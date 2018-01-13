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Meral Akşener'den 'FETÖ'cü' iddiasına yanıt: 'Politikayı bırakırım'

POLİTİKA HABERLERİ | 13.01.2018 12:04 | Son Güncelleme 7 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisiyle ilgili iddialara tepki gösterdi. Akşener, "FETÖ'cü olduğuma dair elinde tek bir kanıtı olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır" dedi. Akşener, "İYİ Parti ile inşallah Türkiye iyi olacak, gençlerimiz iyi olacak, kadınlarımız iyi olacak. Çocuklarımızın tecavüze uğramadığı, sapıkların korunup kollanmadığı bir Türkiye olacak. Çocuklarımıza el uzatanların ellerini kırmazsam, Allah beni kahretsin!" ifadelerini kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Akşener, "Yahu dünya liderisin sen, sana kim baş eğdirmek istiyor; söyle bize, İYİ Partililer halleder! Ey Erdoğan korkma kardeşim, biz varız, biz" ifadelerini kullandı.

Hakkında “FETÖ’cü” iddiaları olduğunu belirten Akşener, “Bana FETÖ'cü dediler. Geçtim beni, çoluğumda çocuğumda, yedi göbek sülalemde bir FETÖ’cü bulun, huzurunuzda ilan ediyorum politikayı bırakıyorum. Benim FETÖ’cü olduğuma dair elinde tek bir kanıtı olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener Twitter'daki açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sorular çalınıyor, çaldırıyorlar. Çalanlar da, çaldıranlar da KPSS ile çoluğunu çocuğunu işe yerleştiriyor ama sizin çocuklarınız yine işsiz. Şimdi size soruyorum; soruları çalanlara ve çaldıranlara, haklarınızı helal ediyor musunuz? Ben de 'Haram zıkkım olsun!' diyorum!

Amerika’dan mısır, Kanada’dan nohut, Çin’den sarımsak, İran’dan soğan, Tunus’tan zeytinyağı, Fransa'dan et ithal eden bir Türkiye’de tarım bakanı çıkmış 'Kendine yetecek kadar üretim yapamayan ülkeler bağımsızlığını kaybeder' diyor. Sen ne yapıyorsun? Bostan korkuluğu musun sen? İYİ Parti 5 liraya mazot kullanan çiftçimizin mazot fiyatını Amerikan çiftçisinin kullandığı fiyata, 1,5 liraya düşürecek; girdilerde gerekeni yapacak ve ürettiğimiz ürün dünya ile rekabet edebilir bir hale gelecek.

Çiftçimizi zengin edeceğiz. Gençlerimize okullarını bitirdikten sonra iş imkanı sağlayacağız. Üreten, fabrikalarının bacaları tüten Türkiye inşa edeceğiz. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Durmuş Yılmaz bütün bunların hesaplamalarını kuruş kuruş yapıyor, merak etmeyin.

Erdoğan'a seslendi: 'Korkma biz varız'

Yahu dünya liderisin sen, sana kim baş eğdirmek istiyor; söyle bize, İYİ Partililer halleder! Yahu kim sana diz çöktürmek istiyor? Söyle kim olduğunu, İYİ Partililer gereğini yapsın kardeşim. İstiklal Marşımız ‘Korkma!’ diye başlıyor, ey Erdoğan korkma kardeşim, biz varız, biz! Hangi gün, hangimize tokat atacak diye merak ettiğimiz bir baba yerine; sert, siniri bozuk, asabi bir baba yerine; seven, sayan, evlatları arasında ayrım yapmayan bir ana sevgisini Türkiye’de hakim kılacağız. İYİ Parti ile inşallah Türkiye iyi olacak, gençlerimiz iyi olacak, kadınlarımız iyi olacak. Çocuklarımızın tecavüze uğramadığı, sapıkların korunup kollanmadığı bir Türkiye olacak. Çocuklarımıza el uzatanların ellerini kırmazsam, Allah beni kahretsin!"

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
anladık da sen 15 temmuzda başbakan olacağım diyorsun kim dedei snaa onu açıkla sonra fetocuların yeni paraolası yurtta sulh cihanda sulh sözünü neden tamda 15 temuzdan önce söyledin. bana yurtta sulh cihanda sulh sözü mustafa kemal ataürke aittir onu söyledim gibi hikayeler anlatma. gerçeği söyle.
@kaya6062 yalancının Allah belasını versin mi? yalancının çocuklarından çıksın mı? kadın 15 temmuz da başbakan olacağım dediyse ben evlatlarımdan uzun yaşayım. yok eğer demediyse sen yaşa. Sn. Akşener 15 mayıs da mhp genel kurul yaparsa oraya başkan olacağım. sonra da ilk seçimde başbakan olacağım dedi. sizin gibi şeref yoksunları 15 mayısı 15 temmuz diye değiştiriyor. kendi yalanınıza inanıyorsunuz. sizin gibi koyunları herkes kandırdı hala akıllanmadınız.
@kaya6062 Savcılarımız senin sözünü ciddiye almıyor..! İhbar Dilekçesi yaz...
@kaya6062 her fırsatta muhterem hoca efendi diyen salya sümük ağlayan fetöcü olmuyor 15 mayısta kongre olacak ben başbakan olacağım diye mhp ye vizyon katmaya çalışan bir yiğitten fötöcü oluyor öylemi
@kaya6062 Ben sizin siyaset anlayışınıza hayranı mı elinizde o kadar imkan var vatana ihanet etmiş milletine devletine Kurşun atmış ortakları tarafından hainlik yapmış bu millete bunu söyle yemiyorsunuz bu milletin harekete geçiremiyor sunuz Yazıklar olsun size ya sizden siyasetçi olmaz ya siz yoksa AKP nin ortakları mısınız 15 yıldır kiminle ortaklık yaptılar bu milletin en değerli en kıymetli değerlerini Satırlar özelleştir diler PKK ile İsrail ile Fethullah ile birlikte hala bunu konuşamayacak kadar aptalsınız Hayırdır Korkuyor musunuz yoksa konuşmaktan millete gerçekleri anlatmaktan
doğru savcılığa git neden bekliyorsun
15 temmuzdan önce hergün ben başkan olacağım diye zırvalayan sen değilmiydin 15 temmuzdan sonra neler olacak neler diyen sen değilmiydin saraya yürüyeceğim diyen sen değilmiydin sen kim oluyorsun bittiğinin kanıtıdır acaba bu duyumları nerden alıyordun hele bunu bir yanıtla
@johnlenalkers saçmalamaktan başka birşey yapmıyorsun..arşivleri karıştır...FeTÖcüleri bulursun !!! şaklabanlıkla olmuyor bu işler
YAHU SEN KENDİN DEDİN ÇOÇUKLARIM GEZİCİLERİN İÇİNDEYDİ DAHA NEDİYELİM
sen tansu zamanında kimin emriyle içişleri bakanı oldun
Meral Hanım iyisin hoşsun da milletin önüne PROJE koy, Bi VİZYON hazırla, sonra da planını proğramını AÇIKLA. SOMUT ŞEYLER OLSUN BUNLAR.. MESELA MAZOTUN FİYATINI ŞUNA ÇEKECEĞİZ, İHRACAT HACMİNİ ŞU ORA$NDA ARTTIRACAĞIZ, ASGARİ ÜCRET 2000 TL OLACAK, HAMMADDE FİYATLARI UCUZLAYACAK V.S Bak o zaman oy oranın ne kadar artacak !!
he he fetöcü abla yaparsın sen.))))))))))))
İyi partililer halledermis daha sictiginiz boka kurumadı. Kim tanır sizi akıllı olun millet için siyaset yapın RTE ı devirmek için uğraşmayın onu arkasında halkı var...
Boş ve gereksiZ bir siyasetçi..ilk zamanlar bir hayli ilgi vardı gereğinden fazla abartıldı balon söndü..çünkü siyasi geçmişinde kayda değer bir durum yok.
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır
uyan uyan ruya goruyorsun yine ise gec kalicann
ALLAHTA BİLİYOR CÜMLE ALEMDE AKP LİLERMİ FETÖCÜ MERAL AKŞENERMİ, KIVIRTMAYA GEREK YOK, SANKİ AKP'Yİ İSRAİL VE ABD NİN KURDUĞU GÜNDEN BERİ FETÖYE DÜŞMAN HADİ ORDAN, SALAKMI BU MİLLET KENDİNİZ GİBİMİ SANIYORSUNUZ HERKESİ, AK DESE DE KARA DESE DE ALKIŞLAYAN CAHİL TAKIMI.
Meral Hanım, boşuna kendini yorma. Biz 2071'e kadar Tayyip'le yürüyeceğiz. Ülkeyi satsa da bizi açlığa mahkum etse de başkasının peşinden gitmeyiz kardeşim.i
@fulasan sen kendi adına konuş, birde sana tavsiyem makarnayı az ye at gözlüğünü çıkar sadece havuz medyası yandaş kanalları değil tarafsız yayın organlarınıda takip et.
Hemde ta anasısın fetö nün bunu göremeyen gözlerine boz inmiş zavallılar hiç bir zaman size ve sizin gibi hainlere bu ülkeyi teslim etmiycektir hiç bir zaman sandıkdan çıkamıyacaksınız .
@seyit.yilmaz sen yırtınsanda boş...iyi parti sessiz milyonların çığlığı oluyor .geliyoruz...
Yürü be Meral Abla
Yükselen bir ilgi var,inşallah iyisi,hayırlısı neyse olur...
sanırım içişleti bakanı iken bunları yapmak aklına gelmedi. yediğin kazığı çıkarnak için ıkınıyordun
iftira eden alçaklar biraz utanın.güneş balçıkla sıvanmaz.İYİ parti geliyor.
en büyük hainlik Bu Vatana millete 18 yıldır Dış güçlerle PKK ile YPG ile IŞİD ile Suriye'deki Özsu denen kahpelerle Fethullah Kahvesi ile ortaklık yapanlar Bunun hesabını verecek
İYİ PARTİ KÖTÜLERİN HEDEFİ OLDU...
BUNDAN BİR CACIK OLMAZ.
sende boşsun konuşmalarından belli kırarim dökerim diyen siyasetcileri sonu belli bre..
Sn Meeral Başkanım, bu bir modadır artık. Benim gibi düşünmeyen her kes ya Fetullahçı ya da Apocudur...modası....
ŞU ANDA TÜRKİYEYİ DÜŞTÜĞÜ BATAKLIKTAN SADECE AKŞENER ÇIKARTABİLİR. ALLAH YARDIMCISI OLSUN .
Değişim zamanı gelmiş çürümüş akp politikası artık yıkılması lazım.
suleyman soylu bacaklarini kirin demisti o okul onlerinde uyusturucu satanlarin ortalik ayaga kalkmisti.. burda yorum olmamasi cok tuhaf
EMİN Kİ AKP LOZAN ANTLAŞMASINA GİTSELERDİ VATAN SATARLADI HAVALİMANINA GELDİKLERİNDE KANDIRDILAR ALLAH AFFETSİN DERLERDİ ŞİMDİ FETO İLE YATIP KALKANLAR ŞİMDİ MERAL AKŞENERE FETO DİYOR FİLM GİBİSİNİZ SADECE GÜLEREK İZLİYORUM ALLAH IN AYETLERİ İLE DALGA GEÇENLER BİR GÜN EMİNİM Kİ SONU VATAN HAİNİ OLACAKTIR
@yawuzcv aklını satmış deli sin sen
helal ana akşener erkek gibi kadınsın vesselam.
@adamolmaklazim yoksa iyi partisinde adammı yok
ak troller iş başında ama fetöcü diye savcılığa gidip ihbar eden yok sıkmıyor değil mi?
@alpbatur71 aktrol olsun hiç olmazsa abd den talimatla iş yapmıyorlar
bak meral hanım akapenin içinde tek fetocu namussuz alçak ne istedide vermedik diyen dünyada korumasını yapan bank asyaya para yatırmayanı vekil yapan varmı yoktur
Allah sonunuzu iyi etsin
. Ben sizin siyaset anlayışınıza hayranı mı elinizde o kadar imkan var vatana ihanet etmiş milletine devletine Kurşun atmış ortakları tarafından hainlik yapmış bu millete bunu söyle yemiyorsunuz bu milletin harekete geçiremiyor sunuz Yazıklar olsun size ya sizden siyasetçi olmaz ya siz yoksa AKP nin ortakları mısınız 15 yıldır kiminle ortaklık yaptılar bu milletin en değerli en kıymetli değerlerini Satırlar özelleştir diler PKK ile İsrail ile Fethullah ile birlikte hala bunu konuşamayacak kadar aptalsınız Hayırdır Korkuyor musunuz yoksa konuşmaktan millete gerçekleri anlatmaktan hesab verecek
'@kaya6062 Ben sizin siyaset anlayışınıza hayranı mı elinizde o kadar imkan var vatana ihanet etmiş milletine devletine Kurşun atmış ortakları tarafından hainlik yapmış bu millete bunu söyle yemiyorsunuz bu milletin harekete geçiremiyor sunuz Yazıklar olsun size ya sizden siyasetçi olmaz ya siz yoksa AKP nin ortakları mısınız 15 yıldır kiminle ortaklık yaptılar bu milletin en değerli en kıymetli değerlerini Satırlar özelleştir diler PKK ile İsrail ile Fethullah ile birlikte hala bunu konuşamayacak kadar aptalsınız Hayırdır Korkuyor musunuz yoksa konuşmaktan millete gerçekleri anlatmaktan
sınıfta namaz kıldıran öğretmene hesap soracağım demiştiniz.Onun da mı ellerini kıracaksınız?
İNŞ. ADALET GELECEK,TÜRKİYENİN KANINI EMEN ANALARIMIZA SÖVEN CENGİZ GİBİ ANASI BELLİ OLMAYAN MÜTAHİTLER DAHA DEVLETTEN İŞ ALAMAYACAK,ÇALIŞANLARA ,EMEKLİLERE HAKKI VERİLECEK,SURİYELİLER GERİ GÖNDERİLECEK . NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
oyumuz sana sonuna kadar arkandayız meral akşener... biz sana inanıyoruz.. en azından neler yapacağını görebilmemiz için bir şansta olsa hakediyorsun.. burdan işkembeden tutan atıp ampül kafalı zihniyetinde umarım iktidar olunca çıkaracağı dersler olur..
zaten politika yapmıyorsun ki bırakasın. Görevlendirmenin gereği algı operasyonu ve milliyetçi oyları CHP ve HDP'ye yamama gayretindesin. Olan bu.
Ben sizin siyaset anlayışınıza hayranı mı elinizde o kadar imkan var vatana ihanet etmiş milletine devletine Kurşun atmış ortakları tarafından hainlik yapmış bu millete bunu söyle yemiyorsunuz bu milletin harekete geçiremiyor sunuz Yazıklar olsun size ya sizden siyasetçi olmaz ya siz yoksa AKP nin ortakları mısınız 15 yıldır kiminle ortaklık yaptılar bu milletin en değerli en kıymetli değerlerini Satırlar özelleştir diler PKK ile İsrail ile Fethullah ile birlikte hala bunu konuşamayacak kadar aptalsınız Hayırdır Korkuyor musunuz yoksa konuşmaktan millete gerçekleri anlatmaktan hesab verecek i
, Ben sizin siyaset anlayışınıza hayranı mı elinizde o kadar imkan var vatana ihanet etmiş milletine devletine Kurşun atmış ortakları tarafından hainlik yapmış bu millete bunu söyle yemiyorsunuz bu milletin harekete geçiremiyor sunuz Yazıklar olsun size ya sizden siyasetçi olmaz ya siz yoksa AKP nin ortakları mısınız 15 yıldır kiminle ortaklık yaptılar bu milletin en değerli en kıymetli değerlerini Satırlar özelleştir diler PKK ile İsrail ile Fethullah ile birlikte hala bunu konuşamayacak kadar aptalsınız Hayırdır Korkuyor musunuz yoksa konuşmaktan millete gerçekleri anlatmaktan hesab verecek
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