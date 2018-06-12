Ağbal, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek "Burada huzur içerisinde bu toplantıyı yapabiliyorsak, bu kahraman askerimiz sayesinde. Onlar sınır boylarında, Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde. Bugün artık Kandil'e yürüyoruz, Kandil bölgesinde canları pahasına, canlarını öne koyarak bu mücadeleyi yürütüyorlar. Allah onlardan razı olsun, güç, kuvvet versin." diye konuştu.

Bakanlar Ağbal ve Bak, daha sonra Belediye Toplantı Salonu'nda muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

RİZE (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Artık meseleleri yarınlara bırakma devri bitti. 'Bir kanun çıkacak, kanun çıktığı zaman bu sorunu çözeceğiz', bu devir bitti artık. Yeni dönemde doğrudan doğruya artık vatandaşların sorunlarını çözecek bir hükümet sistemi var." dedi.

Hükümet olarak her zaman vatandaşın emrinde olduklarını dile getiren Ağbal, KÖYDES projesi kapsamında daha önce hiç görülmemiş hizmetleri köylere ulaştırdıklarını, adeta köyleri yeniden inşa ve imar ettiklerini vurguladı.

Ağbal, bugün içeride ve dışarıda Türkiye ekonomisi, maliyesi üzerine birçok oyun oynandığının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Her zaman söylüyorum ekonomimiz de güçlü, maliyemiz de güçlü. 17-25 Aralık operasyonunu yapan alçak FETÖ terör örgütü en son 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulundu, milletçe buna karşı durduk. 'Tamam bir daha bunlar toparlanamaz, ekonomi bir daha başını kaldıramaz. Kamu maliyesi battı batacak.' dediler ama ne oldu? Bakın bugün buradayız, Türkiye burada, ekonomimiz dimdik ayakta, kamu maliyemiz dimdik ayakta."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Fakirin fukaranın, garibin gurabanın duası her zaman bizi ayakta tutar." dediğini anımsatan Ağbal, şöyle devam etti:

"Çok para harcamayı sevmez maliye bakanları, zaman zaman efendim şunu yapmayalım, bunu yapmayalım derim. Aman dur! Konu fakir fukaraysa, garip gurabaysa, dua eden milletimizse yapalım der. Gerçekten 16 yılda birçok hadiseyle karşılaştık, ekonomi üzerinde tehdit oluşturan birçok sıkıntıyı göğüsledik bugünlere geldik ve her defasında Allah bize bir başka yerden kapı açtı yani 'tamam siz bittiniz' diyenlere karşı mutlaka bir yerden bir kapı açıldı. Bu açıdan önümüzdeki dönemde de daha güzel olacak Türkiye, daha da büyüyecek, Türkiye'nin çok büyük fırsatları var. Biz millet olarak birlik içinde, beraberlik içinde olduğumuz sürece, birbirimize kenetlendiğimiz sürece evelallah kimse Türkiye'nin sırtını yere getiremez."