"Mesut Özil'e sahip çıkıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Yılmaz, CHP Ardahan İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, on gün sonra yeniden Ardahan'da olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yahudi ulus devlet yasasına değinen Yılmaz, İsrail'in başkentini Kudüs'e taşımasının ardından çıkan kararın provokatif bir karar olduğunu bildirdi.

Bunun kabul edilir bir durum olmadığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yasa ikinci bir provokatif adım. İsrail Yahudi halkının ülkesi olarak tanımlanıyor. Yani Filistinlilere herhangi bir yer vermiyor. İki devletli çözümü kökten sarsıyor. Bu şu anlama geliyor, İsrail Filistinlileri millet olarak görmüyor, millet olarak tanımıyor. Gelecekleri ile ilgili kendi kaderlerini belirleme hakkına saygı duymuyor."

Yılmaz, bu süreçte Arap ülkelerini de suçlayarak, "Bu duruma gelinmesinin baş sebebi Arap ülkeleri arasındaki bölünmedir. ABD'deki yönetimin tamamen İsrail'in bir kuklası haline dönüşmesinden kaynaklanıyor. İsrail Arap ülkelerinin bazılarını yanına aldı, Filistin konusu ortada kaldı." ifadesini kullandı.