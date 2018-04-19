Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'ya parti rozetini takmak üzere Fethiye'de vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener konuşması sırasında Atatürk'e hakaret davasında yargılanan Yavuz Bahadıroğlu'nun 'Harp hiledir' tweetine de cevap vererek, "Kendini Erdoğan’a sevdirmek için uğraşan bir zatın bir sözü var 'Harp halidir her şey mubahtır' Geçen referandumdaki gibi YSK üzerinden bir hileye başvurursanız bütün fetvalarınızı size yediririm" dedi. Saatcı'nın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Akşener şöyle konuştu:
“EVLERİNİ ÖZLEMİŞLERDİR, EVLERİNE GÖNDERECEĞİZ”
Öncelikle bu meydanda bizlerle beraber olan, bize destek olmak için genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, çok değerli kardeşimlerimle, buna vesile olan çok değerli kardeşim Behçet Saatcı'ya teşekkür ediyorum, Allah hem onlardan hem de sizlerden razı olsun.
Bu meydanı dolduranların ne anlama geldiğini biliyorum. Çalışanların tereddüt ettiği ülkede, OHAL'in devam ettiği ülkede cesurlar hareketi bu meydanı doldurdu. Aynı 1919'da olduğu gibi sizin iradenizle, sizin duruma vaziyet etmenizle, sandıkta evlerine göndereceğiz.
Şimdi bakın, farkında değiller çok yoruldular. Eşleri özledi, torunları özledi, çocukları özledi. 16 senedir yoruldular. Çeneleri düştü, konuştukça Türkiye batıyor. Bu arkadaşları evlerine göndereceğiz. 2 buçuk yıldır bağırıyorlar, Başbakan Meral diye… Yapmayın üzülüyorlar. 2 Başbakan değişti, şimdi de Cumhurbaşkanı değişecek sayenizde…
“ABİLERİN BU KADAR KORKTUĞUNDAN HABERİM YOKTU”
24 Haziran'da bir seçim kararı açıkladı. Açıklayan kim Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, dile getiren kim? Saray'ın küçük ortağı Bahçeli… Abilerin bu kadar korktuğundan bu kadar haberim yoktu. Dün abiler ikiledi. Bizim için mesele değil, hazırız.
İddia ediyorum en hazır parti biziz… Darbelerden sonra sıfırdan kuruldular. Hepsi grup kurarak parti kurdular. Birçok ilde, ilçede teşkilatımız var. İnşallah buralardan milletvekili çıkaracağız.
İYİ Parti hiçbir partinin devamı, kardeşi, yandaşı değildir.
“GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKARIM”
Bu milletin mensuplarının kurduğu, kurdurduğu yapıdır. Herkesi kucaklayan partidir. Onun için bizi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Buradan abidik gubidiklere alışmışlara sesleniyorum ayağınızı denk alın. İYİ Parti'nin seçimlere girmek için hiçbir şartı eksik değildi. Eğer engel olmaya kalkarsanız bende Meral Akşener'sem o gök kubbeyi başınıza yıkarım. Buradan size bir çağrım var İYİ Parti sandıklara sahip çıkacak ama sizler de sandıklarınıza sahip çıkacaksınız. Kendini Erdoğan'a sevdirmek için uğraşan bir zatın bir sözü var “Harp halidir her şey mubahtır” Geçen referandumdaki gibi YSK üzerinden bir hileye başvurursanız bütün fetvalarınızı size yediririm.
Sayın Erdoğan'a uzun zamandan beri soruyordum “İttifakı neden yaptınız” diye. Dün ortaya çıktı, çekmecelerindeki anketler o kadar kötü ki apar topar seçime gidiyorlar. Biz seçime hazırız…”
Sözcü
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