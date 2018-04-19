Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'ya parti rozetini takmak üzere Fethiye'de vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener konuşması sırasında Atatürk'e hakaret davasında yargılanan Yavuz Bahadıroğlu'nun 'Harp hiledir' tweetine de cevap vererek, "Kendini Erdoğan’a sevdirmek için uğraşan bir zatın bir sözü var 'Harp halidir her şey mubahtır' Geçen referandumdaki gibi YSK üzerinden bir hileye başvurursanız bütün fetvalarınızı size yediririm" dedi. Saatcı'nın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Akşener şöyle konuştu:

“EVLERİNİ ÖZLEMİŞLERDİR, EVLERİNE GÖNDERECEĞİZ”



Öncelikle bu meydanda bizlerle beraber olan, bize destek olmak için genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, çok değerli kardeşimlerimle, buna vesile olan çok değerli kardeşim Behçet Saatcı'ya teşekkür ediyorum, Allah hem onlardan hem de sizlerden razı olsun.

Bu meydanı dolduranların ne anlama geldiğini biliyorum. Çalışanların tereddüt ettiği ülkede, OHAL'in devam ettiği ülkede cesurlar hareketi bu meydanı doldurdu. Aynı 1919'da olduğu gibi sizin iradenizle, sizin duruma vaziyet etmenizle, sandıkta evlerine göndereceğiz.