Meral Akşener'den 'FETÖ'cü' iddiasına yanıt: 'Politikayı bırakırım'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Akşener, "Yahu dünya liderisin sen, sana kim baş eğdirmek istiyor; söyle bize, İYİ Partililer halleder! Ey Erdoğan korkma kardeşim, biz varız, biz" ifadelerini kullandı.
Hakkında “FETÖ’cü” iddiaları olduğunu belirten Akşener, “Bana FETÖ'cü dediler. Geçtim beni, çoluğumda çocuğumda, yedi göbek sülalemde bir FETÖ’cü bulun, huzurunuzda ilan ediyorum politikayı bırakıyorum. Benim FETÖ’cü olduğuma dair elinde tek bir kanıtı olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır” ifadelerini kullandı.
Meral Akşener Twitter'daki açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sorular çalınıyor, çaldırıyorlar. Çalanlar da, çaldıranlar da KPSS ile çoluğunu çocuğunu işe yerleştiriyor ama sizin çocuklarınız yine işsiz. Şimdi size soruyorum; soruları çalanlara ve çaldıranlara, haklarınızı helal ediyor musunuz? Ben de 'Haram zıkkım olsun!' diyorum!
Amerika’dan mısır, Kanada’dan nohut, Çin’den sarımsak, İran’dan soğan, Tunus’tan zeytinyağı, Fransa'dan et ithal eden bir Türkiye’de tarım bakanı çıkmış 'Kendine yetecek kadar üretim yapamayan ülkeler bağımsızlığını kaybeder' diyor. Sen ne yapıyorsun? Bostan korkuluğu musun sen? İYİ Parti 5 liraya mazot kullanan çiftçimizin mazot fiyatını Amerikan çiftçisinin kullandığı fiyata, 1,5 liraya düşürecek; girdilerde gerekeni yapacak ve ürettiğimiz ürün dünya ile rekabet edebilir bir hale gelecek.
Çiftçimizi zengin edeceğiz. Gençlerimize okullarını bitirdikten sonra iş imkanı sağlayacağız. Üreten, fabrikalarının bacaları tüten Türkiye inşa edeceğiz. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Durmuş Yılmaz bütün bunların hesaplamalarını kuruş kuruş yapıyor, merak etmeyin.
Erdoğan'a seslendi: 'Korkma biz varız'
Yahu dünya liderisin sen, sana kim baş eğdirmek istiyor; söyle bize, İYİ Partililer halleder! Yahu kim sana diz çöktürmek istiyor? Söyle kim olduğunu, İYİ Partililer gereğini yapsın kardeşim. İstiklal Marşımız ‘Korkma!’ diye başlıyor, ey Erdoğan korkma kardeşim, biz varız, biz! Hangi gün, hangimize tokat atacak diye merak ettiğimiz bir baba yerine; sert, siniri bozuk, asabi bir baba yerine; seven, sayan, evlatları arasında ayrım yapmayan bir ana sevgisini Türkiye’de hakim kılacağız. İYİ Parti ile inşallah Türkiye iyi olacak, gençlerimiz iyi olacak, kadınlarımız iyi olacak. Çocuklarımızın tecavüze uğramadığı, sapıkların korunup kollanmadığı bir Türkiye olacak. Çocuklarımıza el uzatanların ellerini kırmazsam, Allah beni kahretsin!"
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