Meral Akşener'den 'FETÖ'cü' iddiasına yanıt: 'Politikayı bırakırım'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Akşener, "Yahu dünya liderisin sen, sana kim baş eğdirmek istiyor; söyle bize, İYİ Partililer halleder! Ey Erdoğan korkma kardeşim, biz varız, biz" ifadelerini kullandı.

Hakkında “FETÖ’cü” iddiaları olduğunu belirten Akşener, “Bana FETÖ'cü dediler. Geçtim beni, çoluğumda çocuğumda, yedi göbek sülalemde bir FETÖ’cü bulun, huzurunuzda ilan ediyorum politikayı bırakıyorum. Benim FETÖ’cü olduğuma dair elinde tek bir kanıtı olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener Twitter'daki açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sorular çalınıyor, çaldırıyorlar. Çalanlar da, çaldıranlar da KPSS ile çoluğunu çocuğunu işe yerleştiriyor ama sizin çocuklarınız yine işsiz. Şimdi size soruyorum; soruları çalanlara ve çaldıranlara, haklarınızı helal ediyor musunuz? Ben de 'Haram zıkkım olsun!' diyorum!

Amerika’dan mısır, Kanada’dan nohut, Çin’den sarımsak, İran’dan soğan, Tunus’tan zeytinyağı, Fransa'dan et ithal eden bir Türkiye’de tarım bakanı çıkmış 'Kendine yetecek kadar üretim yapamayan ülkeler bağımsızlığını kaybeder' diyor. Sen ne yapıyorsun? Bostan korkuluğu musun sen? İYİ Parti 5 liraya mazot kullanan çiftçimizin mazot fiyatını Amerikan çiftçisinin kullandığı fiyata, 1,5 liraya düşürecek; girdilerde gerekeni yapacak ve ürettiğimiz ürün dünya ile rekabet edebilir bir hale gelecek.