Merkel Bakanlarını tanıttı

Hıristiyan Demokrat Parti CDU’nun 30. olağan parti kongresinde konuşan CDU Genel Başkanı Angela Merkel, kurulacak yeni koalisyon hükümetinde görev alacak bakanlarını delegelere tanıttı. Merkel, büyük koalisyon hükümetiyle yeniden halkın güveninin kazanacaklarını söyledi. Berlin’de düzenlenen parti toplantısında delegelere konuşan ve kurulacak büyük koalisyon hükümetinde görev alacak yeni bakanlarını tanıtan ve Sosyal Demokrat Parti SPD’ ile kuracakları büyük koalisyon hükümetiyle ilgili imzaladıkları koalisyon protokolüyle ilgili delegelere bilgi verdi.

Genel seçimlerde bu yana 155 gün geçtiğini belirten Başbakan Angela Merkel, Sosyal Demokratlarla kuracakları koalisyon hükümetiyle ilgili partisinden gelen tepkilere cevap verdi. Yeni kurulacak hükümette görev alamayacak olan bakanlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Merkel, seçimlerden alınan sonuçlardan memnun olmadığını yeni kurulacak hükümetle Alman halkının yeniden güvenini kazanacaklarını belirtti. Hıristiyan Demokrat Parti CDU’nun yeni kurulacak büyük koalisyon hükümetinde Hendrik Hoppenstedt Devlet Bakanı, Eyaletler Bakanı, Helge Braun Başkanlık Şefi, Monika Grütters Kültür ve Medya, ve Annette Widmann-Mauz Uyum bakanlığı görevini yürütecek.

Jens Spahn‘ın Sağlık Bakanı, Peter Altmaier’in Ekonomi Bakanı, Julia Klöckner’in Tarım Bakanı, Ursula von der Leyen’in Savunma Bakanı ve Anja Karliczek’in ise Eğitim Bakanı olacağını açıkladı. CDU’nun yeni Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer olacak. Merkel’in yeni ekibinde kendisiyle birnlikte yedi kadın dört erkek görev alıyor. Merkel, kurlacak koalisyon hükümtenin başta Almanya olmaz üzere AB ve dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen sorunlara çözüm için çalışmalar yapacağını söyledi.