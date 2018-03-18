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Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 09:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son yapılan ankete göre İYİ Parti'nin yüzde 16 sabit seçmeni olduğunu söyledi. Akşener, "Bunun yanı sıra ‘oy verebilirim ve kararsızım' diyenler var. Kararsızların da dağıtılması ile birlikte bu rakam % 22'yi buluyor" dedi.

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Bilkent Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu.

Soru cevap kısmında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener “Anket yaptırıyor musunuz?” şeklinde gelen soruya “Düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Abonesi olduğumuz araştırma şirketleri var. Anketler yol gösteriyor. Son yapılan çalışmaya göre sabit seçmenimiz yüzde 16 olmuş durumda. Yüzde 16'lık bir seçmen kitlesi bizler için, kesinlikle oy vereceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra ‘oy verebilirim ve kararsızım' diyenler var. Kararsızların da dağıtılması ile birlikte bu rakam % 22'yi buluyor. Fakat son dönemde anketlerde çok ilginç bir durum yaşanıyor. Türkiye genelinde çok yüksek bir oranda seçmen kitlesi ‘hangi partiye oy vereceksiniz?' sorusuna ‘cevap vermiyorum' diyor” diyerek yanıtladı. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti ak parti seçim

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
0.22 demek istedi galiba affedin
İki günde bir seni parlatıyo doğan medya ama umut fakirin ekmeği senin alacağın oy yüzde 7-8
Çiftlikbank patronu gibi hayal satıyor mübarek.Yakında sahte sağmalların seni açık edecekler merak etme...Topuklu gacı...
Alacağınız topu topu %5 veya %6
cevremde 1 tane iyi partili yok, her partiden var iyi partiden israr etmeme ramen yok ama mynete kalirsa masallah secime kadar yuzde 50 iyi parti cikartacak,bi yerinizden oy yada oran uydurmayin yuzde 5 alsinlar opsun basina koysunlar.
prensilvanyada mı yaptırmış bu anketi
bu teyze fazla RÜYA görmeye başladı,,,,kendisini şişiren,,hakan bayrakçı bile dün gece ki tv proramında,,,barajı geçemediğini itiraf etti,,,bu çıkmış,, 16 dan bahsediyor,,,,araya bir virgül koy teyze,,1.6 doğrudur,,,
Sen Mhp den ayrılmış bir partisin. Mhp'nin o kadar sabit seçmeni yoktu. Senin nasıl oluyor?
Senin alacağın oy taş çatlasa %6..çünkü boş ve gereksiz bir siyasetçisin.
Aklınca Chp seçmenine mesaj veriyor.%22 oyu kimden alacak?çoğunluğu chp mhp ve kısmen akp.bu durmda ilk turda ben chp yi sollayıp 2. Tura ben kalacağım diyor.mümkün depilde amacı chp seçmeninden azami oy almak.doğru çıkarsa chp bitik demektir.
Sabah sabah civcivler kesin aç kalmadı.
Ya bu kadın a kananlar var etneyin mis gibi proje kokuyor.
hatta daha fazla.akp ye oy verirken mhp ittifakı bize göre bir hareket değil.bu yüzden akp oyları eriyor ama reis sen olaya nasıl bakıyosun anlamış değiliz.yazık oldu 15 senelik tarihimize
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