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Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 11:27 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin'e yönelik harekat için 'savaş' tanımlaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Savaşla müdahale arasındaki farkı bilmiyor. Amaç PYD/PKK’den sınır hattını müdahale ederek temizlemek, savaşarak değil" ifadeleriyle eleştirdi.

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş tarafından ağırlanan Akşener, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AK Parti ve MHP arasındaki ittifak hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akşener'in açıklamaları şöyle:

"AKP ile MHP’nin yaptığı ittifak ve buna ilişkin düzenlemeyi ben “sığınma yasası” diye tanımlıyorum. Bu ittifak düzenlemesi, AKP Genel Başkanı’nın o büyük güç algısının yerle bir olması anlamına gelir. İkincisi, kendi seçmen kitlesinde cevap veremeyeceği sorular ortaya çıkaracaktır. Kendi partililerinin sorularına cevap veremez, endişelerini gideremez. Kendi partililerine ne diyecek? İlk iddiası muhafazakâr demokrattı, şimdi evrildiği yer milliyetçilik.

"İTİBARIMIZ İKİ PARALIK"

Dış politikada kimse konuşturulmadı. Türkiye dış politikayı konuşabilseydi, Suriye’yi, Irak’ı zamanında konuşabilseydi, müzakere edebilseydi, bu noktalara gelinmezdi. Şimdi Afrin harekâtı bir zorunluluk. Ama AKP Genel Başkanı çıkmış ‘savaş’ diyor. Savaşla müdahale arasındaki farkı bilmiyor. Amaç PYD/PKK’den sınır hattını müdahale ederek temizlemek, savaşarak değil. Şimdi Menbiç olayı da ortada kaldı. Ben soruyorum. Amerika ile dost muyuz, düşman mıyız? Bunun cevabını veremez. Anlaşılıyor ki dost olmuşuz. Bütün bunlar ciddiyetsiz ve Türkiye’nin itibarını iki paralık eden şeyler.

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"TÜRKİYE'Yİ BİLEREK VASATLAŞTIRIYORLAR"

Bizim Afrin harekâtıyla ilgili kendimize artı değer olacak tek bir cümlemiz yok. Ama birileri utanmadan Afrin’den artı değer sağlayacak şeyler peşindeler. İdolü İnönü: Bu OHAL koşullarında ve hazırladıkları ittifak yasalarıyla Türkiye’yi 1946’dan da geri götürdüler. 46 seçimlerindeki vasata geri döndük. Demek ki şeytanlaştırmaya çalıştığı İnönü’yü ince ince kıskanıyormuş. Üstelik kıskandığı İnönü, kimseye “sen alçaksın, hainsin, teröristsin” demedi. Ama ben anlıyorum ki idolü Erbakan değil, sürekli bağırıp çağırdığı İnönü imiş. Ben meydanlarda millete soruyorum, “ne haldesiniz” diye. Cevap geliyor. ‘OHAL’deyiz.’ İşte Türkiye’yi bilerek vasatlaştırıyorlar. Rakibini de belirlemek istiyor: Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz aday çıkaracağız, ben adayım. SP dahil herkes adayını çıkarmalı. CHP de çıkarmalı. HDP de çıkaracak gibi görünüyor. Ben birinci tur önemli diyorum. Tayyip Bey çerçeveleme işinde mahir. Bizi çerçevelemek istiyor. Düşmanını da kendi belirlemek istiyor. Onda da mahir. Amacı Kılıçdaroğlu’nu adaylığa zorlamak. Referandumda gördü ki cephe çok parça parça çok olunca insicamı bozuluyor. Onun için tek cepheli yapıp rakibini de kendisi belirlemek istiyor.

"ONU ORADAN ALACAĞIZ"

AKP’deki ödünç oyu alacağız: Biz bütün partilerdeki ödünç oylara talibiz. En çok ödünç oy AKP’de var. AKP 2002’de yüzde 35 aldı, gerisi sonradan geldi. Şimdi 15 puanlık askıda oy var, biz bu askıda duran 15 puana talibiz. Onu oradan alacağız. Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor: Beyefendi babasının evi gibi ülke yönetiyor. Kendine göre seviyor, kendine göre dövüyor. Söyleyeceklerim bir siyasi parti lideri sözü gibi değil ama gerçeği de söylemeliyiz. Eğer ikinci tura CHP kalırsa şartsız şurtsuz destekleriz. Eğer ikinci tura Beyefendi ile ben kalırsam şansımız yüzde 50- yüzde 50 olur. Biz isme dayalı ittifak yerine ilkeler platformunu önemsiyoruz. İlkeler platformunun anayasasını hazırlayıp bunun etrafında ilkeler ittifakını kurmak da bunun bir parçası.

Bu son günlerdeki taciz tecavüz konularındaki tartışmalarda çok tuhaf bir yan olduğunu görüyorum. 12 yaş altı deniliyor. Yani 12 yaş üstü serbest mi? İdam da çözüm değil. Ve idam meselesi gündem değiştirmek için ortaya atılıyor. Kalıcı caydırıcılık olmalı. Maalesef senin sapığın benim sapığım anlayışı var. Din adamı kisvesiyle 24 saat cinsel fetva veriyor. Bu bir vasat olmuştur.

"ATATÜRK'ÜN ANNESİNE KÜFRETTİLER"

Atatürk’e, annesine en ağır küfürleri eden kimdi? Kadir Mısıroğlu. Bu olay, önce Atatürk üzerinden başladı, annesine geldi. Bu küfürleri eden kimseye ses çıkarılmadı. Yol oldu. Ona küfür edilince sokağa çıkıp en sert tepkiyi koyan yok. Zübeyde Hanım meselesi AKP’nin de içini rahatsız ediyor. Zübeyde Hanım’da fırsat kaçırıldı. Alman papazın dediği gibi ‘kimsenin çığlığını duyan kalmayacak.’ Şimdi bir de zina tartışması başlatılmak isteniyor. Aslında kadın değersizleştiriliyor"

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Okuyucu Yorumları 76 yorum
Tam bir süzük. Tansu dan daha kötü. Biliyorum yaşadım o devri.
aynen bu sür...ne milli ne yerli bu başka tohum yapılanması
güzel söylemiş... helal olsun...
İnsallah bıktık artık 16 senedir aynı yemeği yemekten
İyice Sola kaydı bu şimdi sağdan oy alacağız diyor.
Kime sorsam bıktık diyor insanlar kime bu sefer gidicisiniz!!!!!!!
MERAL AKŞENER NERDE GÖRSEM AKLIMA İLK GELEN FİTNECİNİN ÖNDE GİDENİ
AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU TÜRKİYENİN GERÇEK UMUTLARIDIR. ALLAH YARDIMCILARI OLSUN. YOKSA ARAPÇILAR ÜLKEYİ MAHVEDECEK .
yavaş al bebişim canın yanmasın:))
Türkiye de herşeyi açık açık söyleyeni sevmezler başkan,Allah (c.c) yolunu açık etsin
iyi partiye oy vermek vatan borcudur aksenerde acikladi chpyi desdekliyecek
ULAN MERAL POK YEME OTUR OTURDUGUN YEDE YOKSA BIZ ÜLKÜCÜ GENÇLER SENİ ORADAN ALIRIZ...
Akp 2019 da gidici buraya yazıyorum
çok doğru söylüyor meral hanım. rahmetli demirelin dediği hizmeti hazinenin parasıyla yapıyorlar sanarsın ki evdeki altınlarını bozmuşlar millete öyle anlatıyor
Çok biliyorsunuz göreceğiz seçimde seninde boyunun ölçüsünü hdp ile ittifak yapmada sonra çok vatan sever geçinirken .
unlarda akıl yok hep kuklalar haaa vayy halimize
itin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı havlamaya gerek yok!! DURMAK YOK YOLA DEVAM !!
Bir sol yapıyor bir sağ yapıyor bir ortada kalıyor kıvır bakalım kıvır daha nereye kadar akşener hanim:)
ya şu meral akşener denen kadın çok zeki!!! ha, onu oradan alacakmış senin gibi kimler geldibiliyormusun sen ilk önce fetö'nün yörüngesinden hele bir çık 1 yıllık ömrün kaldı akşener siyaset sahnesinden silinip gideceksin inşallah az kaldı sabret
Sen kimsin ya fitne
iyi partiye oy vermek vatan borcudur aksenerde acikladi chpyi desdekliyecek
@metincebeci NAMUS BORCU HAİNLER OY VERMESİN VATANIM SENSİN DİYENLERDEN OY ALSIN YETER
16 yıldır aynı yemeği yemekten bıktık
Çok şükür babasının evi gibi yönetiyor önceden kimin eli kimin ikinde belli değildi sen de bilirsin o zamanlar meral akşener 1990 ları 1980 leri::))
HELAL OLSUN İŞTE SİYASET İŞTE LİDER
hollanda sözde ermeni soykırımını onaylıyor,rumlar doğalgaz diye ortalığı geriyor,yunan adalar diye ortslığı geriyor ve zamanlaması çok manidar.sen hala söylen yok savaş değilmiş müdehaleymiş bal gibide savaş yedi düvele karşı savaş...
ülke nazi almanyasına doğru gidiyor hitlerinde %90 oyla seçildiğini biliyoruz. erdoğanın ülke içi demokrasi anlayışıyla abd'nin ırak'a suriye'ye götürdüğü demokrasi birbirine ne kadar çok benziyor değil mi? bu ülkeyi gerçekten sevseydi bu millet bu adam %5 bile oy alamazdı. bu millet vatandaşlıkla taraftarlığı karıştırıyor. ah ulan george orwell 100 yıl önceden roman yazıyorsun biz yaşıyoruz
Sen daha partinin yönetmekten acizsin . Türkiye’yi nasıl yöneteceksin . Çok beklentilerimiz vardı senden ama boşa çıktı . Bahçeli’nin bile altınadüştün. Senin kadroların akpden daha hırsız
Bu kadın demirelin yetiştirmesi ağzını ne kadar bozarsa iyi olacağını zannediyor.Ama o devir geçti Kem söz sahibinin boğazına dolanıyor.
SAYIN AKŞENER VALLAHİ BU SÖZÜNÜZ OKADAR DOGRUKİ KARIŞANDA KONUŞANDA KALMADI VATANŞINDA ELİNDEN BİR ŞEY GELMİYOR UMUDUMUZ SENSİN BİZLERDE YANINDAYIZ ALLAHIN İZNİYLE
ERDOĞAN VE AKP ! KAYBEDEMEYECEK YENİLEMEYECEK BATIRALAMAYACAK KADAR BÜYÜK HALE GELDİ BÜYÜDÜ TÜRKİYEDE BUNU 2019 SEÇİMLERİNDE GÖRECEĞİZ İNŞAALLAH
it ürür kervan yürür ata sözümüz var ne güzel söylemiş atalarımız rabbim ülkemizin yar ve yardımcısı olsun allah muhavaaza bunlar kaza eseri gelirler falan 50 sene geriye gideriz 1 ayda şerefime;) allahtan herkes sağ duyulu iyi ile kötüyü ayırt edebiliyor
haadi ordan anca giderrsin ülkke yönetmek kim senn kimsin ssizzleer laaf ürreetirsiniz RTE iicraat yapar
söylediğin muhatap aldığın cumhurbaşkanımızdan seninle ilgili seni muhatap alıp söylediği söz var mı?kendin çalıyor kendin oynuyorsun.bu ülkeyi sana kim teslim edecek.ederler mi?bir düşün.düşün zira ülke fethoyla mücadele ediyor.
evet afrinde yapılan terör örgütlerine operasyon veya müdahale olarak başladı ancak şuan gelinen durumda karşımızdaki pkk/pyd veya deaş degil emperyalist ülkelerin tamamı bundan dolayı savaş diye nitelendirilmekte.
Akşener pisligi sen kimin masasisin seçimde alcan boyunun ölçüsünü pislik seni sen kim ülke yönetmek kim
bu proje partiye bel bağlayanları gördükçe gülesim geliyor....
Yanıbaşımızda savaş var birlik olacağına hala siyaset derdinde bu kadın..................
Birde MAN Adası ile Rezza'dan alınan rüşvetler ile sattıkları kamu mallarının akıbetini sorsaydı.
@baretta24 O EVRAKLAR FETOŞ DAN GELİYOR. ÇIKARTIN AÇIKLAYIN. 3 DESTE KAĞIT SALLAMAYLA OLMUYOR. ASILLARI SİZDE ÇOĞALTIN HALKA DAĞITIN . RÜYALARLA OLMUYOR. İŞLER
parlamenter sisteme dönülmeyecek sen bunu bilde refarandumda karar verdi halk ve başkanlık sistemine geçildi akşener bunu değiştiremezsinizbunu bil yeter birde siyaset erdoğan düşmanlığıyla olmaz siyaset üret ne yapacaksın ülkeye onu söyle
Bu işi kotaracak bir kişi, liderlik vasfı var, zeki, okumuş ve kent kültürüne hakim, gezi ruhunu destekliyor, hep böyle kalırsa seçilir, halkın desteği büyük. İnsanlar otoriter bir sistem istemiyor.
KARDİNAL RÜYALARLA SİZLERİ YÖNETİYOR SIKINTI OLMUYORDA NEDEN BU ADAM DÜNYAYA BATIYOR. KÜFÜR TEK MİLLET B SÖZÜN EN GÜZEL AÇIKLAMASI SİZLERSİNİZ KARDİNAL MEHDİ KIRMASI
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