Metro ve Marmaray'da başbakan sürprizi(2)

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, Marmaray ve metroyu kullanarak Anadolu Yakası'nda Avrupa Yakası'na geçti. Yolcular, Başbakan Yıldırım'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başbakan Binali Yıldırım, İşadamı Erdoğan Demirören'in cenazesine metro ve Marmaray'ı kullanarak gitti. Tuzla'daki konutundan ayrılan Yıldırım, Kartal Metro İstasyonu'na geldi. Gişelerden İstanbulkart'ı okutarak metroya binen Yıldırım'a, yolcular yoğun ilgi gösterdi. Başbakan yolcularla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrılık Çeşme durağında metrodan inen Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde açılış yapılan Marmaray'a geçti. Yıldırım, Başbakan olarak ilk kez Marmaray'ı kullandı. Başbakan Yıldırım, yolcular ile sohbetinde projeyi nasıl hayata geçirdiklerini anlattı. “İSTANBULLU VATANDAŞLARIMIZ İLE SOHBET ETME İMKANI BULDUK" Yıldırım, yolculuk esnasında yaptığı açıklamada, “Emek verip yaptığımız bu güzel ulaşım araçlarına binme fırsatımız oldu. Bu bizim için büyük bir mutluluk. İstanbullu vatandaşlarımız ile sohbet etme imkanı bulduk. Bugün Türkiye'nin her yerinde ve İstanbul'da büyük projelerin altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bizim imzamız var. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ovit Tüneli, bölünmüş yollar, şehir hastaneleri ve dünyanın en büyük havalimanı… Saymakla bitmez" diye konuştu. "KANAL İSTANBUL TÜRKİYE'NİN STRATEJİK BİR PROJESİDİR" "Kanal İstanbul ile ilgili bütün çalışmalar yapıldı, eksiği yok. Bu sene içerisinde inşallah ihalesini tamamlamış olacağız. Bilen bilmeyen konuşuyor, bazı adaylar 'Kanal İstanbul'u iptal edeceğiz' diyor. Doğrusu bunları hayretle izliyorum. Kanal İstanbul bir eğlence projesi değil. bir rekreasyon projesi değil. Kanal İstanbul Türkiye'nin stratejik bir projesidir. Şu boğazdan 50 bin gemi geçiyor. Bir gemi baştan kale gitse ne olur, İndependent'i belki hatırlayan vardır, bizim yaşımızdakiler, 78'de 10 gün boyunca İstanbul yandı, bütün camlar aşağı indi. Dolayısıyla bu proje stratejik bir projedir. Boğazların, İstanbul2un güvenliği için olmazsa olmaz bir proje. Ama projeyi bilmeden, bilgisi olmadan ilgisi olanları görüyoruz. Sayın Akşener diyor ki; 65 milyar dolara mal olacak. Böyle bir şey yok. Proje 10 milyar dolar. 65 milyar dolar nere, 10 milyar dolar nere? Üstelik de bu proje bütçeden yapılmayacak. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak. Bedeli nerden ödenecek? Oradan geçen gemilerden alınacak. Hem boğazı tehlikeden kurtaracağız, hem de bir alternatif oluşturmuş olacağız. Başbakan Yıldırım'ın Kartal'da başlayan yolculuk Yenikapı'da sona erdi. Yıldırım, buradan ayrılarak Fatih Camii'ne hareket etti. Başbakan Yıldırım'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

