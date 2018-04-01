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Meral Akşener yeniden İYİ Parti Başkanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

Meral Akşener, yeniden İYİ Parti Başkanı seçildi.Akşener, partisinin 1.

Meral Akşener, yeniden İYİ Parti Başkanı seçildi.
Akşener, partisinin 1. Olağanüstü Kurultayı’nda tek aday olarak girdiği başkanlık yarışında tekrar başkan seçildi.

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