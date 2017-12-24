Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler hakkında açıklamalarda bulundu. Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeni KHK ile sivillere darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur" dedi.

Meral Akşener, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü Hal Yasası'nın arkasında sığınarak KHK ile kar lastiğinden sonra şimdi de Silahlı Kuvvetler bünyesinde anonim şirket kuruldu. Yeni KHK ile sivillere darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur. Son derece kritik bir yasayı, iktidarın Meclis'te açık ara çoğunluğa sahip olmasına rağmen, parlamentodan kaçarak KHK ile yapmasının çok vahim sonuçları olabilir"