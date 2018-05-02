Meral Akşener'den cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuru

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelip, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuruda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulunmak üzere YSK'ya geldi. Yaklaşık 250 kişilik grup da Akşener'e destek için YSK önünde hazır bulundu. Grup üyeleri, 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganı atarken, YSK önünde çevik kuvvet polisleri görev aldı. Cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ya başvuru yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, "100 bin imzayla aday olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Allah hayırlı etsin, tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize hayırlı olsun. Türkiye, iyi olacak" dedi.
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