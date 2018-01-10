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Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ | 10.01.2018 19:33 | Son Güncelleme 7 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin aday olacağını vurgulayarak, "İttifak yaparak seçime gitmeyeceğiz. İYİ Parti böyle gidecek. İttifak ile ilgili düşünsek düşünsek Demokrat Parti ve Saadet Partisi'yle yan yana gelmeyi düşünürüz. Bir görüşmemiz de yok bu anlamda. Dolayısıyla ne CHP ne diğer partiyle birlikte seçime gitme gibi bir birlikteliğimiz olamaz" dedi.

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale ve Çankırı'da konuştu. Kırıkkale'de yoğun kalabalık nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden Akşener, "Biz güç verdiniz" dedi. İYİ Parti'nin OHAL şartlarında, darbeye maruz kalmış bir ülkede yola çıktığını söyleyen Akşener, partisinin batı da CHP-AK Parti, Güneydoğu'da ise AK Parti-HDP arasına sıkışmış seçmene kuvvetli bir alternatif olduğunu belirtti.

"BU KADARINA MİLLET EVET DEMEZ"

Milletin isteği üzerine İYİ Parti'nin kurulduğunu söyleyen Akşener, önlerine birçok engel çıkarıldığını ileri sürdü. Akşener, şöyle dedi: "Sayın Erdoğan'a seslenmek isterim. Muhterem; başlangıcında 'Muhtar olamazsın' demişlerdi. Partini kurdun, insanlar sana yardım etti. O yardım edenleri korkutan olmadı. Valiler, emniyet müdürleri, tehdit etmedi. O insanlar işinden olmadı. Esnafa maliye gelmedi. Bu şartlar altında partini kurdun, o günden bugüne kadar mağduru oynuyorsun. Biz bir siyasi parti kurduk. Bu siyasi parti bina bulamıyor. Kirasını ödüyoruz, tehdit ediyorsunuz, ev sahibi vazgeçiyor. Şu otobüsün buraya gelmesi için onca problem çıkarılıyor. Şimdi dün seni mağdur ettiler, bu garip kadın senin yanındaydı. Bu millet seni Başbakan, Cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi doymadın tek adam rejimini neye mal olursa olsun hayata geçirmeye çalışıyorsun. Buradan sesleniyorum; bu kadarına millet 'Evet' demez, 'Hayır' diyecek."

"SEN KORKSAN, BİZ MÜSAADE ETMEYİZ"

Kırıkkale girişinde gördüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan afişin üzerinde 'Diz çöktüremeyeceksiniz' ifadesinin yer aldığını kaydeden Akşener, "İstiklal Marşı 'Korkma' diye başlar. Erdoğan'a afiş yapmışlar; sen korksan, biz müsaade etmeyiz, biz varız korkma" dedi.

Konuşmasının devamında ekonomi ve dış politikaya ilişkin eleştirilerde bulunan Akşener, şunları söyledi: "Dünya Lideri, Sudan'dan et aldı, Tunus'tan zeytinyağı aldı, Fransa'ya gitti uçak aldı. 'Eyy Hollanda' vardı, meğer onlarla da iyi dostmuşuz. Adam kendi cebinden kendi parasıymış gibi ulûfe dağıtıyor. Fransa'dan yapılan bir açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn-El Arab bölgesini devlet olarak tanıdıklarını ilan etti. Erdoğan 'Dostum Macron' dedi. Şimdi o adam titriyordur. Kime öyle dese uçtu gitti. Umarım bir gün bize de demez."

"BİZ KONUŞTUKÇA TİTRİYORLAR"

İktidar olmaları halinde emekli ve çalışanlar için düzenlemeler yapacaklarını belirten Akşener, "Bu düzenlemeleri İYİ Parti sağlayacak emekliye de çalışana da yeterli maaş sağlanacak. Ben konuştukça karşımda duran Durmuş Bey sararıyor. Çünkü kaynağı o bulacak. Çalmazsak çırpmazsak gerekli para bulunacaktır. İYİ Parti iktidar olduğunda herkes bunu görecek. Bonzai eğer 1 TL'ye düşmüşse eyy İçişleri Bakanı sen görevini iyi yapmıyorsun demektir. Eyy Erdoğan sen görevini iyi yapamıyorsun demektir. Bundan sonra Kırıkkale'den oy almak zor. Daha önce ceket salladılar oy aldılar. Şimdi de alın da görelim. İYİ Parti rekabeti getirdi. Biz konuştukça titriyorlar, bu rekabet size iyi gelecek. İstanbul'daki 2 köprü ve Avrasya Tüneli yapıldı. Yap-İşlet-Devret'le yapıldı. Bunlar devlet eliyle yapılsa çok daha ucuza mal olurdu. Bunlara garantiler verildi. Geçmeyen 8 milyonun parası sizin cebinizden geçiyor. Söyleyin bana Kırıkkale'den kaç kişi geçti Osmangazi Köprüsü'nden?" dedi.

AKŞENER VAATLERİNİ AÇIKLADI

Kendilerine, 'Ne vaadiniz var' diye sorular yöneltildiğini ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı: "Adalet vadediyoruz, demokrasi, dövüştüren değil barıştıran bir parti vadediyoruz. Size asla yalan söylememeyi vadediyorum. OHAL'siz bir Türkiye vadediyoruz. Kaynaklarımızı dışarıya peşkeş çektirmemeyi vadediyoruz. Korku ülkesi olmayan bir Türkiye vadediyoruz. Herkesin iş-güç sahibi olduğu bir Türkiye, bağımsız bir yargı ve kadro alımlarında parti mührü olmaksızın atamalar vadediyoruz. İtibarlı, haysiyetli bir dış politika vadediyoruz. Dünya ile barış içinde ama Türkiye'nin çıkarlarını savunan bir politika vadediyoruz. Aldatmayan, aldanmayan bir siyaset vadediyoruz. İyi adalettir, iyi cesarettir sizler cesaretin taşlarını döşeyeceksiniz."

Akşener konuşmasının sonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı, daha sonra partisinin il binasının açılışını yaptı.

"EN SON ANKETTE BİZ YÜZDE 20.5 CİVARINDAYIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de partisinin il binasının açılışının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Akşener, parti olarak sürekli anket yaptırdıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bizdeki anketlerde bu dediğiniz şekilde değil. Anketler insana bir yol gösteriyor, yani nereye ulaşmanız lazım nerede eksiğiniz var, hangi seçmen kitlesine ne söylemeniz lazım. Hem oran hem de benim en son önümde bulunan anket de biz yüzde 20.5 civarındayız. Yaptırdığımız adres belli ücretini ödüyoruz. Bu sistem içerisinde şimdi ama ilginç bir şey var. Partimiz kurulmadan evvel yüzde 19.5 görünüyordu. Normalde partiler kurulduktan sonra düşerler, Ak Parti'nin kurulmasında da öyle olmuştu. Çünkü teşkilatlarda siz atarsınız öbürü küser bir silkelenme olur. Fakat bizde tersi oldu, bir puan artmış. Sebebi de şu, 'kurdurulmayacak' dendi kurulunca 'hah kuruldu' oldu. Şimdi de 'seçime sokulmayacak' diye bir iddia var. Bizim sandık güvenliğine dair eğitim sistemi kurduk. Yani 'İYİ Parti sandık eğitim merkezi' diye bir alan oluşturduk. Bu arada da seçmen kütüklerini istedik. Yüksek Seçim Kurulu'ndan istediğimiz tarih 5'i, onlar 8'inde bize cevap verdiler. O konuda haklılar, 'kongrelerini yapmadılar' konusunda haklılar. Bugün itibarıyla bizim seçime girmekle ilgili bir sorun yok. Seçime gireceğiz. İYİ Parti'ye el altından çelme takılır ama demin söylediğim gibi benim tanıdığım Erdoğan 'bir kadından korktu' diye kendine dedirtmez" dedi.

"ÇOK SAYGISIZ VE ÇOK AYIP"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'da partisinin il binasının açılışının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Siyasetin nezaketini kaybettiğini aktaran Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işbirliği yapmasını saygıyla karşıladığını söyledi. Partisinin CHP ve HDP ile yan yana geldiği iddialarına sert yanıt veren Akşener, "İYİ Parti'yi CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum. Bugüne kadar İYİ Parti Genel Başkanı olarak benim ağzımdan bir siyasi partinin aldığı karara yönelik akıl fikir verecek bir cümle çıkmadı. Sayın Bahçeli bize akıl verme mevkiinde değil. Dolayısıyla o bir karar vermiştir ona saygı duyuyoruz, hayırlı olsun" dedi.

"DEMOKRAT PARTİ VE SAADET PARTİSİ İLE İTTİFAK MESAJI"

Akşener, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapabileceklerini de dile getirerek, "Bizim ne yapacağımıza başkası karışamaz. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti adına aday göstereceğiz. Arkadaşlarımız beni istiyorlar, ben de buna 'Evet' diyorum. İttifak yaparak seçime gitmeyeceğiz. İttifak ile ilgili düşünsek düşünsek Demokrat Parti ve Saadet Partisi'yle yan yana gelmeyi düşünürüz. Bir görüşmemiz de yok bu anlamda. Dolayısıyla ne CHP ne de diğer partiyle birlikte seçime gitme gibi bir birlikteliğimiz olamaz" diye konuştu.

Akşener ayrıca, 15 Temmuz 2018'de erken seçim olacağına yönelik öngörüsünü bir kez daha tekrarladı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 81 yorum
%20 mi ))) yazıktır olum.ayıptır günahtır ya oynamayın kadının hisleriyle Meral apla Baraj altındasın hemde baya bi altında haberin olsun
en az %25 korkma titre
@stgns demirden korksak Tanka çıkmazdık ponçik))) sen kimsin emre uslu ile fuat avni laflarıyla geldiğine göre baya bi Cesursun(!) Nerden yazıyon Pensilvanyadanmı Yunanistandanmı ))
Gidersin sen chp hdpkk ilede itifak kurarsın
En son ankette yüzde 20 civarındasınız öylemi..!Miting alanına iğne atsan yere düşmüyor mahşeri kalabalıktan belli zaten bence onun sıfırı fazla olmuş.
bu kadın neyine güveniyor çok merak ettim..ASLINDA YAPTIĞI ŞEY TAM DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞANIN İSTEDİĞİ ŞEY.YANİ MORAL HANIM ASLINDA TAYYİP BEYİ DESTEKLİYOR AÇIKCA VE ALENİCE..KENDİSİNİN KAZANMA İMKANI % 0..O DA ADI GİBİ BİLİYOR ERDOĞANI GEÇEMEYECEĞİNİ TEK AMACI MHP Yİ DAĞITMAKTI BUNU DA BECERDİ ZATEN..O ZAMAN GERİYE KALAN ŞEY ŞU, CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYLIK KOYMAMALI ÇÜNKÜ ÇOK KÖTÜ BOZULACAK SONUCA ,HEZİMETE UĞRAYACAK.İŞTE TAM DA BU NEDENLE TAYYİP BEYİ DESTEKLİYOR KENDİSİ, ŞURADAN DA ANLAMAK GAYET MÜMKÜN ASLINDA MİLLETVEKİLLİĞİNE ADAY OLMUYOR AMA C.BAŞKANLIĞINA OLMASI BU DURUMU DOĞRULUYOR.
sen ne içtin kardeş.akp %34 chp %21 mhp %3 hdp %9 iyi %25 girelim mi iddiasına.
@stgns konsensüs araştırma bugün açıkladı akp 44.9 chp 23 .1 mhp 10.6 hdp 9.3 iyip 2.9 sizin hayal dünyanız bile yalan
@stgns sen o 25 lei kale alma bence diğerleride yüzdelerine geçmiş zamanda çok güveniyodu ama hepsine hezimet düştü ülkücü nerde ne yapacağını bilir sen kafanı takma istersen ok
@serbay3858 mhp yi akşener değil bahçeli dağıttı farkında değilsiniz.
KİM KİMİNLE İTTİFAK YAPARSA.. MİLLETİN HAYRINA OLSUN..
REİSE UYAR.TOPUNUZ GELİN.
İyi gelecek her şey iyi olacak inşallah
EVET İLK AĞIZDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. İTTİFAKI MİLLET İYİ PARTİDE YAPACAKTIR. BİLGİLERİNİZE.
İnşallah İYİ olacak. Korku imparatorluğuna son verme zamanı geldi.
Meral Hanım Partisini yeni kurdu oy oranı belli değil. Saadet Partisinin yüz de bir oyu Demokrat Partisinin de 1 altında oyu var. Şimdi Bunlar ittifak yapsa ne olacak Meral Hanım bu kafayla mı Devlet yönetimine talip. Çayı görmemiş su varmı yok mu bakmadan paçaları sıvıyor. Herhalde Feto iti itlerini kandırdığı gibi bunu da bir takım beklentiler içine sokarak kandırıyor. şeytan İnsanı beklenti içine sokar.
Sen yüzde 20 yi kimden alıyorsun?şu yalan söyleyen siyasetçilerin ağzına biber sürmek lazım..en başında buna..
meral cem boyner den akıl al lazım olacak.
BİZ DEMEYELİMDE...SİZ ANLARSINIZ...TEK GAYEMİZ TAYYİBİ DÜŞÜRMEK ONUN İÇİN GİZLİ İTTİFAK..AÇIK OLURSA HDP TEPKİ TOPLAR İŞTE TAYYİP İLE KILIÇTAR FİNALE KALIRSA İŞTE NE YAPACAKSINIZ TABİKİ KILIÇTAR ..İSTEMEM YAN CEBİME KOY YEMEZLER HANFENDİ ZATEN SENİN HÜKMÜN YOK...BENCE APARAT.
İttifak diye bir şey yok.. Sadece ahlaki ve vicdani tercih farkı var.. Demokrasi, hak, hukuk, adalete susayanlarla, yolsuzlukları AKlayanlar arasında tercih yapacağız. Hepsi hepsi bu...
senin gibi baraja takılanlarla ittifak yaparsın
Hepiniz bir olup gelin reisin tırnağı etmezsiniz
@extrabilenadam sem yalamaya devam et torbalı küçükbaş bu ülkede herkes senin gibi koyun değil aklını kullananlarda var.
@extrabilenadam evet onlarda kandırılacak yada kandıracak tip yok
baktı ki maske düştü chpkk ve hdpkk dan uzak durma kararı aldı ama bu millet yemez bu taktiği ciğerinizi belli ettiniz bi kere
@tahsin.ozkara çok cahilsiniz.kadın 2. parti olma derdinde.başkanlık seçimlerinde chp geçerse beni chp ye seni geçtim beni desdeklemeniz lazım demek için onlarla birleşmek istiyor.bu vesileyle AKPKK yı geçerim düşüncesindeler.
@tahsin.ozkara Bunların çiğerini oslo da haburda imralıda görmüş olmalısın, kandilden göremeyeceğine göre sen hangi tüneldeydin tahsin
@sedatumut anca saadeti geçer..........
@tahsin.ozkara AYNENN,,,
şöyle sağdan sağdan okkalı bir tokat yiyince düşten uyanacaksın,
2019 Başkanlık seçimindeki ilk tur sonucunda %51 alan aday çıkmazsa 2'ci tur seçimde partilerin bir aday isminde anlaşabilmesi önemli olanıdır.AKP milli,yerli aday açıklaması hiçbir şekilde kabul edilemez.Seçimlerde aday olabilmenin ilk şartı TC vatandaşı olmaktır.Millilik diye bir ayrımı kimse başkası için limit koyamaz.Bu seçim bu ülkenin kaderini çizeceği için çok önemli her parti ve halk için hayırlı olur inşallah.
saadet partisi orta partisi olmuş..kim kendine çekerse oraya gidiyor..vay Erbakan vay partin ne hallere düşmüş .
bu sefer oylar iyi partiye
IYI parti türkiye cumhuriyetini fabrika ayarlarına geri döndürecek.ülkenin çivisi çıkmış durumda.milli eğitim pardon millilik kalmadı eğitim rezalet.dış ilşişkiler rezalet.hukuk rezalet....
@ogurgan fabrika ayarları,,birzamanlar terörün kol gezdiği Vatandaşın duraklar da sokak ortasında infaz edildiği,,rehin olarak Hastanelerde kadığı,,ayarlara mı,,salk oğlmm,,,
akıllı ve sempatik
Böyle konuşursan Akp nin ekmeğine yağ sürmüş olursun
durust kadin. hirsizda degil yani.
@yusufg hiç mi haber okumuyosun hiç mi geçmişe bir göz atmıyosun,,yoksa ,,kargaşa olsun diye mi yorum yapıyorsunuz be kanszlar,,,
SİSTEM TAYYİP BEYİN İSTEDİĞİ GİBİ GİDİYOR,MERAL HANIMDA ÇOK GÜZEL KULLANILIYOR,YA BİLEREK YADA BİLMEYEREK.,AKP BİLİYORDU Kİ C.BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE TEK GÖTÜREMEYECEKTİ BU DEFA,O NEDENLE MHP Yİ ERİTMESİ VE GERİDE KALANI ELİNİN ALTINA ALARAK İLK KAZANCI SAĞLAMALIYDI VE BUNU BECERDİ..İKİNCİ OLARAK DA MORAL HANIM KENDİ ADAYLIĞINI KOYARAK DİĞER PARTİLERDEN OY ÇALMA KURUMUNUN BAŞINA GEÇİRİLDİ VE GÖREVİ EKSİKSİZ YAPIYOR, HATTA M.VEKİLİ ADAYI BİLE OLMUYOR SADECE C.BAŞKANLIĞA ADAYIM DİYEREK BU TEZİ DESTEKLİYOR..ARADAN AKP SIYRILIP GİDECEK..BU BİR TÜR KOMPLE TEORİSİ.KAZANAN ASLINDA MORAL HNM PERE PERE P
Bu kadından hiçbişi olmaz.
@mfuzar Bunu kendisi bile biliyor Erdoğan düşmanları bir umuttur diye tavuk koysan ona oy verir inattan da ölüyorlar keçi sürüsü...
yahu rte gitsin diye birbirine düşman olanlar birlik oldu. ne ilginçtirki bunlar abd, ab, hdp, chp, saadet, miilliyetçi iyiler, pkk, ypg, cem özdemir, cemil bayık, apo, murat karayılanla aynı safta. 2 gram aklı olan kimin hain kimin doğru olduğunu anlar.
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!
Hani tek başına iktidar olacaktı?balon çabuk söndü değilmi?sen yüzde 3 ü al öp başına koy.
Meral Hanım 15 temmuzdan aylar önce 16 temmuz da ben Başbakan olacam demişti !! ve kendisi Tancu CİLLER döneminde Fettullah gülenin ricası ve mektubu ile içişleri bakanı oldu ve HALA FETÖ İLE BİR BAGIM YOK DİYORRR YAZIKKKKKKKKKK....
saadete gel saadete ....
@flambeur saadet iyi mi
buraya YAZIYORUM,,,cehaphdpkk ,eyi ,,saadet,,İTTİFAK YAPACAKLAR,,,,ve TÜRKİYE miz üzerinde son oyun oynanacak,,,ama o oyunu da BOZACAĞIZZZ,,,ölümüne,,,
İlk seçime kadar işkembeden sallamaya devam.. Sonra siyasi partiler mezarlığında el fatihaaaa.... Bu ülke ne hayalperestler gördü...
57 yaşındayım.oyum ailemle birlikte senin.sessiz çığlığımız oldun yolun bahtın açık olsun İYİ olsun
yav he he ..
Ulan ne şişirdiniz be dikkat Meral patlamasın yüzde 1.5 oyla
ırkçı ayrımcı faşist ak parti hariç bütün partiler dostumuzdur.
@simanur_gunes pkk sözcüsü hdp sizin için problem değil öyle mi?birde ülkücüyüm deseydin bari..
@simanur_gunes vay siz bu akılla.. sen abd ırağa girerken oynayarak karşılayan ıraklının türk versionusun galiba.
@simanur_gunes Ülkenin 1 numaralı ırkçı partisi HDP dir. Daha yeni bir milletvekili partiye Türk bir başkan seçilemez diye meydan okudu.
İYİ O ZAMAN...
Daha dün kesinlikle ittifak yok dedin bugün dyp, saadet yarın chp olur hdp olur. Çok çabuk dönüyorsun, çokkk...
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