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Meral Akşener süre istedi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 07:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan İstanbul’da, yeniden genel başkanlığa aday gösterecekleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Görüşmede Meral Akşener'in adaylık için 72 saat süre istediği öğrenildi.

Meral Akşener süre istedi!

İYİ Parti’de önceki gün düzenlenen olağanüstü Başkanlık Divanı toplantısından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yüzde 100 destek kararı çıkması, parti kurullarını harekete geçirdi. Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve il başkanlarının desteklerini açıklamasının ardından Akşener’in kurmaylarının kararıyla TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan İstanbul’a gitti. Türkkan, dün kampın ardından İstanbul’da dinlenmeye giden Akşener ile evinde görüştü.

72 SAAT SÜRE

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Akşener’in partisinin başında kalması için yapılan görüşmenin temel unsurunu, “aday olmayacağım” açıklamasının ardından partililerin desteği oluşturdu. Görüşmede, İYİ Parti’nin kuruluşundan bugüne Akşener etrafında eşi benzeri görülmemiş bir kenetlenmenin olduğu aktarılırken, Akşener’in de bu destek karşısında etkilendiği ve kurmaylarından 72 saat süre istediği öğrenildi. Bu sürede bütün yaşananları değerlendirmeyi planlayan Akşener’in geri dönüş kararı almasıyla, partisi için yeni bir süreç başlayacağı değerlendirmesi yapıldı. Akşener’in görüşmede sarf ettiği “Kurultayı toplayın hesaplaşalım” sözleri ise geri dönüş sinyali ve parti içinde kendisinden rahatsız olanlara gereken cevabı kurultayda söyleyeceği şeklinde yorumlandı.

"GELSİN DE MUHALEFET YAPMAYI DENESİN"

İYİ Parti’de ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “hanımefendiyi ikna etsinler” sözleri tepkiye neden oldu. Bahçeli’nin bu çıkışına karşılık parti kaynakları, “İki partiyi de idare ediyormuş gibi bir görüntü vermeye çalışıyor” değerlendirmesi yaptı. Parti kaynakları ayrıca “Saray’ın saçakları altında liderlik yapmak ve parti yönetmek kolaydır. Gelsin de böyle bir sistemde muhalefet yapmayı denesin. Bu zor koşulalarda partileri bir arada tutmak da yönetmek de zordur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli

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