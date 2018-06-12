RİZE (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Artık meseleleri yarınlara bırakma devri bitti. 'Bir kanun çıkacak, kanun çıktığı zaman bu sorunu çözeceğiz', bu devir bitti artık. Yeni dönemde doğrudan doğruya artık vatandaşların sorunlarını çözecek bir hükümet sistemi var." dedi.
Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin'i ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakanlar Ağbal ve Bak, daha sonra Belediye Toplantı Salonu'nda muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.
Ağbal, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek "Burada huzur içerisinde bu toplantıyı yapabiliyorsak, bu kahraman askerimiz sayesinde. Onlar sınır boylarında, Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde. Bugün artık Kandil'e yürüyoruz, Kandil bölgesinde canları pahasına, canlarını öne koyarak bu mücadeleyi yürütüyorlar. Allah onlardan razı olsun, güç, kuvvet versin." diye konuştu.
Hükümet olarak her zaman vatandaşın emrinde olduklarını dile getiren Ağbal, KÖYDES projesi kapsamında daha önce hiç görülmemiş hizmetleri köylere ulaştırdıklarını, adeta köyleri yeniden inşa ve imar ettiklerini vurguladı.
Ağbal, bugün içeride ve dışarıda Türkiye ekonomisi, maliyesi üzerine birçok oyun oynandığının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:
"Her zaman söylüyorum ekonomimiz de güçlü, maliyemiz de güçlü. 17-25 Aralık operasyonunu yapan alçak FETÖ terör örgütü en son 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulundu, milletçe buna karşı durduk. 'Tamam bir daha bunlar toparlanamaz, ekonomi bir daha başını kaldıramaz. Kamu maliyesi battı batacak.' dediler ama ne oldu? Bakın bugün buradayız, Türkiye burada, ekonomimiz dimdik ayakta, kamu maliyemiz dimdik ayakta."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Fakirin fukaranın, garibin gurabanın duası her zaman bizi ayakta tutar." dediğini anımsatan Ağbal, şöyle devam etti:
"Çok para harcamayı sevmez maliye bakanları, zaman zaman efendim şunu yapmayalım, bunu yapmayalım derim. Aman dur! Konu fakir fukaraysa, garip gurabaysa, dua eden milletimizse yapalım der. Gerçekten 16 yılda birçok hadiseyle karşılaştık, ekonomi üzerinde tehdit oluşturan birçok sıkıntıyı göğüsledik bugünlere geldik ve her defasında Allah bize bir başka yerden kapı açtı yani 'tamam siz bittiniz' diyenlere karşı mutlaka bir yerden bir kapı açıldı. Bu açıdan önümüzdeki dönemde de daha güzel olacak Türkiye, daha da büyüyecek, Türkiye'nin çok büyük fırsatları var. Biz millet olarak birlik içinde, beraberlik içinde olduğumuz sürece, birbirimize kenetlendiğimiz sürece evelallah kimse Türkiye'nin sırtını yere getiremez."
- "Bu seçimleri sadece bizler değil, bizim dışımızdakiler de takip ediyor"
Ağbal, Türkiye'nin 24 Haziran'da tarihi bir seçime gideceğine işaret ederek "16 Nisan referandumu Türkiye'de hükümet sistemini değiştiren önemli bir reformdu. Şimdi bunun ilk seçimini yapacağız. Cumhurbaşkanını ilk defa halk doğrudan doğruya seçecek, ilk defa gerçek manada bir meclisi, milletvekillerini millet olarak biz seçeceğiz ama bu dönemde güçlü bir siyasi iktidarın oluşması son derece önemli. 16 yıldır bu ülkeyi sizin hemşehriniz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. Allah'a şükürler olsun Türkiye bugün nereden nereye geldi." dedi.
Sandığa gitmenin vatandaşlık görevi olduğuna dikkati çeken Ağbal, "O açıdan 24 Haziran'da hepimiz sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. İstikrara, Türkiye'nin geleceğine, yarınlarına oyumuzu kullanacağız ve AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar nasıl size hizmet ettiysek yeni dönemde de inşallah çok daha güçlü bir şekilde, çok daha hızlı bir şekilde hizmet edeceğiz." diye konuştu.
Ağbal, yeni sistemin, mevcut parlamenter sisteme göre hükümet etme noktasında icra organını güçlendirdiğini belirterek şunları kaydetti:
"Artık meseleleri yarınlara bırakma devri bitti. 'Bir kanun çıkacak, kanun çıktığı zaman bu sorunu çözeceğiz', bu devir bitti artık. Yeni dönemde doğrudan doğruya artık vatandaşların sorunlarını çözecek bir hükümet sistemi var. İnşallah yarınlarımız için çocuklarımız için hayırlı olur, Türkiye'nin geleceği için hayırlı olur. Bu seçimleri sadece bizler değil, bizim dışımızdakiler de takip ediyor. Balkanlardaki kardeşlerimiz de mazlumlar da takip ediyor. Türkiye'de istikrarı çok arzu etmeyenler, güçlü Türkiye'yi istemeyenler de takip ediyor. Türkiye'nin kötülüğünü isteyenlere karşı çok güçlü bir zafer, Türkiye'nin iyiliği için, Türkiye'nin geleceği için, mazlumlar için dua edenler için de inşallah sevinçli bir gün olacak."
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