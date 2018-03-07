Meteorolojik uyarı

Akdeniz'de yarından itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Cuma gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle, ulaşımda olabilecek aksamalar karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.