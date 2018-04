Mevlüt Çavuşoğlu: “24 Haziran seçimlerinin Türkiye’yi daha güçlü, daha istikrarlı yapacağına inanıyoruz”

“Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın gönlü en zengin milletine sahibiz hamdolsun” Az gelişmiş ülkelere Türkiye’nin destek sağladığını ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, “Az gelişmiş ülkelerin sorunlarını her platformda dile getiriyoruz, Türkiye adeta az gelişmiş ülkelerin sesi ve sözcüsü oldu. Gebze’de az gelişmiş ülkeler için teknoloji bankası kurduk. Burada üretilen teknolojileri o ülkelere transfer ederek o ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bu tesisi Birleşmiş Milletlerle beraber kurduk. 2016 yılında insani yardımlarda rakam olarak ABD’den sonra ikinci sıradayız. ABD’nin harcadığı 6.3 milyar dolar Türkiye’nin harcadığı 6 milyar dolar. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın gönlü en zengin milletine sahibiz hamdolsun” ifadelerini kullandı.

“24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’yi daha güçlü daha istikrarlı yapacağına inanıyoruz”

Yapılacak seçimlerle ilgili düşüncelerini aktaran Çavuşoğlu, “Kasım 2019’da gerçekleştireceğimiz seçimleri inşallah 24 Haziran’da yapacağız. Cumhurbaşkanımız açıkladı, mecliste bugün 2 parti teklifi sundu meclisimizin onayıyla seçime gideceğiz. Bu seçimle Türkiye yeni bir sisteme geçiyor. Başkanlık sisteminin 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’yi daha güçlü daha istikrarlı yapacağına inanıyoruz. Biliyorum ki her zaman Türkiye ile gurur duyuyorsunuz. Biz biliyoruz Türkiye için dua ediyorsunuz. Türkiye için sadece 15 Temmuz için değil, her zaman Türkiye için dua ediyorsunuz, sizleri yanımızda hissediyoruz. Türkiye cumhuriyeti ve Türk milleti her zaman sizinle beraberdir” şeklinde konuştu.