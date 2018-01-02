Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor?' programına katılan Mahir Ünal, gündemdeki soruları yanıtladı. Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk'ün bugünkü köşe yazısıyla gündeme gelen Meral Akşener'in iddiaları da Mahir Ünal'a soruldu.
Öztürk bugünkü köşesinde Akşener'in, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var' dediğini aktarmıştı.
"BU BİR İÇ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞIDIR"
Mahir Ünal bu soruya tepki gösterirken Akşener'in 'Gündeme gelmek için iç savaş çığırtkanlığı' yaptığını söyledi. Ünal şunları söyledi:
"Bu nasıl bir sorumsuzluktur. Bu nasıl bir dil. Falanca yerde şöyle bir şey yapılıyormuş, filanca yerde Alevilere şöyle yapılacakmış. 12 Eylül öncesinde de falanca yerde komando eğitimi veriliyormuş.. Efendim böyle bir şey olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerli yerindedir. 24 saat görev yapmaktadır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır.
"BÖYLE BİR ŞEY KONUŞMAYI BİLE GEREKLİ GÖRMÜYORUM"
"Bu bir ihbar olarak kabul edip araştırma yapılacak mı?" sorusuna yanıt veren Ünal "Böyle bir şeyi şu anda burada konuşmayı bile gerekli görmüyorum. Maalesef bu yapı abes bir iddiayı ortaya atarak kendini konuşturmayı hedef alıyordu ve görüyorsunuz konu oldu" dedi.
"MİLLET O GECE DARBEYE KALKIŞANLARI İNFAZ EDERDİ"
"15 - 16 Temmuz gecesi bazı silahlar el değiştirdi mi?" sorusuna ise Ünal, şu yanıtı verdi:
"O gece her şey hepimizin gözü önünde yaşandı. O gecenin bir ahlakı vardı. Millet o gece, o silahları devlete teslim etti. O gece TSK'ya ait bir şeye el konulmadı, bir şey eksilmedi. Tam tersine emniyet tarafından alındı ve tekrar envantere eklendi. Millet o gece, o silahlara el koysaydı o darbeye kalkışanları infaz ederdi"
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