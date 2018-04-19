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Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 13:47 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "YSK üzerinden bir hilaye başvurursanız bütün fetvalarınızı size yediririm. İYİ Parti'nin seçimlere girmek için hiçbir şartı eksik değildi. Eğer engel olmaya kalkarsanız bende Meral Akşener'sem o gök kubbeyi başınıza yıkarım" diye konuştu.

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'ya parti rozetini takmak üzere Fethiye'de vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener konuşması sırasında Atatürk'e hakaret davasında yargılanan Yavuz Bahadıroğlu'nun 'Harp hiledir' tweetine de cevap vererek, "Kendini Erdoğan’a sevdirmek için uğraşan bir zatın bir sözü var 'Harp halidir her şey mubahtır' Geçen referandumdaki gibi YSK üzerinden bir hileye başvurursanız bütün fetvalarınızı size yediririm" dedi. Saatcı'nın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Akşener şöyle konuştu:

“EVLERİNİ ÖZLEMİŞLERDİR, EVLERİNE GÖNDERECEĞİZ”

Öncelikle bu meydanda bizlerle beraber olan, bize destek olmak için genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, çok değerli kardeşimlerimle, buna vesile olan çok değerli kardeşim Behçet Saatcı'ya teşekkür ediyorum, Allah hem onlardan hem de sizlerden razı olsun.

Bu meydanı dolduranların ne anlama geldiğini biliyorum. Çalışanların tereddüt ettiği ülkede, OHAL'in devam ettiği ülkede cesurlar hareketi bu meydanı doldurdu. Aynı 1919'da olduğu gibi sizin iradenizle, sizin duruma vaziyet etmenizle, sandıkta evlerine göndereceğiz.

Şimdi bakın, farkında değiller çok yoruldular. Eşleri özledi, torunları özledi, çocukları özledi. 16 senedir yoruldular. Çeneleri düştü, konuştukça Türkiye batıyor. Bu arkadaşları evlerine göndereceğiz. 2 buçuk yıldır bağırıyorlar, Başbakan Meral diye… Yapmayın üzülüyorlar. 2 Başbakan değişti, şimdi de Cumhurbaşkanı değişecek sayenizde…

“ABİLERİN BU KADAR KORKTUĞUNDAN HABERİM YOKTU”

24 Haziran'da bir seçim kararı açıkladı. Açıklayan kim Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, dile getiren kim? Saray'ın küçük ortağı Bahçeli… Abilerin bu kadar korktuğundan bu kadar haberim yoktu. Dün abiler ikiledi. Bizim için mesele değil, hazırız.

İddia ediyorum en hazır parti biziz… Darbelerden sonra sıfırdan kuruldular. Hepsi grup kurarak parti kurdular. Birçok ilde, ilçede teşkilatımız var. İnşallah buralardan milletvekili çıkaracağız.

İYİ Parti hiçbir partinin devamı, kardeşi, yandaşı değildir.

“GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKARIM”

Bu milletin mensuplarının kurduğu, kurdurduğu yapıdır. Herkesi kucaklayan partidir. Onun için bizi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Buradan abidik gubidiklere alışmışlara sesleniyorum ayağınızı denk alın. İYİ Parti'nin seçimlere girmek için hiçbir şartı eksik değildi. Eğer engel olmaya kalkarsanız bende Meral Akşener'sem o gök kubbeyi başınıza yıkarım. Buradan size bir çağrım var İYİ Parti sandıklara sahip çıkacak ama sizler de sandıklarınıza sahip çıkacaksınız. Kendini Erdoğan'a sevdirmek için uğraşan bir zatın bir sözü var “Harp halidir her şey mubahtır” Geçen referandumdaki gibi YSK üzerinden bir hileye başvurursanız bütün fetvalarınızı size yediririm.

Sayın Erdoğan'a uzun zamandan beri soruyordum “İttifakı neden yaptınız” diye. Dün ortaya çıktı, çekmecelerindeki anketler o kadar kötü ki apar topar seçime gidiyorlar. Biz seçime hazırız…”

Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener YSK İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 96 yorum
o işler kocana fırça atmaya benzemez teyzem.
@muhalif3542 yav bunlar ancak tehdir ederler meral hanım 15 temmuz önceside sürekli tehdit ediyordu yurtta sulh cihanda sulh diyordu , başbakan olacağım diyordu gene diyor tarihe gömüleceksin meral hanım yallah çöplüğe
haklizin hirsizlik zor zanaat her bunye kaldirmaz onu
Git kendine tost çay söyle tövbe et parkta bir süre otur ve git
kağıttan asena,konuşmuş
@hercul3367 gördük dün kimin kağıttan milliyetçi olduğunu. kadından tırsıp seçimi 24 hazirana alanların nasıl TUTUŞTUKLARINA şahit olduk. Bundan sonra etek giyip gezin :) daha bu kadının karşısına çıkacak cesaretiniz yok
HEP YIKIYOR YAKIYOR BOZGUNCULUKTA ELİNE KİMSE SU DÖKEMEZ
doğru erdoganınız çok şevkatli ki komşularımızla bile düşmanız
her şer de bir hayr vardır diye boşuna denilmiyor bakın bu mero şerrin dende onun sayesinde mhp nin içindeki fetocular ortaya çıkmış oldu...
İYİ partiyi seçime sokmamak adına yapılan bu baskın seçim..Yüce Türk milletinin iradesiyle hakkettiği cevabı alacaktır.Behçet Saatçi gibi çok değerli bir başkanın İYİ parti saflarına katılması gurur vericidir.Allah yolunuzu açık eylesin oylarımız ve dualarımız sizlerle..
sen kimsin be kadın. git otur torununa bak. amma cok zırvaladın
hadi merak hanım dosta düşmana karşı allah yolunu açık etsin işallah
hadi ordan sen git önce pencilvanyayı yık öyle gel cesaretin varsa .Reis seni kaale almaz yürrüüü
sen kimsinden senden korksunlar güldürme beni akşaner
@sukrukuscu40 korkanları dün gördük :) çakma milliyetçiler. Kadın size dansöz elbisesi giydirdi resmen :)
bu kadın harbi yürek yemiş neye güveniyorsa gülüyorum yaa bu ladına valla ?? ?'? ?'?
İŞTE İLKELİ VE DÜRÜST BİR BAŞKAN
yahu şu kadınabir i sormuyormu şu 15 temmuzda iktidar olacam başkan olacam diye vizildanıyordu bir zamanlar hayırdır yaa çözemedim varmı çözennn yaSsın rica ederim
OYLE BİŞEY OLURSA TUM TURKİYE YIKMALI..BIKTIK ARTIK YALANDAN DOLANDAN ENTRİKADAN.. HİZMET İSTİYORUZ GERCEK HİZMET...NE OLDU 3.CU KOPRU.. GECEN YOK..GECEN PİŞMAN VE SENELERCE DISARIYA PARA ODEYECEGİZ..BU TURKE HİZMET DEGİL GAVURA İŞ SAHASI GELİR KAPISI
Sen sin yürü be parlamento da ki erkekler senden örnek alsın
amerikadan babanımı çağırıp yıkacaksın gök kubbeleri! Başkalarına hadden bahsedip kendhaddini aşıyorsun....
havanı alırsın
yürü be küçük enişte pardon hala :D
sen sadece konusur,konusur durursun hepsi bos bizim karnimiz tok bu hikayelere atip,tutmayi birak git evine yemeyini yap burada şarlatanlik yapacağina
onun için iyi parti diyeceğiz......
Seçimden sonraki açıklamasını da ben size yapayım ak parti hileyle seçimi kazandı yoksa ben kesin kazanırdım :):):)
@ergenekon_1993_dnazt Çok basite indirgedin. Gökkubbeden söz ediyor, ciddiye alsanız İyİ olur.
İYİ Parti hiçbir partinin devamı, kardeşi, yandaşı değildir. Ee tabi sende haklısın, Amerikanın Türkiye temsilcisi
Saygıdeğer başkanım sizi seçime sokmayacaklarını çocuklar bile biliyor. Ama buna tepki gelecek seçimlerde seni tek başına iktidar yapacak. Allah sana uzun ömürler versin.
yaparsin
Armut
istedeğiniz kadar kendinizi parçalayın dünya kabullenmiş siz kim yada kimlere hizmet ediyorsunuz darbeyle ala mayınca sizi sürdüler piyasaya darbeden önce tarih veriyodunuz başbakan olucam ????????????????????
@farplas28 sen kıraya verdiğin beynını gerı al
gök kubbeyi başlarına yıkacakmış .haşa sen ilahmısın ?sen kimsin ?fetönün zamanında ricası ile bakan olmuş zatsın .delili ise fetullahın eski sağ kolu nurettin veren tatafından belgelendirildi .
Boşuna çırpınma abla bu apar topar erken seçimin en büyük nedenlerinden biri sensin seni seçime sokmayacaklar plan hazır senorya yazılmış film başladı bile ilk turda adamlar hiç zorlanmadan kazandı bile...
15 yıldır hile hurda işleri seçim aylar öncesinden belliydi iyi partiyi beklediler şeytan bunlardan ders alır:))
meral abla tam kurusıkısın
yasenkimsinsazan mhpdenbundansiktirettıler seni akıllankız artık.sana oyverecekvermez bu ukala sozlerınlekuyuyamıdüştünde yılana sarılıyorsunasazankızım
Pensilvanya sözcüsü meral
helal sana ... 'İYİ' korkutmuşsun bunları ki boyle yollara basvurdular ... sonun kadar arkandayız
gök kubbe dedi yıkarım dedi herşeyim hazır dedi %1 ancak alırsın meral hanım
abla çok ucuyon bi in assagi yakarım yıkarım kimsin sen alikiran baskesenmisin ayakların az yere değsin sen daha şimdiden böylesin secilsen her ülkeye gider yaparsın sonumuzda Suriye gibi olur az kadın ol bu üslup güzel değil senin girip girmemenin kararını verecek olan YSK ya bu kadar gider yapma yoksa seçim felan göremezsin demedi deme Melos...
sen ancak köhne hamam yıkarsın dangalak..
Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Çakma Asena.
Ülkeyi talan eden akp giller familyasından kurtulma ümidimiz Tek umudumuz Sayın Akşener
bakıyorumda ak troller yine iş basında :) inadınıza iyi parti. sizi koyun sürüsü sizi
TEYZE GIIII. ip'li kendi beceriksizliğinin faturasını başkasına kesmesen diyoruz. ha birde hatırlatayım. seninkazığa oturtacaklara ne yaptın bu güne kadar. şimdi sağa sola saldırarak yıkmaya çalışacaını söylüyorsun. GIIIII sana diyom
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