Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale ve Çankırı'da konuştu. Kırıkkale'de yoğun kalabalık nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden Akşener, "Biz güç verdiniz" dedi. İYİ Parti'nin OHAL şartlarında, darbeye maruz kalmış bir ülkede yola çıktığını söyleyen Akşener, partisinin batı da CHP-AK Parti, Güneydoğu'da ise AK Parti-HDP arasına sıkışmış seçmene kuvvetli bir alternatif olduğunu belirtti.
"BU KADARINA MİLLET EVET DEMEZ"
Milletin isteği üzerine İYİ Parti'nin kurulduğunu söyleyen Akşener, önlerine birçok engel çıkarıldığını ileri sürdü. Akşener, şöyle dedi: "Sayın Erdoğan'a seslenmek isterim. Muhterem; başlangıcında 'Muhtar olamazsın' demişlerdi. Partini kurdun, insanlar sana yardım etti. O yardım edenleri korkutan olmadı. Valiler, emniyet müdürleri, tehdit etmedi. O insanlar işinden olmadı. Esnafa maliye gelmedi. Bu şartlar altında partini kurdun, o günden bugüne kadar mağduru oynuyorsun. Biz bir siyasi parti kurduk. Bu siyasi parti bina bulamıyor. Kirasını ödüyoruz, tehdit ediyorsunuz, ev sahibi vazgeçiyor. Şu otobüsün buraya gelmesi için onca problem çıkarılıyor. Şimdi dün seni mağdur ettiler, bu garip kadın senin yanındaydı. Bu millet seni Başbakan, Cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi doymadın tek adam rejimini neye mal olursa olsun hayata geçirmeye çalışıyorsun. Buradan sesleniyorum; bu kadarına millet 'Evet' demez, 'Hayır' diyecek."
"SEN KORKSAN, BİZ MÜSAADE ETMEYİZ"
Kırıkkale girişinde gördüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan afişin üzerinde 'Diz çöktüremeyeceksiniz' ifadesinin yer aldığını kaydeden Akşener, "İstiklal Marşı 'Korkma' diye başlar. Erdoğan'a afiş yapmışlar; sen korksan, biz müsaade etmeyiz, biz varız korkma" dedi.
Konuşmasının devamında ekonomi ve dış politikaya ilişkin eleştirilerde bulunan Akşener, şunları söyledi: "Dünya Lideri, Sudan'dan et aldı, Tunus'tan zeytinyağı aldı, Fransa'ya gitti uçak aldı. 'Eyy Hollanda' vardı, meğer onlarla da iyi dostmuşuz. Adam kendi cebinden kendi parasıymış gibi ulûfe dağıtıyor. Fransa'dan yapılan bir açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn-El Arab bölgesini devlet olarak tanıdıklarını ilan etti. Erdoğan 'Dostum Macron' dedi. Şimdi o adam titriyordur. Kime öyle dese uçtu gitti. Umarım bir gün bize de demez."
"BİZ KONUŞTUKÇA TİTRİYORLAR"
İktidar olmaları halinde emekli ve çalışanlar için düzenlemeler yapacaklarını belirten Akşener, "Bu düzenlemeleri İYİ Parti sağlayacak emekliye de çalışana da yeterli maaş sağlanacak. Ben konuştukça karşımda duran Durmuş Bey sararıyor. Çünkü kaynağı o bulacak. Çalmazsak çırpmazsak gerekli para bulunacaktır. İYİ Parti iktidar olduğunda herkes bunu görecek. Bonzai eğer 1 TL'ye düşmüşse eyy İçişleri Bakanı sen görevini iyi yapmıyorsun demektir. Eyy Erdoğan sen görevini iyi yapamıyorsun demektir. Bundan sonra Kırıkkale'den oy almak zor. Daha önce ceket salladılar oy aldılar. Şimdi de alın da görelim. İYİ Parti rekabeti getirdi. Biz konuştukça titriyorlar, bu rekabet size iyi gelecek. İstanbul'daki 2 köprü ve Avrasya Tüneli yapıldı. Yap-İşlet-Devret'le yapıldı. Bunlar devlet eliyle yapılsa çok daha ucuza mal olurdu. Bunlara garantiler verildi. Geçmeyen 8 milyonun parası sizin cebinizden geçiyor. Söyleyin bana Kırıkkale'den kaç kişi geçti Osmangazi Köprüsü'nden?" dedi.
AKŞENER VAATLERİNİ AÇIKLADI
Kendilerine, 'Ne vaadiniz var' diye sorular yöneltildiğini ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı: "Adalet vadediyoruz, demokrasi, dövüştüren değil barıştıran bir parti vadediyoruz. Size asla yalan söylememeyi vadediyorum. OHAL'siz bir Türkiye vadediyoruz. Kaynaklarımızı dışarıya peşkeş çektirmemeyi vadediyoruz. Korku ülkesi olmayan bir Türkiye vadediyoruz. Herkesin iş-güç sahibi olduğu bir Türkiye, bağımsız bir yargı ve kadro alımlarında parti mührü olmaksızın atamalar vadediyoruz. İtibarlı, haysiyetli bir dış politika vadediyoruz. Dünya ile barış içinde ama Türkiye'nin çıkarlarını savunan bir politika vadediyoruz. Aldatmayan, aldanmayan bir siyaset vadediyoruz. İyi adalettir, iyi cesarettir sizler cesaretin taşlarını döşeyeceksiniz."
Akşener konuşmasının sonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı, daha sonra partisinin il binasının açılışını yaptı.
"EN SON ANKETTE BİZ YÜZDE 20.5 CİVARINDAYIZ"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de partisinin il binasının açılışının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Akşener, parti olarak sürekli anket yaptırdıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Bizdeki anketlerde bu dediğiniz şekilde değil. Anketler insana bir yol gösteriyor, yani nereye ulaşmanız lazım nerede eksiğiniz var, hangi seçmen kitlesine ne söylemeniz lazım. Hem oran hem de benim en son önümde bulunan anket de biz yüzde 20.5 civarındayız. Yaptırdığımız adres belli ücretini ödüyoruz. Bu sistem içerisinde şimdi ama ilginç bir şey var. Partimiz kurulmadan evvel yüzde 19.5 görünüyordu. Normalde partiler kurulduktan sonra düşerler, Ak Parti'nin kurulmasında da öyle olmuştu. Çünkü teşkilatlarda siz atarsınız öbürü küser bir silkelenme olur. Fakat bizde tersi oldu, bir puan artmış. Sebebi de şu, 'kurdurulmayacak' dendi kurulunca 'hah kuruldu' oldu. Şimdi de 'seçime sokulmayacak' diye bir iddia var. Bizim sandık güvenliğine dair eğitim sistemi kurduk. Yani 'İYİ Parti sandık eğitim merkezi' diye bir alan oluşturduk. Bu arada da seçmen kütüklerini istedik. Yüksek Seçim Kurulu'ndan istediğimiz tarih 5'i, onlar 8'inde bize cevap verdiler. O konuda haklılar, 'kongrelerini yapmadılar' konusunda haklılar. Bugün itibarıyla bizim seçime girmekle ilgili bir sorun yok. Seçime gireceğiz. İYİ Parti'ye el altından çelme takılır ama demin söylediğim gibi benim tanıdığım Erdoğan 'bir kadından korktu' diye kendine dedirtmez" dedi.
"ÇOK SAYGISIZ VE ÇOK AYIP"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'da partisinin il binasının açılışının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Siyasetin nezaketini kaybettiğini aktaran Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işbirliği yapmasını saygıyla karşıladığını söyledi. Partisinin CHP ve HDP ile yan yana geldiği iddialarına sert yanıt veren Akşener, "İYİ Parti'yi CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum. Bugüne kadar İYİ Parti Genel Başkanı olarak benim ağzımdan bir siyasi partinin aldığı karara yönelik akıl fikir verecek bir cümle çıkmadı. Sayın Bahçeli bize akıl verme mevkiinde değil. Dolayısıyla o bir karar vermiştir ona saygı duyuyoruz, hayırlı olsun" dedi.
"DEMOKRAT PARTİ VE SAADET PARTİSİ İLE İTTİFAK MESAJI"
Akşener, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapabileceklerini de dile getirerek, "Bizim ne yapacağımıza başkası karışamaz. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti adına aday göstereceğiz. Arkadaşlarımız beni istiyorlar, ben de buna 'Evet' diyorum. İttifak yaparak seçime gitmeyeceğiz. İttifak ile ilgili düşünsek düşünsek Demokrat Parti ve Saadet Partisi'yle yan yana gelmeyi düşünürüz. Bir görüşmemiz de yok bu anlamda. Dolayısıyla ne CHP ne de diğer partiyle birlikte seçime gitme gibi bir birlikteliğimiz olamaz" diye konuştu.
Akşener ayrıca, 15 Temmuz 2018'de erken seçim olacağına yönelik öngörüsünü bir kez daha tekrarladı.
DHA
'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...
Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...
Başbakan Binali Yıldırım 1978 model otobüsü kullandı
AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi
Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması
İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...
Derin mavinin en garip canlıları
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Okuyucu Yorumları 81 yorum