Meteorolojik uyarı

Akdeniz'de yarından itibaren fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Cuma gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle, ulaşımda olabilecek aksamalar karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'
Utandıran görüntü! BM’de Suriye’deki katliamı görüşüp göbek attılar
Diyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştu
İstanbul'da TIR, halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var
İstanbul'daki tarihi camide akıl almaz görüntü
Meral Akşener'den Cüneyt Özdemir'e ders gibi yanıt
'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'
Bu komiser bir başka! Güzelliğiyle mankenlere taş çıkarttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum