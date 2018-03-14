Merkel yemin etti

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in 19. federal hükumetine onay vermesinin ardından Başbakan Merkel yeniden federal meclise gelerek yemin edip görevine başladı.

Almanya’da genel seçimlerin ardından altı ay sonra oluşturulan büyük koalisyon “GroKo” hükümeti bugün federal meclisten onay almasının ardından Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanlığı köşkü Schloss Bellevue’ye giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e kabinesini onaylattı.

Federal mecliste büyük koalisyon hükumeti için yapılan oylamada 692 vekil oy kullandı Oylamada 688 oy geçerli oy sayıldı. Merkel’in Başbakanlığındaki büyük koalisyon hükumetine onay veren vekil sayısı 364 olurken, büyük koalisyon hükumetine hayır diyen vekil sayısı ise 315 olarak sayıldı. 9 çekimser oyun oy kullanırken 4 oy da geçersiz sayıldı. Merkel, 24 Eylül 2018’deki genel seçimlerden 171 gün geçtikten sonra yapılan oylamada milletvekillerinin onayını aldı. Yeni hükumet ilk toplantısını bugün öğleden sonra yapacak.