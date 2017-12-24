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Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!

POLİTİKA HABERLERİ | 24.12.2017 22:04 | Son Güncelleme 3 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün çıkarılan KHK'larla ilgili bir paylaşımda bulundu. Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iç savaş uyarısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler hakkında açıklamalarda bulundu. Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeni KHK ile sivillere darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur" dedi.

Meral Akşener, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü Hal Yasası'nın arkasında sığınarak KHK ile kar lastiğinden sonra şimdi de Silahlı Kuvvetler bünyesinde anonim şirket kuruldu. Yeni KHK ile sivillere darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur. Son derece kritik bir yasayı, iktidarın Meclis'te açık ara çoğunluğa sahip olmasına rağmen, parlamentodan kaçarak KHK ile yapmasının çok vahim sonuçları olabilir"

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
"iç savaş" mı? Bu Memlekette İç savaş çıkmaz.. Devlete Millete Vatana İhanet eden şerefsizlere haddini bildirmenin adıda İç savaş olmaz Meclisi Milleti Vurmayı Düşünen Fetö cü vb İTLER Bundan sonra İki kere düşünsün Hakettikleri karşılığı Millet kendi eli verdiğinde herhangi bir Cezası Yok!
@palermo544 o zaman bu belayi kim başımiza sardi ise ondan başlamak lazim kol kola selam soylenlerden buyur önden bakalim
@yorhan266 Reis e "firavun nemrut" derken Ecevit e "şefaatçi olacağım" diyenlere sor .Belki bi adres verirler sana
ne diyor bu bunda bir gariplik var sanki proğlanmış robot gibi..
Zaten varlmak istenen sonuç o be Akşener, Sen kimin evini soruyorsun?
Ooo çok cesur olmuş bu sefer kanımca...???
hıdo sal köyü biririne karıştır hıdo karıştır darbeyi siz yaptınız biz değil empati yapın tam tersi olsa darbe başarılı var sayalım bak ne idam fermanları khk çıkacaktı
senin cia nın projesi olduğunu bilmeyen mi var ajan ...
Fetö mü yolladı bu açıklamayı sana..Sen geçen yıl nerden biliyordun 6 ay sonra başbakan olacağını..
kadının ağzı devamlı şerre açılıyor. cia kuklası.
kimsenin hakkı kimsede kalmaz sizde bi lira kalmayacak hepimizin hakkını yediniz yıllarca sınavlarda 100 üzerinden 100 alanları mı dersin kimleri yemedin ey fetö???? 15 temmuzda başbakan olucam diyordun ol sen bi ol bizde görelim halk seni biliyor
ya ne diyon bacım
Menapoz belirtilerinde böyle bir şey varmıydı?
ÜLKEYİ DÜŞÜNEN KİM BUNLAR REJİM DEĞİŞTİRME PEŞİNDE BUNLARA UYUP ARKASINDAN GİDEN TEMİZ SAF T.C. KARDEŞLERİM BU AKP ÇEKİRDEK KADROSU ÇOK TEHLİKELİ BUNLAR GİTMEZSE T.C. Nİ ÇOK KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR 15 YILDIR T.C. VE ÇEVRE KOMŞULARIMIZ KAN VE GÖZ YAŞI İLE YAŞIYOR. DURMA ZAMANI VAKİT YOK
BU ÜLKE İLE DIŞARDAN SAVAŞMAYA GÜCÜ YETMEYEN ÖDLEKLERE ÇIĞIRTKANLIK YAPMA AKŞENER ..
bu yasa aynı zamanda iç savaş cıkarmak isteyen vatan hayinlerine caydırıcı bir rol sergilemektedir.gayet yerinde bir kanun bu ulkenin her vatandaşı mehmettir.canakkalede oldugu gibi herzaman vatanı mudafaya hazırdır
Doğru ne yazık ki.
AKLIMA MANYAKÇA Bİ SORU TAKILDI ! TÜRKİYEDE Bİ GAMYON POARTY VARKEN NEDEN BU MARAL SÜREKLİ GÖZ ÜMÜZE SOKULUYOR ? ? ? DÜNYADA MEDYA = YAHUDİ DEMEK OLDUĞUNA GÖRE MEDYA SÜREKLİ BİRİNİ PARLATIYOSA O ZAMAN ????? WAAAYYYYY
Bu khk 'dan iç savaş çıkabileceği çıkarımında bulunuyorsanız ve anlama kapasiteniz buysa sayın akşener bu siyaset size hiç İYİ gelmez yol yakınken vazgeçin bu işlerden
kafadan rahatsız lanbu
Fetönün daha doğrusu cıa abd nin yapamadığı ihaneti sanki bu yapmak istiyor ülkesini seven ekmeğini yediği vatanın ve milletin hainler iç savaştan bahsetmesinden büyük hainlik olamaz. Bayan meral hanım suriyenin dıramını bu ülke ve millete yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur ve bu gibi senaryolara izin vermeyecek Türk Milleti vardır.
ne yapacaktık kendi uçağımızla bizi vuran pilota çiçek mi verecektik akıllı olun lüffen
ne boş konuşuyor ne alaka laf olsun
bu sorumsuz mu ülkeyi yönetecek bunun yaptığı düpedüz bölücülük soysuz marul
Şimdi tam inandım sen %100 fetöcüsün
Gezide kimin iç savaş istediğini gördük biz.Boşuna nefesini yorma.
ülkede cikacak bir kargaşayı bastıracak birim ordudur.İşin içine siradan vasifsiz insanlar girerse kaos olur.yagmacilik olur.bu sorumsuz topluluğu yonetmek ve önünde durmak zor olur.
PEKİ O LİNÇLER VE YAĞMALAR YANLIŞ KİŞİLERE VE YERLERE YAPILDIYSA NE OLACAK?
marul feto ağzıyla konuşma direk fetonun emirlerini uyguluyorum de
gerzek kadın eşine nasıl davrandığını gördük basın önünde ...savaşmış
Ben halkim bana silah cekene benimde silah cekme hakkı verildi.Ne var bunda iç savaş senaryolarıyla ülkeyi kariştirmak isteyenlere firsat vermeyeceğiz rahat olun.Bu millet iç savaş cikarmak isteyenlere 15 temmuzda tokat atmiştir meral hanim rahat olun siz.No panik
ne diyo bu?
Bu yasa ülkeyi bölmek için mi hazırlandı? İsrail ve Abd nin de istediği bu.
Çok doğru, herkes yargıya gidecek masumsa/ yani darbeye karşı gelmişse tamam, ama otobüste bekleyen askerlerimizi linç edenler ne olacak?
Buda dün bir bugün iki seçimlere girmeden başladı iç savaş dış savaş pelsinvanyadanmı geldi bu yazı ?vatan hainleri
Nufus çok zaten sorun yok
mynet lütfen adeletli ol yorumlarımı yayınla khk ile silah kullanma yetkisi verilmedi sadece 15 temmuzda darbecilere karşı bombaya karşı vatanını savunanlara khk çıktı bundan sonra silah kullana değil
İç savaş çıkmasını ne kadar istiyorlar ise içlerinde bile tutamıyorlar. Bu ülkede iktidarlar seçimle gelir seçimle gider bundan sonra. İç savaş çığırtkanlığı yapmakta bu fetöcüklere kaldı.
gayet İYİ bir kanun etken ve edilgen ahmaklardan kurtulma zamanı. ahmak olanlar birbiriyle savaşsın ve artık oksijen tüketmesin. herkes kendisine karşıt olduğunu düşündüğü kişiyi vurursa kişi başı düşen gayri safi milli hasıla 80,000 $ hatta euro ya çıkacaktır. süper bir fikir. aklını başına alan ve kimseyi düşman ve karşıt olarak almayanlarla rahat rahat keyifli keyifli yaşarız gider.
iyi konuşmuyorsun meralhanım siz milleti üzerinden yürüyorsunuz hep
@yirtici_2017 ne hanımı ya birde hanım kazığı sokma millete
yol yaptılar.
silah baronlarinin yeni pazara ihtiyaci var galiba darbe olmazsa siviller silahi kimin üzerinde kullanacak ??
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