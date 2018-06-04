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Meral Akşener: 'TİKA'yı kapatacağım' demedim (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 19:19 | Son Güncelleme

'O ARKADAŞLARIMIZ DEMOKRASİNİN ÖNÜNÜ AÇTILAR' İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginin ardından Çankırı Belediye Meydanı'nda partililere seslendi.

Meral Akşener: 'TİKA'yı kapatacağım' demedim (2)

'O ARKADAŞLARIMIZ DEMOKRASİNİN ÖNÜNÜ AÇTILAR'
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginin ardından Çankırı Belediye Meydanı'nda partililere seslendi. CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiline sahip çıkan Akşener şunları söyledi:
"Erken seçim için şimdi pişman oldular. Çamura yatmak için her işi yapıyorlar ama buna biliyorum ki müsade etmeyeceksiniz. İYİ Parti'yi seçime sokmamak için her türlü gayret gösterildi, tuzaklar kuruldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 15 milletvekili arkadaşımız ricasında bulundum. 15 kahraman arkadaş bizim partimize destek oldular. Seçime girmemizi sağladılar. 15 demokrasi kahramanı arkadaşımızı ölünceye kadar minnetle, şükranla anacağım. Çünkü bir oyunu bozdular. Sayın Erdoğan diyor ki '15 ödünç milletvekili aldılar Güneş Motel pazarlıkları yapıldı'. O arkadaşlara laf söyleyenin çenesini kapatırım. O arkadaşlarımız seçime girebilelim diye bir tavır koydular, demokrasinin önünü açtılar. Milletin iradesine saygı duymayan biri var, o da sensin Erdoğan Bey."
FETÖ'CÜ TEPKİSİ
Meral Akşener, kendisini FETÖ'cülükle suçlayanların bu iddiayı ispatlamasını isteyerek şöyle konuştu:
"Yıllardır siz FETÖ dediniz, 'Fetullah Gülen hocaefendi' diyen sizlersiniz. Bana FETÖ diyenler, dokunulmazlığım yok, eğer bu iddialarınızı ispatlayıp gereğini yapmazsanız şerefsizsiniz. 2,5 yıldır şerefsiz şerefsiz, kereste gibi adamlar geziyor. Buradan Sayın Başbakana diyorum ki; Sen başbakansın. Dedikodu yapamazsın, iftira atamazsın, sen gereğini yapmalısın. Çankırı'dayım gel beni tutukla, görelim kimmiş FETÖ'cü."

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

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Meral Akşener: 'TİKA'yı kapatacağım' demedim (2)

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