHP arasındaki ittifak hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akşener'in açıklamaları şöyle:

"AKP ile MHP’nin yaptığı ittifak ve buna ilişkin düzenlemeyi ben “sığınma yasası” diye tanımlıyorum. Bu ittifak düzenlemesi, AKP Genel Başkanı’nın o büyük güç algısının yerle bir olması anlamına gelir. İkincisi, kendi seçmen kitlesinde cevap veremeyeceği sorular ortaya çıkaracaktır. Kendi partililerinin sorularına cevap veremez, endişelerini gideremez. Kendi partililerine ne diyecek? İlk iddiası muhafazakâr demokrattı, şimdi evrildiği yer milliyetçilik.

"İTİBARIMIZ İKİ PARALIK"



Dış politikada kimse konuşturulmadı. Türkiye dış politikayı konuşabilseydi, Suriye’yi, Irak’ı zamanında konuşabilseydi, müzakere edebilseydi, bu noktalara gelinmezdi. Şimdi Afrin harekâtı bir zorunluluk. Ama AKP Genel Başkanı çıkmış ‘savaş’ diyor. Savaşla müdahale arasındaki farkı bilmiyor. Amaç PYD/PKK’den sınır hattını müdahale ederek temizlemek, savaşarak değil. Şimdi Menbiç olayı da ortada kaldı. Ben soruyorum. Amerika ile dost muyuz, düşman mıyız? Bunun cevabını veremez. Anlaşılıyor ki dost olmuşuz. Bütün bunlar ciddiyetsiz ve Türkiye’nin itibarını iki paralık eden şeyler.