Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Son Güncelleme 5 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 28.12.2017 21:13 |5 saat önce

Meral Akşener, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede 'Şahsi hayalim şu, Demokrat Parti gibi, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzu ederim. 'CHP ile bir ittifak yapar mısınız?' derseniz, hayır. Çünkü cumhurbaşkanlığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti, iddialı bir partidir' dedi. Fetullah Gülen hakkındaki iade istemiyle ilgili de konuşan Akşener, "Sam amca istese verir, demek ki daha kullanılma ömrü dolmamış" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir otelde bir araya geldiği basın yayın organlarının Ankara temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "İYİ Parti'nin oy oranının ve hedef kitlesinin" sorulması üzerine Akşener, her siyasi parti gibi Türkiye'nin yüzde 100'üne talip olduklarını bildirdi. Partisine, hem batıda hem de doğu ve güneydoğuda iyimser bir bakışın olduğunu belirten Akşener, "Diyarbakır'da bir milletvekili çıkaracak durumdayız. İYİ Parti kadınların da desteğini aldı. Henüz 2 aylık bir partiyiz. Yarın ve öbür günle beraber 14 il gezmiş olacağız. Şubat ayına kadar 50 il gezmiş olacağız." ifadesini kullandı. Akşener, partisinin AK Parti'den, CHP'den ve MHP'den oy aldığını savundu. "KESİNLİKLE BİR İTTİFAK ARAYIŞIMIZ OLMAZ" "Twitter'da bazı kişileri neden engellediği" sorulan Akşener, kendisine küfür eden, "FETÖ'cü müsün?" diyenleri, ailesine yönelik ithamlarda bulunanları engellediğini söyledi. Akşener, "Kendinizi şimdi de 'ülkücü' olarak tanımlıyor musunuz?" sorusu üzerine ülkücülüğünün devam ettiğini ancak artık bir partinin genel başkanlığını yaptığını, Türkiye'nin birliği, bekası ve vatanseverliğin, partisinin temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak düşünceniz var mı?" sorusuna karşılık Akşener, seçimlerde iki ayrı partinin yan yana gelip eşit düzeyde ittifak yapacağını düşünmediğini söyledi. Akşener, şöyle devam etti: "Şahsi hayalim şu, Demokrat Parti gibi, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzu ederim. 'CHP ile bir ittifak yapar mısınız?' derseniz, hayır. Çünkü cumhurbaşkanlığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti, iddialı bir partidir. CHP ile ittifak yaptığınızda o zaman sizin oyunuz ortadan kalkar, belli olmaz. O nedenle bu manada, buna AK Parti dahil olmak üzere kesinlikle bir ittifak arayışımız olmaz." "ERKEN SEÇİM BEKLİYORUM" "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalması durumunda CHP'nin adayını destekler misiniz?" sorusunu Akşener, "CHP'nin adayı kaldığı zaman, CHP'nin adayını destekleyebiliriz." diye yanıtladı. "Türkiye'de yeni bir darbe riski görüyor musunuz? Mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Meral Akşener, "FETÖ veya benzeri bir darbe olur mu? Ben eski bir İçişleri Bakanı olarak şöyle bir iddianın sahibiyim, Türkiye'de darbe, Sam amca 'yürü bizim çocuklar' demeden olmaz. Dolayısıyla olup olmama konusundaki ana faktör odur." dedi.