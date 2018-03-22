Metiner Sincik ilçesinde temaslarda bulundu

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta vefat eden amcası Mustafa Metiner’in taziyesi için Adıyaman’da bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Sincik ilçesini ziyaret etti. Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Öksüz ve partililer tarafından karşılanana Metiner, Sincik Kaymakamı Zafer Sağ’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü, AK Parti ilçe Başkanlığını, Sincik Belediyesini ve Devlet Hastanesini ziyaret eden Metiner, Sincik ilçesinin dört yıl öncesine göre çok geliştiğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner yaptığı açıklamada, "Sincik 4 yıl buyunca şerefle hizmet ettiğim, gönülden bağlı olduğum, insanını çok sevdiğim bir ilçemizdir. Şuanda İstanbul Milletvekili olsam bile her geldiğimde mutlaka uğramak istediğim bir ilçe, çünkü çok gönül dostlarım var. Sincik’i çok gelişmiş gördüm. Dört yıl önceki Sincik ile bugün ki Sincik arasında çok fark gördüm. Belediye Başkanımız ve Hükümetimiz gerçekten çok güzel hizmetler sunmuş, çok güzel projeler geliştirmişler. İnşallah geliştirdikleri projelerde hayata geçerse, Sincik artık kendi ayakları üzerinde duran bir ilçe olur. Şehrin girişinden itibaren Karayollarına çok güzel bir bulvar yaptırmışlar çok mutlu oldum. Sincik’in güzel bir hastanesi var. Bankası var, yeni okul binaları yapılmış, Belediye Başkanımıza ve İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum. Buradaki birlik ve beraberlik devam ederse Sincik 10 yıl sonra herkesin gıpta ettiği çok güzel bir ilçemiz olacak, buda ziyadesiyle bizi mutlu eder" dedi.

Milletvekili Metiner, fırsat buldukça Adıyaman’a geldiğini aktardı.