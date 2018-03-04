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Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 21:36 | Son Güncelleme

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin İstanbul İl Kongresinde konuştu. Akşener, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Rıza Zarrab'a karşılık, bir Amerikan şirketinin talimatıyla şeker fabrikalarının satışa çıkarıldığını iddia etti.

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

İYİ Parti 1. Olağan İstanbul İl Kongresi Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı. Kongreye Genel Başkan Meral Akşener de katıldı. Divan Başkanı Koray Aydın, gündemin konularını ele aldı.

Kongrede bir konuşma yapan Akşener, “Ben her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Çünkü İYİ parti bir ihtiyaçtan doğdu. İyi parti kadınların uzun zamandır tacize, tecavüze, şiddete, istismara uğradığı bir dönemde, aynı istiklal savaşında olduğu gibi ayağa kalkıp ‘Hadi düşün önümüze. Bu karanlıktan bu hoyratlıktan, çirkinlikten kurtulmamız lazım. Bizi kurtarın’ denildi. İyi parti kadınların talebiyle, isteğiyle kuruldu ve yoluna devam ediyor” diye konuştu.

“SON 10 YILDA GENÇ İŞSİZLİĞİ HİÇ BİR ZAMAN BU KADAR YÜKSEK OLMADI”

Genç işsizliğin yüksel olduğunu söyleyen Akşener, “Yarınımızın emaneti gençlerimiz. 16 yılın ilk 6 yılı için bir şey söyleyemeyiz. Ama son 10 yılda genç işsizliği hiç bir zaman bu kadar yüksek olmadı. Bugün bizi yönetenler Edirne’yle İstanbul’un, Şırnak’ın, Artvin’in, Bitlis’in, Muş’un problemlerini eşitlediler. Nereye gittiysek genç işsizliği birinci problem. Liyakatin ortadan kalktığı torpilin, yandaşlığın, kıyakçılığın ve bir süre sonra bugün oluşan ayakçılığın merkezine çocuklarımızı teslim ettiler. Bugün OHAL ile soran, sorgulayan ve eleştiren gençlerimizin sesini kesmek için her türlü korkuyu, manivelayı, hukuku da kullanarak önlerine duvar ördüler. Çünkü bunlar eğitimin E’sinden anlamadılar. Çünkü bunlar ilime, bilime, fenne önem vermediler. Dinimizi Kur’an-ı Kerim yerine menkıbelerden öğrendiler. Tarihi dizilerden öğrendiler” şeklinde konuştu.

“BİZ ONA ‘SARAY’ KOALİSYONU DEDİK”

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: Biz cesuruz, biz korkmuyoruz ama onlar bizden korkuyor. Korktukları için birden bire adına Cumhur dedikleri yerli ve milli ilan ettikleri bir koalisyon kurdular. Biz ona ‘Saray’ koalisyonu dedik. ‘Saray’ koalisyonunda çok alındılar. Abiler koktu 24 saat bize sövüyorlar. İş bölümü yaptılar. İşbölümünde birisi sövmekten sorumlu küçük ortak, iftiradan sorumlu küçük ortak, diğeri kallavi abi, kaale almayan abi ama en son Senegal’de siniri bozuldu. Sövgüden sorumlular kalpten gidiyordu. Şimdi 46’dan daha ağır şartlardayız ama buna rağmen milletimizin teveccühü, Allah’ın inayetiyle çok iyi gidiyoruz. Göreceksiniz nasıl İstanbul’u alacaksak Cumhurbaşkanlığını da alacağız.

“…SEN BİZİM ZÜRRİYETİMİZİ YOK EDİYORSUN KARDEŞİM”

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Rıza Zarrab’a karşılık, bir Amerikan şirketinin talimatıyla şeker fabrikalarının satışa çıkarıldığını iddia eden Akşener, “Şeker fabrikalarının özelliği; pancar hem sıhhatli şekerin üretildiği bir ürünümüz, hem köylümüzün sağlıklı hayvan yetiştirmesi için ortaya çıkan küspesiyle hayvancılığa destek olan bir ürün. Önce pancar üreticilerine kota uygulandı, sonra kardaki 14 şeker fabrikası satışa çıkarıldı. 3 çocuk yapın diyorsun da dışarıdan ithal ettiğin domuz kemiğinden yapılmış yemlerle, Amerika’dan ithal ettiğin GDO’lu mısırla sen bizim zürriyetimizi yok ediyorsun kardeşim.” ifadelerini kullandı.

“BİZ İTTİFAK YAPMAYACAĞIZ KARDEŞİM”

Seçim ittifaklarında değinen Akşener, “Bizi önce CHP’ye yapıştırdılar, sonra HDP’ye yapıştırdılar. Biz de ısrarla, ‘Biz ittifak yapmayacağız kardeşim, biz korkmuyoruz, biz eminiz, biz kendimize güveniyoruz.’ Şimdi bir ittifak duayeni var karşımızda sayın Erdoğan. Öce PKK ile yaptı, ne ittifakı onlar için ‘çözüm’ bizim için ‘yıkım’ ittifakı. Sonra FETÖ ile bir ittifak yaptılar onlar için ‘Beraber ıslandık biz bu yolarda’ ittifakı, bizim için ‘çukur’ ittifakı. Şimdi de bir ittifak daha yapıyorlar, şimdi ben ona ‘çıkar’ ittifakı demiştim ama arkadaşlarımız dediler ki, bunun adı ‘cukka’ ittifakı.

Arkadaşlarımızla birlikte sayın Temel Karamollaoğlu’nun önerdiği bir ilkeler platformu var, ittifak da değil onun adı. Orada da sivil bir Anayasa, parlamenter sisteme dönmek, hukukun üstünlüğü, adaletin sağlanması, parlamentonun 600’e gerek yok, makul bir milletvekiliyle oluşturulması gibi, yargının bağımsızlaştırılması gibi konularda ortak görüşlerimizi ortaya koyacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önerdiği, bu da ittifak değil ‘seçim sandıklarının korunması konusunda işbirliği nasıl yapılır?’ Bir tekliftir. Bu konuda da ‘hayır’ demek gibi bir durumumuz yok. Ama tekraren söylüyorum birinci tura biz kendimiz gireceğiz, ikinci tura kalacağız ve Allan’ın izniyle cumhurbaşkanlığını alacağız.” diye konuştu.

“7 GÖBEK SÜLALEMDE 1 TANE FETÖ’CÜ BULUN POLİTİKAYI BIRAKACAĞIM”

Akşener sözlerini şu iddia ile bitirdi: Bütün sülalem, 13 halam var, bütün kuzenlerim, onların çocukları, onların damatları, onların gelinleri, bilmediklerim dahil 7 göbek sülalemde 1 tane FETÖ’cü bulun politikayı bırakacağım. Bunu söyleyen bir siyasetçi çıksın elini sıkalım.”

Kongrede, tek liste olarak seçime giden Ersin Beyaz, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na seçildi. Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın yeğeni Sabri Erbakan’ın da aralarında olduğu partiye katılanlara İYİ parti rozeti taktı. (DHA)

İYİ Parti il kongresinde kavga!İYİ Parti il kongresinde kavga!
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Meral Akşener İYİ parti reza zarrab istanbul Şeker Fabrikası

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Meral hanım siz konuşmaktan biz yazmaktan bıkmadık kocakarılar gibi hergün bir dedikodu ortaya atıyorsunuz elinizde bir tane belge yok işin enteresan tarafı ne hükümet ne de muhalefetten sizi dikkate alıp da cevap bile veren yok Saadet partisinin başkanı bile sizden daha popüler hale geldi
içi boş meral anca konuş bakalım. ne icraatın var memlekete, ben liderine abisine, başkanına şsyan edene hain nankör derim. nanköre de oy verilmez. git evine yemek yap, memleketin başına çorap örmeye kalkma.
iftirada chp yi geçecekler .
Kılıçdaroğlundan daha iyi muhalefet yapıyor.
Çok ciddi bir iddia, eğer böyle ise gerçekten üzücü.Satışa çıkartılan fabrıkalardan birisinin hikayesini biliyorum,geri kalmış bir bölgemizde kuruldu,köylü tarımdan pek memnun değildi devlet şeker pancarı ekmeyi teşvik etti,insanlara ekim işini öğretti,vatandaşın yüzü gülmeye başladı ürünü vereceği yer garanti olduğundan rekolte arttı,insanlar traktör almaya başladı,ülkemizin ekonomisi kazandı halkımız doğal şekere kavuştu nisbeten göç azaldı.Satışın anlamı ne acaba.O bölgedeki arazide pek para etmiyor fabrıkanın öyle rantıda yok.Bu işin içinde bir oyun var gibi.Köylü affetmez sanırım.
Allah yardımcınız olsun meral hanım işiniz çok mu çok zor fakat imkansız değil...
oyum sana akşener
İyi partiden inciler. 1.Erken seçim olacak 2. Bizi seçime sokmayacaklar 3. Akparti taraftarlarını silahlandırıp askeri eğitim veriyor 4. Şeker fabrikalarını abd istedi diye özelleştiriyor unuttuklarım vardır muhakkak. Bir tanesi de doğru çıksın be kardeşim. Siyaset anlayışınız buysa şimdiden geçmiş olsun
meral abla boş konuşmaktan başka neye yararsın
Kesinlikle bu idaanın doğru olduğuna inanıyorum.Çünkü bizim ülkemiz bir tarım ülkesidir.Yakın zamana kadar kendi kendisine yeten 7 ülkeden biri iken; şuan saman dahi ithal ediliyorsa birileri ülkemizi bir yerlere peşkeş çektiği aşikar.Küçücük ülkelerden et ithal ediyorsak bunun adı ve tanımı net ve kesindir ki, ülkemiz birilerine esir ediliyor kesinlikle...Söylemler ile icratlar biri birine tamamen ters ve yalanlar ile süsleniyor bence...Bir yerden millilik kavramını savunacaksın ama SAMAN ithal edeceksin ve pancar cenneti ülkemin şeker fabrikalarını ani bir karar ile satacaksın...
Satılacak bir şey kalmadı zaten.Şeker fabrikaları da satılınca devlet çırılçıplak kalacak.Gerçi her millet layık olduğu şekilde yönetilirmiş derler.Layığımızı bulmuşuz demek ki.
Allah seni bildiğini yapsin
Türkiye'm neyin derdinde bu kadın neyin derdinde sürekli gündeme gelmek için boş boş haberler derdinde ya yanıbaşımızda savaş var savaş birlik olma zamanı boş siyasetin değil ..........................,,,,,,,,
Yakında iki anahtar da vadetmeye başlarsan tam da doksanlar siyasetini geri getireceksin ustalarından aldığın yetiştiğin dönemi özlüyor olmalısın alacam edecem olacam bol keseden atmalı siyaset geçeli yıllar oldu iyice batıyorsun seçim gelmeden az olan oyunda gidecek elinden
Türkiye'm neyin derdinde bu kadın neyin derdinde sürekli gündeme gelmek için boş boş haberler derdinde ya yanıbaşımızda savaş var savaş birlik olma zamanı boş siyasetin değil .......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Amerikanın, Ortadoğuda ve İslam ülkelerindeki çıkarlarını allak bullak eden Sayın ERDOĞAN'ı ve AKP'yi yok edebilmek için CIA ve FETÖ kanalıyla kimlere ne bilgiler verdiğini görmeyen kör kaldımıki, Tillerson'la Sayın Erdoğan'ın ne görüştüklerini Akşenere Sayın Erdoğan vermediğine göre !!! oda doğruysa, Bana biraz Korropsiyon bilgi gibi geliyor, ortalığı karıştırması için Akşeneri yemlemiş olabilirler, hani zaman zaman Kılıçtaroğlu'nun eline bi takım uyduruk dosyaları verip ortalığa salıyorlar ya buda aynen öğle gibi.
beyin bedava kullanın Allah aşkına ,yahu şeker fabrikalarının satışı için bir tane mantıklı neden varmı
Çok güzel kurgulanmış bir komplo teorisi yani fabrikaları ABD şirketi alacak. Yanu alamaz ise Zarraf gündeme gelecek demek istiyorsun gir ihaleye seçim için harcayacağınız parayla alın ihaleyi zaten Erdoğan da ABD nin Zarraf kumpasıyla işiniz görülür saraya gider oturursun o zaman.
ÇOK ÇOK ÇOK HAKLI BİR KONU ŞEKER FABRİKALARI ÖZ MİLLİ ÖZ YERLİ MALI ÖZ YURDUM MALI MİLYONLARIN GEÇİM KAYNAĞI O MİLYONLAR HER HALDE YÜCE YARATICININ ÖZEL OLARAK VERDİĞİ AKILLARINI BİR DEFA KULLANMA ZAHMETİNDE BULANACAKLAR İNŞAALLAH AYRICA ZİRAATÇI ÇEVRECİ MÜHENDİSLERİN JEOLOJİ MÜHENDİSLERİN ENDEMİK BİTKİCİLERİN RAPORLARI PANCARIN ÜRETTİĞİ OKSİJENİN KALİTESİNİN GRAVİTESİNİN YÜKSEK OLDUĞU EKİLDİĞİ TOPRAĞI ÇEVREYİ RADYASTONDAN ATMOSFER KİRLİLİĞİNDEN MASRAFSIZ KURTARDIĞI GERÇEK Mİ GERÇEK PEKİ BU GERÇEĞİN SAHİBİ YÜCE RABBİM BU İHANETİ CEZASIZ BIRAKACAK MI HES LERİ YAPANLARI CEZASIZ BIRAKACAK MI HAYI
Doğru söylüyor neden amerika bir anda rıza sarraf işini kapattı Meral akşener gerçekten çok iyi istihbaat alıyor..
Oyum IYIden yana, Allah yolunu, bahtını açık etsin, bu düzene dur diyecek senden başka kimse yok, Ancak sen gelirsin bunların hakkından.
Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. (ENBİYA/35) Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur Necm Suresi: 39 Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter. “Hz.Muhammed(s.a.v)”
yahu işsizlik diyorlar ben 2 bin tl ye çalıştıracak adam bulamıyorum bütün gençler kolay yoldan köşeyi nasıl dönerim derdine düşmüş
Yıllardır alpulludaki şeker fabrikası kapalıydı be kapalı olduğu halde işçisi yattı yerden maaş aldı kimsenin sesi çıkmadı bunlardan bahset iyi sevici
"satmışım bu memleketin fabrikasını köprüsünü hiiiç umrumdaa değiill" iyi bi seçim şarkısı olur :)
Şeker fabrikaları satılır veya üstü örtülü olarak Amerika'ya peşkeş çekilirse, hem sağlığımız hem de protesto için şeker kullanmayız.Bu kadar kolay iş.
Kadın doğruları söylüyor belge kanıt sunsa ne olacak yok sahte yok montaj diyerek yırtıyorlar nasılsa karşılarında her dediğine inanan koyun sürüleri var kadın doğru söylüyor abd dışişleri bakanı ile konuşulduktan sonra ne hikmetse şeker fabrikaları satışa çıktı neymiş şeker hastalığını bitirmek azaltmakmış 3 yaşında ki bebeler inanmaz buna.
Devletin içinden gelen kadının başarısı tartışılmaz,tek başına öne çıktı gerçeği görüyor süper
kendi kendine yeten üreten bir ülkeydik, şimdi samanı bile ithal eden her yeri satan bir ülke olduk... bu mu yerli milli olmak...çocuklarımızın geleceğini düşünen bir baba olarak bütün ideoloji ve dünya görüşümü bir kenara bırakarak tek umudum akşener diyorum
Bunu bilmeyen yokki zaten, kiminle takas olacak bilmem ama bir talimat var ortada, bizim tarihimizin şanlı şerefli yanları olduğu gibi birde zavallı yanı var malesef. Bu zavallı yanında; 1-uçak fabrikası kapatıldı, 2-motor fabrikası kapatıldı, 3-zeytinlikler yok edildi, 4-tarım bitirildi ve daha niceleri, şimdide sıra şeker fabrikalarına geldi, cehaletmiz yüzümüze tokat gibi çarptı çarpmayada devam edecek, cehaletten kurtulmalıyız....
kesinlikle doğru
mahlefet yok bu ölkede oda akp nin işine yarıyor
bir bekleyip görelim derim. Ya dogruysa. Yalansa zaten haziriz da.
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