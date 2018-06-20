"Meral Akşener'in partisi proje partisidir"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirerek, "Terör örgütlerini emperyalistler, bir takım derin devlet güçleri kurdurdu. Niye, Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına taş koymak için ama muvaffak olamadılar. Bugün de proje partiler kurdular. Meral Akşener'in partisi de proje partisidir." dedi. Recep Akdağ, partisince Pasinler ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Pasinler halkına 16 yıldır AK Parti'ye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. 24 Haziran'da önemli bir seçime gideceklerini belirten Akdağ, "24 Haziran'da cumhurbaşkanımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletvekillerini seçeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl, Türkiye'nin huzuru, gençlerimizin geleceği için yepyeni bir dönem olacak. O 5 yılda Erzurum ve Pasinler bambaşka olacak." dedi. - "Kandil'e, Sincar'a da kaçsalar peşlerindeyiz" Akdağ, herkesin AK Parti'nin son senelerde terör örgütüne karşı verdiği mücadelenin farkında olduğunu vurgulayarak, terör örgütü PKK'nın sadece belini kırmakla kalmadıklarını, nefesini kestiklerini ifade etti.

PKK'nın kaçacak delik aradığına dikkati çeken Akdağ, şöyle devam etti: "Kandil'e, Sincar'a da kaçsalar peşlerindeyiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, inlerinde yakalayacağız. Çünkü benim genç kardeşim, Pasinler'im, analarım, bacılarım huzur istiyor. Biz bu memlekette eşkıya istemiyoruz, bu memlekette eşkıyaya güzellemeler yapanlara da müsaade etmeyeceğiz. Sayın Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Muharrem İnce, üçünün de derdi davası Selahattin Demirtaş olmuş. 'Demirtaş, cezaevinden derhal çıksın' diyorlar. Bu hangi Demirtaş biliyor musunuz, bu Demirtaş 'Biz Türkiye'ye Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen Demirtaş. Bu Demartaş 'Biz PKK'ya terör örgütü demiyoruz, onlar halkın savaşçılarıdır' diyen Demirtaş." HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için savcıların iddianame hazırladığına ve mahkemenin tutuklu yargılanması yönünde karar verdiğine işaret eden Akdağ, "Bu İnce'ye, Akşener'e, Karamalaoğlu'na ne oluyor da onun yanında duruyorlar, bunlara hakları var mı?" sorusunu yöneltti. - "Akşener gelsin de Pasinler'de miting görsün"

Akdağ, 15 Temmuz'dan sonra hainleri, darbe teşebbüsçüsü zalimleri püskürttükten sonra MHP ile AK Parti'nin cumhur ittifakı yaptıklarını anımsattı. Akdağ, bu ittifakı, millet, bayrak, vatan ve devlet için yaptıklarını bildirdi. Akşener'in bugün Erzurum'da miting yapacağını belirten Akdağ, "Gelsinler de Erzurum'da miting yapmaya çalışırken Pasinler'de Recep Tayyip Erdoğan sevgisini, coşkusunu görsünler. Erzurum'un nüfusu 800 bin, Pasinler'in nüfusu 25 bin ama onlar Pasinler'de toplanan bu kalabalığı Erzurum'da toplayamazlar. İşte sizin Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, bayrak ve ezan sevginiz bu." ifadesini kullandı. Akdağ, 24 Haziran'da Saadet Partili seçmenlerin partisine verdiği her oyun CHP'ye gideceğini iddia eden Akdağ, şunları söyledi: "Niye bu mirası böylesine çarçur ediyorlar, bunlara hakları yok. Bütün Saadet Partili kardeşlerimize istirhamım oylarını AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a getirmeleridir. Muharrem İnce'ye zaten oy veremezler, Karamollaoğlu'na niye oy verecekler. Bunların bütün amaçları Erdoğan gelmesin de kim gelirse gelsin. Çatlasalar da patlasalar da arkalarına İsrail'i, Esed'i, PKK'yı, FETÖ'yü alsalar da Recep Tayyip Erdoğan biz seni bu ülkenin cumhurbaşkanı yapacağız. Milletin karşısında duramazlar, kimi yanlarına, arkalarına alırlarsa alsınlar Erdoğan'ı biz bu milletin geleceği için yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz."