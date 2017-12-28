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Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

POLİTİKA HABERLERİ | 28.12.2017 21:13 | Son Güncelleme 5 saat önce

Meral Akşener, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede 'Şahsi hayalim şu, Demokrat Parti gibi, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzu ederim. 'CHP ile bir ittifak yapar mısınız?' derseniz, hayır. Çünkü cumhurbaşkanlığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti, iddialı bir partidir' dedi. Fetullah Gülen hakkındaki iade istemiyle ilgili de konuşan Akşener, "Sam amca istese verir, demek ki daha kullanılma ömrü dolmamış" dedi.

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir otelde bir araya geldiği basın yayın organlarının Ankara temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti'nin oy oranının ve hedef kitlesinin" sorulması üzerine Akşener, her siyasi parti gibi Türkiye'nin yüzde 100'üne talip olduklarını bildirdi. Partisine, hem batıda hem de doğu ve güneydoğuda iyimser bir bakışın olduğunu belirten Akşener, "Diyarbakır'da bir milletvekili çıkaracak durumdayız. İYİ Parti kadınların da desteğini aldı. Henüz 2 aylık bir partiyiz. Yarın ve öbür günle beraber 14 il gezmiş olacağız. Şubat ayına kadar 50 il gezmiş olacağız." ifadesini kullandı. Akşener, partisinin AK Parti'den, CHP'den ve MHP'den oy aldığını savundu.

"KESİNLİKLE BİR İTTİFAK ARAYIŞIMIZ OLMAZ"

"Twitter'da bazı kişileri neden engellediği" sorulan Akşener, kendisine küfür eden, "FETÖ'cü müsün?" diyenleri, ailesine yönelik ithamlarda bulunanları engellediğini söyledi. Akşener, "Kendinizi şimdi de 'ülkücü' olarak tanımlıyor musunuz?" sorusu üzerine ülkücülüğünün devam ettiğini ancak artık bir partinin genel başkanlığını yaptığını, Türkiye'nin birliği, bekası ve vatanseverliğin, partisinin temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak düşünceniz var mı?" sorusuna karşılık Akşener, seçimlerde iki ayrı partinin yan yana gelip eşit düzeyde ittifak yapacağını düşünmediğini söyledi.

Akşener, şöyle devam etti:

"Şahsi hayalim şu, Demokrat Parti gibi, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzu ederim. 'CHP ile bir ittifak yapar mısınız?' derseniz, hayır. Çünkü cumhurbaşkanlığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti, iddialı bir partidir. CHP ile ittifak yaptığınızda o zaman sizin oyunuz ortadan kalkar, belli olmaz. O nedenle bu manada, buna AK Parti dahil olmak üzere kesinlikle bir ittifak arayışımız olmaz."

"ERKEN SEÇİM BEKLİYORUM"

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalması durumunda CHP'nin adayını destekler misiniz?" sorusunu Akşener, "CHP'nin adayı kaldığı zaman, CHP'nin adayını destekleyebiliriz." diye yanıtladı.

"Türkiye'de yeni bir darbe riski görüyor musunuz? Mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Meral Akşener, "FETÖ veya benzeri bir darbe olur mu? Ben eski bir İçişleri Bakanı olarak şöyle bir iddianın sahibiyim, Türkiye'de darbe, Sam amca 'yürü bizim çocuklar' demeden olmaz. Dolayısıyla olup olmama konusundaki ana faktör odur." dedi.

FETÖ'yle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok samimi olduğunu, ancak bu mücadelenin kolay olmadığını belirten Akşener, FETÖ soruşturmalarının sulandırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Bir erken seçim ihtimali görüyor musunuz?" sorusuna Akşener, "15 Temmuz 2018'de cumhurbaşkanlığı ve genel seçim bekliyorum. Bunu 15 Temmuz'un Pazar'a gelmesine dayandırıyorum. Asla Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Erdoğan, yerel seçimleri önce yapmaz." yanıtını verdi.

"GÜLEN'İN KULLANILMA ÖMRÜ DOLMAMIŞ"

Akşener, "Emre Uslu gibi FETÖ'cülerin Twitter'dan size destek vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Emre Uslu'lar, başka kim vardıysa, bu şahısların hepsi birer zararlı şahıstır. Ben bu ülkede 24 yıldır politika yapıyorum, 40 kişiyiz birbirimizi biliyoruz. Tayyip Bey'in FETÖ'cülüğü yoktur, benim de FETÖ'cülüğüm yoktur. Sülalemde 7 kuşak, 5 kuşak kaç kişiyi bulursanız, ana tarafım, baba tarafım bir kişiyi bulun, ben politikayı bırakacağım. Yok be kardeşim."

"Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmemesi konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Akşener, "Sam amca istemeden darbe olmaz. Sam amca istese verir, demek ki daha kullanılma ömrü dolmamış." ifadesini kullandı.

Akşener, "Muhsin Yazıcıoğlu suikastına ilişkin soruşturmada bir dönem 'şüpheli' olarak yer alan eski Adana Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta'nın partinizde yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise "Lapanta'nın Erzurum'da FETÖ kalkışmasında ciddi bir tavır koyduğunu biliyorum. Lapanta'yı, Yazıcıoğlu'nun ailesiyle arkadaşlar bir araya getirecekler. Zaten 'Aileyi ikna edemezsem ben giderim.' diyor. Lapanta, Zekeriya Öz'ün yazısıyla sorguya çekiliyor. Fakat Yazıcıoğlu'nun şehadetiyle ilgili değil, Ergenekonculukla ilgili." diye yanıtladı.

AA

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
evde 7 oyumuz var hepsini Akşenere ve IYI partiye vereceğiz.Şimdiye kadar hırsıza hiç oy vermemiştik zaten.Ama hırsıza oy verenlerden de her birimiz en az 3 kişiyi IYI partiye oy verdireceğiz.Ben tek başıma istersem 50 oy da bulurum ama süpriz olsun.Artık Türkiye'yi gürcün arap kürt değil Türklerin yönetme zamanı
HELAL OLSUN... BUDUR...
@enteresan_adam iyi partinin arkasından gidenlere bak. kendi davasını partisini, makam mevki için ünvan için iktidar hırsı için satan adamlar. chp den ve mhp den kopan kırıntılar. akşener isterse pırlanta olsun. peşindeki yamyamlar ile bu iş olmaz.
@smdemir43 peki akp ile yol alanlar kimlerdi?kurucunuz mehmet dengir mir fırat değil mi?şimdiki hdp eş başkanı.yine akp kurucusu ve halen merkez yönetimindeki ethem sancak kimdi?türkiye kominist partisi diyarbakır başkanıydı bunu bilyor musun?parmaksız zeki var şimdi hapiste pkk nın 2 numaralı adamıdır şemdin sakık bilir misin kardeşi sırrı sakık hdp ağrı belediye başkanı hani diğer kardeşi namık sakık akp milletvekili adayıydı bildin mi?van akp vekili mustafa zeydan var oğlu şimdi hdp vekili abdullah zeydan kim neyin peşinden gidiyor lan en azından pkk peşinden gitmedik senin sizin gibi
projelerin neler programında işçi emekli çiftçi için neler var takip ediyorum da hiç bir elle tutulur bir şey göremedim kusura kalma meral abla ben oy vermeyeceğim yeni nesil ne yapar bilmem ...
@deniz079 ak trol olduğunu çok belli ediyorsun....
@deniz079 iyide kardeşim dileklerine chp de çare değil ? n'apcaz ak ile mi devam yoksa at arabacı adayı ile TKP mi yandan cArklı ile vatan mı ? iYi iyidir
@deniz079 İÇİMDEN GEÇENİ SÖYLEDİM DOSTLAR SADECE
Bölünme değil BIRLIK Kavga değil KUCAKLAŞMA hukuk tanımaz, eşkiya özentisi değil ADALET zulüm değil HUZUR'un adresi AKŞENER Allah yolunuzu açık etsin Turkiye Huzur Bulsun.. Insanımız mutlu olsun...
@serdar_1981_alcym Türkiyenin Meral ablası var artık akpden çok oy almış akp bıktırdı yeter
Akp'yi hırsızlıkla suçlayıp iyi partiye oy verecek olanların Koray Aydının o partinin ikinci adamı olduğundan haberi yok galiba.
@mahmutca57 aynen ,,,geçen sene koray bu kadın için fetö cü dür demişti,,ne değişti ne kaptılar ALLAH bilir,,,
@mahmutca57 adam muhalefet partisinde ve yolsuzlukla yüce divanda yargılanıyor aklanıyor, 350 vekili olan iktidar partisi 4 bakandan birini bile yüce divanda yargılamıyor şimdi kime hırsız dediğini bir daha gözden geçir senin vicdanın hırsız.
Bizim aileden de 25 oy var garanti ve yüzde yüz söz
Bizim aileden 75 kişi Erdoğana verecek.Erdoğanı çakma milliyetçilere yedirmeyecez....
Turkiye İYİ olacak
meral gelecek memleket huzur bulacak.
partisini satan ülkeyide satar iyi partiymiş boşverinsene ya ne iyisi allah göstermesin kaza kuban ülkenin başına gelsin sizi ozaman görecegim yalakalar
işte kadın fetöyle ilgili konuşmuş daha napsın urganmı atsın ben mhp liyim oyum oraya ama sizinde yolunuz acık olsun
Daha ömrü dolmadı derken !!! Senin iktidar olmanımı bekliyor ?
artık IYI
Siyaset tekel değildir çoğul siyaset bu ülkeye iyi geleçek AKP şımardı bir daha oy yok.
Bu FETO nun okulları CİA ajanı yetiştiriyor diyen insanları Erdoğan içeri tıktı.Ama haklı çıktılar.Devlet anlayışında hata yapan istifa eder.Etmeyenlerde onur ve namus sorgulanır. Kaçacak bir ada inşa edeceklermiş diyorlar.
ne güzel demiş fetö nün son kullanma tarihi dolmadı diye,,şimdi eyi parti operasyonu başladı,,fetö nün de,, ondandır
@34kso34 bence doldu ergenekon balyoz feto bak byrok da KANDIRILMIŞ fetosa KANDIRMIŞ akp yeni kullanacağı terör örgütü menzil METO terör örgütü 3 yıl onu kullanir
Sam amca isterse olur cümlesi çok şey anlatıyor.
cibik örene cibik vermek gerekir der atalarimiz, gerekeni yaparız deneriz. velhasıl
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞINI DA GÖRDÜK OYUMUZ REİSE HASTANELER YOLLAR ECZANE KUYRUKLARI YOK ARTIK DOĞUM YAPIP DA HASTANEDE REHİN KALANLAR YOK BE CENAZESİNİ MORGDA REHİN BEKLEYENLERİ DE GÖRDÜK YAŞIM 40 OLDU BE GÜN YÜZÜ GÖREMEDİK REİS ÇABALADI YALNIZ KALDI YAPTI BE ESKİLER BİLİR İNANIN DAHA İYİSİNİ HAK EDİYORUZ ACILARA TUTUNDUK ZAMANINDA ESKİLERİ UNUTMAYIN O GÜNLERİ UNUTMAM YENİ NESİL NE YAPAR BİLMEM DOSTLAR GEÇMİŞİNİZİ UNUTMAYIN MUKAYESE YAPIN AZCIK REİS ADAM GİBİ ADAM
@deniz079 çok doğru teşekkürler
Suriyeli misafirlerimizin misafirliği nezaman son bulacak? Ülkemizden nezaman gidecekler? Bu konularada değinin.
helal la
Fetoşun sözü aklıma geldi "Kendinizi aklamak için beni kötüleyin" demişti.
@tuncaykaya60 baya bi fetocusu demekki barzani cocugu
sendemi döndün meral abla hayır mı
MERAL abla sen asgari ücreti napcan şöyle ağzından bi 2500-3000 telafuz etki belki gaza gelip 2000 falan yaparlar yoksa kudüs mudüs derken a ücret zammı kaynadı gitti
Fitne fucur şebekeleri konuşuyorsunuz ama boş konuşuyorsunuz olmaz sizden kapı kapı dolaş her tarafı karıştır şimdide ülkeyi mi karıştıracaksınız...,
KADINDAN LİDER OLMAZ.
LAPANTA konusu açıklığa kavuşturulmadan , o adam partideyken kesinlikle olmaz. Bu kadar hassas olan insanlar varken bile neden bu isimde diretilir, anlamış değilim. O açıklamayı ilerleyen günlerde aileye yapmak yerine, hemen merak eden milyonlara yapsa daha şeffaf olmaz mı? Kusura bakmayın ama saklanılan çok şey var.
@aktassa onu kazadan kaza çıkarmayın diyen babana sorsan
Sam amcayı IYI tanıyorsunuz...yoksa partiyi o mu kurdurdu...
Sende kaset kurbanı oldun Meral abla.Nasilda fetönün borazani oldun.
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