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Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

POLİTİKA HABERLERİ | 02.01.2018 22:22 | Son Güncelleme 4 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün gündeme düşen, 'Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor' sözlerine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'Devlet yerli yerindedir. 24 saat görev yapmaktadır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır' ifadesini kullandı.

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor?' programına katılan Mahir Ünal, gündemdeki soruları yanıtladı. Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk'ün bugünkü köşe yazısıyla gündeme gelen Meral Akşener'in iddiaları da Mahir Ünal'a soruldu.

Öztürk bugünkü köşesinde Akşener'in, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var' dediğini aktarmıştı.

"BU BİR İÇ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞIDIR"

Mahir Ünal bu soruya tepki gösterirken Akşener'in 'Gündeme gelmek için iç savaş çığırtkanlığı' yaptığını söyledi. Ünal şunları söyledi:

"Bu nasıl bir sorumsuzluktur. Bu nasıl bir dil. Falanca yerde şöyle bir şey yapılıyormuş, filanca yerde Alevilere şöyle yapılacakmış. 12 Eylül öncesinde de falanca yerde komando eğitimi veriliyormuş.. Efendim böyle bir şey olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerli yerindedir. 24 saat görev yapmaktadır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır.

"BÖYLE BİR ŞEY KONUŞMAYI BİLE GEREKLİ GÖRMÜYORUM"

"Bu bir ihbar olarak kabul edip araştırma yapılacak mı?" sorusuna yanıt veren Ünal "Böyle bir şeyi şu anda burada konuşmayı bile gerekli görmüyorum. Maalesef bu yapı abes bir iddiayı ortaya atarak kendini konuşturmayı hedef alıyordu ve görüyorsunuz konu oldu" dedi.

"MİLLET O GECE DARBEYE KALKIŞANLARI İNFAZ EDERDİ"

"15 - 16 Temmuz gecesi bazı silahlar el değiştirdi mi?" sorusuna ise Ünal, şu yanıtı verdi:

"O gece her şey hepimizin gözü önünde yaşandı. O gecenin bir ahlakı vardı. Millet o gece, o silahları devlete teslim etti. O gece TSK'ya ait bir şeye el konulmadı, bir şey eksilmedi. Tam tersine emniyet tarafından alındı ve tekrar envantere eklendi. Millet o gece, o silahlara el koysaydı o darbeye kalkışanları infaz ederdi"

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz
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İYİ Parti'yle ilgili Meral Akşener'i çıldırtacak iddia!
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Okuyucu Yorumları 44 yorum
Çağımızın Tomris hatunu AKŞENER gelecek...Kutuplaşma, ihanet, yalan, talan KANDIRILMAK, BOP Taşeronluğu son bulacak Türk Milleti huzur bulup...Türkiye IYI Olacak..
@serdar_1981_alcym sümüklü meczupta aynı senin gibi Umudumuz Akşener diyor.
@serdar_1981_alcym yalancının fitne çıkarmayın
meral akşener ,abdullah gül,kılıçtaroğlu doğruyu söylüyor akp mağlesef hala türk askerine güvenmiyor o yüzden bu khk yı çıkardı.
BOP TAŞERONU KÜRESEL GÜÇLERİN PİYONLARINDAN NE BEKLENIR SURIYEYI KARISTIRDINIZ TURKIYEYI KARIŞTIRMAK ISTIYIRSUNUZ SIZIN IÇIN VATAN DEĞIL SARAY ONEMLI TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN ARAPSEVER RABIACILAR YERLI MILLI OLSANIZ MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALMAZSINIZ..
Tayyip fetö gibi biri olmadığı ne malum.
ya yeter artik darbe de darbe. Başka ülke unutturmak icin kirk takla atar bizimkiler her saniye darbeden bahsediyor. bizi gectim sehit ailelerine aciyin bari. insanlarin yaralarini kanatip durmayin...
efendim seçimi MERAL kazanacamışta, kaba kuvvet meraldan geri alacakmış, neremle gülsem acaba! poh, kah, hoh, hah...
Sayın akşener bunu ilk defa dile getirmiş olabilir ama akp nin gizli silahlı milis gücü oluşturduğunu zaten halk konuşuyor.
Bence Akşenerin dedikleri doğru olabilir. KHK yı niye yayınadılar sanıyorsunuz? O KHK şüphelri haklı çıkaracak gibi.
mit tırlarına da yalan demişti akepe ve başkanı sonra doğru olduğu ortaya çıkınca haber yapanları hapse attı şimdi bunada yalan derler doğru olduğu ispatlanırsa ispatlayani vatan hainliginden içeri tıkarlar işte böyle bu akepe malı götürür yakalandımı kaset montaj dublaj vatan hainliği der akkoyunları uyutur yoluna tam gaz devam eder huloooohhhggg
Yurtta sulhcu seni 15inden sonra ben basbakan olacam haaa sana da inan varya ne diyem
Bu ne idüğü belirsiz ABD-İsrail destekli Pensilvanya menşeyli bu karının kulağından tutacak babayiğit bir Savcı götürecek Tokata gösterbakalım o kampı diyecek gösteremez ise Milleti bölmek halkı kutuplaştırmaya ve iç savaş çığırtkanlığı yapmak suçlarından çıkaracak Adaletin önüne.
@7uyuyanlar08 Persilvanya’ya selam, ne istediler de vermedik diyen feto için Atatürksüz 1 lira bastıran kozmik odada ki bilgileri cia ya veren baş fetocular kimdir?..
Fetonun sümüğünü yiyenler.. feto feto diyerek temizlenemezsiniz.. Çünkü Kanınız Türk Kanı değil
Bugüne kadar Muhalefetin iddia ettiği hiç bir şeye doğru demediniz ki.... Muhalefet zebani sizde kanatsız meleklersiniz.... en iyisi yarın gündem değiştirme taktiğini deneyin.
Yirmi dört saat görevdelermiş. Şu sizin döneminizde güzel yurdum ne büyük tehlikeler geçirdi, sorumsuzca hala pişkin pişkin konuşuyorsunuz. Sonra çıkıp eyvah aldatıldık mı diyeceksiniz. En ufak bir şüpheyi bile dikkate alıp araştıracağınız yerde laf ebeliği yapıyorsunuz.
Mış muş la olmaz. Varsa sağlam delillerin çıkar açıklar hesap sorarsın. Üfürükten teyyare selam söyle o yâre.
TAYYIBE FETÖDEN DE DAHA TEHLIKELİ ELEŞTIRİLERE BİLE TAHAMMULÜ YOK EBULEHEBİN,KAN VE KAOSLA BESLENIYOR.
her yer salyalarını akıtarak bekleyenlerle dolu şu ülke bir karışsa diye. Allahtan güçlü bir irade var ki korkusu bile yetiyor onlara...
Sosyal medyada eli silahlı tehditler savuran pekerimsi ak itleriniz için ne düşünürsün bay sözcü.
zamanında feto için devletin gözetimi altında eğitim veriyor diyen siz değilmiydiniz mahir ünal.yoksa bekir bozdağmı söylemişti bu sözü.hemde muhterem hocaefendi diyerek.yalanmı?
Bakın son cümlede ne demiş " Millet o gece, o silahlara el koysaydı o darbeye kalkışanları infaz ederdi" o yasa çıkarılırken demekki bu cümle düşünülmüş. Bu ne olduğu belirsiz adam ağzından kaçırmış amacı. İşte o yasa kendi ağızlarıyla belirttikleri durum yüzünden tehlikeli.
devlet yerindeymiş... Hangi devletten bahsediyor acaba? Devlet Bahçeli'den bahsediyorsanız onun yerinde yeller esiyor. Çoktan kaydı gitti . Devlet anlayışı sizlerde zaten yok. Bu devleti Pkk ile masaya oturtan sanki Meral Akşener'di. o zaman da dediniz biz yapmadık yapmayız cart curt... belgeler çıkınca suçu devlete attınız. biz görüşmedik devlet görüştü diye. Şimdi de dersiniz biz çok iyiyiz biz yapmayız öyle şeyler, devlet kendi kendine yapmıştır diyip suçu devlete yüklersiniz. Sizin hepinizi toplasak içinizden 1 tane müslüman çıkmaz. hepiniz paranın ve ihtişamın kölesi oldunuz. keseler dolu
12 eylül öncesini mahir ünal ne bilir. Yok muydu ülkücü kampları. Bal gibi vardı. Demek ki Akşener in dediği doğru. İktidarı kaybetmemek için Allah muhafaza bunu da yaparsanız Allahım yedi göbek çocuklarınızdan çıkarsın.
Bu akp sözcüsü ne geveliyor, Meral Akşener'in söyledikleri doğru mu değil mi, ne demek konuşmaya bile lüzum yok demek. Böyle silahlı eğitim yapanlar ve yaptıranlar var mı yok mu.
kac aydir .muhalafetlik yapmayacalisan iyi partiden siyasi bir sey duymadik daha.ama fitnelikte 1 numaralar.
Son cirpinislar bataga dogru gidiyorlar. Hepsi ayni kalip ama yakinda bu makarnacilarda iran gibi sokaga dokulurler cok surmez asgari ucrete zam yapildi fabrikalar maliyet dissun diye isci cikarmaya basladi ekonomiyi bitirmisler ama kime anlatican
Bu AKP yapar...Hırsızlara,vurgunculara birşey yaptığını gördünüzmü...Hırsızlık ,bakara ve makara haftası yanlızca dünyada bizde kutlanıyor
17 senedir türkiye ve islam alemini karıştırdınız,,hesap vereceksiniz,,hesap vermemek için herşey yaparsınız
akp 2019 da seçimi iç savaş çıkararak milleti birbirine kırdırarak alacak
sizin yok dediğiniz herşeyin olduğu nedense sonradan hep çıkıyor siz hayır diyorsunuz o kesin vardır
BU KADIN BİR TRUVA ATIDIR.
Bu akape gitmeden kimse huzur bulamaz bunu böyle bilin
tayyip kadar başınıza taş düşsün.
Allah göstermesin... Böyle bir yanlış yapılacağını hayal bile etmek istemiyorum... Askerimize ordumuza Silahlı güçlerimize güvenimiz tamdır... Alpaslan TÜRKEŞ in 1968 de kurduğu KOMANDO KAMPLARI geldi aklıma... ETKİ TEPKİ YARATIR. BİR DAHA ASLA DENENMESİN..!
12 eylülden önce bir çok komando kampının olduğunu dünya alem biliyor.Bir Mahir bey bilmiyormuş.Ben gözlerimle gördüm.Hangi sözünüze inanalım.Belki de bilgisizsiniz ya da doğru söylemiyorsunuz.
Kadın var demiyor duyumlar alıyoruz hükümet doğrumu değilmi araştırsın diyor. Hükümette araştırmak bir yana söyleyene yükleniyor. Bir Atasözü vardır "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" diye. Kim ne derse, belgede sunsa, iyide söylese hükümetin işine gelmiyorsa karşılarındakini hep birşeylerle suçluyorlar. Memlekette kendilerinden başka doğrucu yok.
Kur'an-ı Kerime iman ediyorum diyenler için : " İnnemel Mü'minune Ihvetun" " Mü'minler ancak kardeştir " Hucurat suresi 10. Ayet " "Ey insanlar! "Rabbiniz birdir. Babanızda birdir. Hepiniz Ademin çocuklarısınız. Adem ise topraktandır.Arabın arab olmayana arab olmayanında arab üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine siyahında kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.Üstünlük ancak takvada, Allahtan korkmaktadır. "Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse sizi Allahın kitabı ile idare ederse onu dinleyiniz ve itaat ediniz. " Veda Hutbesi
Bırakın kavga etmeyi, hükümetler gidicidir, devlet kalıcıdır, bu güzelim vatan ve devlet için iyi şeyler yapınki tarih sizi altın harflerle yazsın, yandaşlık, haksızlık adaletsizlik, yolsuzluk, hukuksuzluk, adaletsizlik yaparak bu ülke hiç bir yere varmaz, zenginsen bendensen problem yok, fakirsen doğruyu söylersen düşmanımsın böyle devlet yönetimi olurmu, devlet, yapıcı kucaklayıcı halkını birlik ve beraberlik içinde yaşatması gerekir.. Maalesef, eğitim bitmiş, fuhuş yolsuzluk mafya çete uyuşturucu yandaşlık almış başını gidiyor, ya Allah aşkına yetkililer niye müdahale etmiyor.
Meral akşener doğru söylüyor ama korkumuz yok vallaha kafamız atarsa Akp yide yetirdiği adamlarıda ezer geceriz..
‘MERAL AKŞENER SAYİN BASKANIM BÜROKRASİ SİYASETİNİ BİRAKİN HALKI DOYURUCU KUCAKLAYICI VE FAKİR YOKSUL ASKERİ UCRETLİDEN VE EMEKLİ YAŞI 65 MEZARDA EMEKLİLİK KONUSU DEVLET YAŞLI TORBASI İLE YURUMEZ DEVLET GENÇLİĞE ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDA YOKSA DEVLET İHALE SATIŞ KAMU ÖZELLEŞTİRME YLE AKP DEN FARKIN OLMAZ DİNDAR BİRİSİYİM CHP YE HAYATIMDA OY VERMEDİM KILIÇDAROĞLU DAHA HALKA YAKİN GÖNLÜMDE MERAL OLMASİNA RAĞMEN KİLİCDAROGLU DİYORUM İLK OYUM HELAL.OLSUN
Bu ülkeyi çok ciddi bir komplo teorisi hastalığı sardı. Ve bunda başrolü gençlik oynuyor. Seyrettikleri dizileri fazla ciddi sanan ve ruhsal hastalığı olanlar yapılan darbe girişimini bile anlamakta güçlük çekiyorlar. Çünkü gerçekleşen darbe hiç görmediler. Daha önceki devirlerde bu ülke nasıldı şimdi nasıl karşılaştırma imkanları yok. Ve bu gençlik ve klinik hasta büyükler el birliğiyle ülkeyi iç savaşa sürüklemeye çalışıyorlar. Muhalefetle nefretle yıkmak arasındaki farkı kaçırmış doludizgin saldırıyorlar. Ve bu ülke iç savaşa girdiğinde de biz bişey yapmadık diyecekler.
en mutlu ülke norveç . sizler saçma sapan konularla kafanızı meşgul etmeye devam edin :)
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