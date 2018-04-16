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Mersin'de OHAL'e karşı oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

MERSİN’de CHP tarafından OHAL uygulamasının kaldırılması için oturma eylemi yapıldı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de CHP tarafından OHAL uygulamasının kaldırılması için oturma eylemi yapıldı. Merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki Özgür Çocuk Parkı’ndaki eyleme, CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, Hatay Milletvekili Serkan Topal, İl Başkanı Adil Aktay, Mezilti Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç, partililer ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Burada ilk olarak söz alan İl Başkan Aktay, Türkiye’de 21 aydır OHAL’in uygulandığını belirterek, "OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Sadece bu meydandan değil, Türkiye'nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara'daki saraylıları uyarıyoruz. Bizler OHAL değil, demokrasi istiyoruz" dedi. Milletvekili Aytuğ Atıcı da OHAL ile korku düzeni yaratılmaya çalışıldığını ifade ederek, "AK Parti OHAL’i ilan ettiğinde korkuyordu, şimdi de korkmaya devam ediyor. OHAL demek AK Parti’nin acizliği demektir" diye konuştu. OHAL karşıtı çeşitli sloganlar atıp, döviz ve pankartlar taşıyan CHP'liler, yaklaşık bir saat süren oturma eyleminin ardından dağıldı.

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