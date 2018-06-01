Mersin'de CHP'den 'İktidar Yürüyüşü'

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de CHP İl başkanlığı tarafından 'İktidar Yürüyüşü' düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan yaklaşık 500 partiliye Mersin Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Fikri Sağlar, CHP İl Başkanı Adil Aktay ve milletvekilleri adayları da eşlik etti. Ellerinde 'Artık tamam', 'Millet için geliyoruz' yazılı dövizler taşıyan partililer, 'Hak, hukuk, adalet' sloganı attı. Yürüyüşe Silifke Caddesi üzerinden devam eden partililerin güzergahı boyunca trafik kısmi olarak kapatıldı. Partililerin yürüyüşüne, çevre esnaf ve evlerinden bazı kişiler de alkışlarla destek verdi. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
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