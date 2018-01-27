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Meral Akşener'den Erdoğan'a çok sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ | 27.01.2018 17:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, “Ey muhterem, önce ayağının altına aldığın Türk milliyetçiliği sebebiyle ayağını kaldır. Sonra Kızıl Elma'yı sen herhalde kırmızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma zannettin. Kızıl elmayı dişlemekten vazgeç. Kızıl Elma, Türk milletinin cihan hakimiyeti, mefkuresidir (ülküsü)” dedi.

Meral Akşener'den Erdoğan'a çok sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, partisinin il başkanlığının açılışı için karayoluyla Samsun’a geldi. İl binası önündeki kalabalığa seslenen Merak Akşener, Kızıl Elma ve Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuştu. Kızıl Elma’nın Türk milletinin cihan hakimiyeti mefkuresi olduğunu söyleyen Akşener, “Samsun'dan sesleniyorum. Ey muhterem, önce ayağının altına aldığın Türk milliyetçiliği sebebiyle ayağını kaldır. Sonra Kızıl Elma'yı sen herhalde kırımızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma zannettin. Kızıl elmayı dişlemekten vazgeç. Kızıl Elma Türk milletinin cihan hakimiyeti, mefkuresidir. Sürekli aldanan, o nedenle aldatan muhterem, Türklüğün cihan hakimiyeti mefkuresinden anlamazsın. Onun için Kızıl Elma'yı, kırmızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma ile karıştırıp, Türk cihan hakimiyeti mefkuresinin dişlemekten vazgeç. Bir şey daha var. Bugün Afrin harekatında Mehmetçiklerimiz, kahraman Mehmetçiklerimiz ve şanlı ordumuz üstüne düşeni yapıyor. Ana kuzuları, diyor ki ‘Biz Kızıl Elma'ya gidiyoruz. Söyleyin ailemize bizi beklemesinler’ Allah onlardan razı olsun. Allah ayaklarına taş değmeden dönmeyi nasip etsin. Siyasetin bozduğu, bu muhteremlerin bozduğu, saray koalisyonunun büyük ortağının bozduğu dış politikadaki itibarımızın iki paralık emildiği bu süreçte siyasetçilerin, bugün bizi yönetenlerin rezil, rüsva ettiği Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak, bozulan bu düzeni düzeltmek için gene şanlı ordumuz orada. Onlarda mücadele ediyor. Cenabı hak yardımcıları olsun. Şehitlerimizi peygamber efendimize komşu nasip eylesin” dedi.

'BEN MİLLETİMLE YÜRÜYORUM'

Kendisinin Fırat’ın doğusuna korumayla değil, milletle yürüdüğünü söyleyen Merak Akşener, “Türkiye'ye iyi geldik. Çünkü bu partiyi siz kurdunuz. Bana ve arkadaşlarıma dediniz ki; 'Biz partiyi kuruyoruz. Siz gelin bekçilik yapın.' Partiyi sizler kurdunuz. Biz partinin bekçileriyiz. Allahımıza şükür 73 ilde örgütlendik. Şırnak, Bingöl ve Ağrı gibi birçok ilde örgütlendik. Her bir ilden belediye başkan adayı çıkartacağız. Milletvekilleri çıkartacağız. Fırat'ın doğusuna bir kamyon koruma ile gidenler utanın, ben milletimle yürüyorum oralarda. Ben milletimle yürüyorum. Cenabı hak bize iktidar nasip edecek” diye konuştu.

'ATATÜRK'ÜN MEZARI BAŞINDA SAF TUTTULAR'

Kendileri bir şey söylediğnide yerine geldiğini belirten Akşener, “Biz bir şey söylüyoruz, yerine geliyor. Hatırlayın, İYİ Parti kuruldu, bu arkadaşlar birden bire iki ayyaş dedikleri Cumhuriyet kurucusu Atatürk'ün mezarının başında Anıtkabir'de saf oldular. Arkasından her Cumhuriyet Bayramı’nda, her 10 Kasım'da, her 23 Nisan'da bu muhteremlerin tamamı hasta olurdu. İyi Parti kuruldu, sıhhatleri geldi. Bir baktık adamlar turp gibiymiş. Benle yürüyorsunuz ya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na kadın atandı” diye konuştu.

'SAMSUNSPOR'UN DURUMU AYIPTIR'

Samsunspor’un kayyuma kalmasıyla ilgili de konuşan Merak Akşener, “Samsun'dan iki tane gençlik ve spor bakanı çıktı. Sonra bir baktık Samsunspor'a kayyum atanmış. Ayıp, iki spor bakanın bulunduğu Samsun'da ekonomik problemi olan, başkan adayı çıkaramayan Samsunspor'un bu durumu ayıptır. Bu ayıp size yeter” dedi.

Akşener, konuşmasının ardından parti binasını hizmete açtı. Binayı gezen Akşener, daha sonra toplantı salonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından havayoluyla Samsun’dan ayrılacak.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
hadi ordan fetöcü birara 3 ay sonra başbakan olacam demiştin olamadın çünkü 15 temmuz elinizde patladı sende cıa nin kuklasısın sizlerde oyun bitmez
sen önce kendine bak kızıl elma ifadesini ağzına alan kişi bu ülkenin reisi cumhur %52 oyla cumhurbaşkanı olmuştur önce saygı duymasını öğren
sen ne anlarsın ülküden çakma ülkücü.
IYI olacak inlallah kayı geliyor
Konuş be abla chp secmeni sana akıyor rte senin dengin değil senin aday olmana ençok o sevindi senin sayande ilk turda başka seçilecek:)
bu kadın ampul ü patlatır
oyum senindir yiğit kadın
SEN KİMSİN YA SENİN BAKANLIGINI DA GÖRDÜ BU MİLLET AKILLI OLUN ABİME LAF EDERKEN İİKİ DEFA DÜŞÜN ARTIK MİLLETE ŞOV YAPMA ZAMANINIZ GEÇDİ ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI
bu kadın ne anlatıyor hala anlmadik sen önce projelerini anlat bakalım boş beleş konusma
Parti Tüzüğüne bile "Nato ya sadığız" diye yazan birinin Kızılelma sı nere olaki Brüksel ? Washington? Türkiyede İYİPartiden başka bir partinin tüzüğünde böyle bir cümle varmı arkadaş Hem Sen bırak atıp tutmayı Vatanhaini Trollerine akıl ver Seni savunmak bu papağanlara kaldıysa %3 oy al haline şükret
rabbim reisin yar ve yardımcısı olsun bütün dünya ile uğraşırken birde bu kıçı kırıklarla uğraşıyor
hangi telden çalsalar oynuyorsun meral hanım sen kim milliyetçilik kim seninkisi ortama göre oynamak dans müziginde dans oyun havasında oyun öylesin işte boşa kürek çekme millet yemez bu boş kükremeleri kapı gıcırtısı gibi
bayan projeye bak rte den çalıntı replik eyyyy.... sen önce seçime girmemek için neden oyalandın onu anlat.
Boşa uğraşma eyyyyy hanımm, bu üslup ve konuşmalarla pirim ya da maz sınnnnnn.
alnı secdeye gitmeyen ne anlar kızıl elma dan,kocan azılı solcu , gördük sizi 28 Şubat'ta Erbakan hoca ya yaptıkları nizida
Helal olsun bu kadına. Kimse kalkıp Fetöcü falan demesin. Öyle olsa şimdiye 50 defa içeri almışlardı. Seninleyiz Akşener
Bi sus da.
Başkanım kime ne söylüyorsunuzki......Siz doğru olun biz sizin arkanızdayız...Kandırılmayın kandırmayın Türklüğü ayaklar altına aldırmayın almayın yeter....Yolunuz açık olsun..
Ne yani kızıl elma sadece senin mi?Ta evladi osmanlıdan bu yana kızıl elma peşinde bu millet,sen şimdi sadece kendinemi mal ediyosun kızıl elmayı?Yanılgı içerisindesin meral hanım biz kendini topun tankın önüne atanları gördük bu parti meselesi değildir sakın ola bunu parti meselesine yorma,yormaki evladi osmanlının kinini alma,akp si ile chp si ile mhp si ile herkez bu vatanın evladı,herkez vatani vazifesini yapar eyvallah,kızıl elma türkün iradesidir,bir partinin değil. Siyasetini yap Türk lük taslama,nufusumuzun %12 harici Herkez TÜRKOĞLU TÜRKTÜR.
çok boş konuşuyorsun sayın cumhurbaskanını eleştırecene ne yapacan bu millet için erdoganın yaptıklarında başka onları bi anlat bi dınleyelım kürdıye cıkıyonuz erdogan ınıyonuz erdogan başka icrast yok
Bu kadın ne kullanıyor ya
kendini nimetten saymaya başladı bu abla
Cihan hakimiyeti derken? Önce bi kendi topraklarımıza hakim olalım
vay be yeni reis eskisine ayari vermis
tüm fetöcülere lanet olsun.
iyimi bu parti göreceğiz
ey muhterem ablacıgım sen saga sola çamur atmakla ugraşma reisin kendisinin ulaştıgı yere senin hayalin dahi ulaşamaz önce projen ne sen onu anlat önce bu millete. reis güneşse sen onun yanında mum ışıgı dahi olsan şükret olurmu benim güzel ablacıgım.
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