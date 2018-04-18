Mevlüt Çavuşoğlu: “24 Haziran seçimlerinin Türkiye’yi daha güçlü, daha istikrarlı yapacağına inanıyoruz”

Dünya Azınlıklar Zirvesi’ne katılarak konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu seçimle Türkiye yeni bir sisteme geçiyor. Başkanlık sisteminin 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’yi daha güçlü daha istikrarlı yapacağına inanıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 16-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve açılışını Dolmabahçe Sarayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘Dünya Azınlıkları Zirvesi’nin bu akşamki toplantısına katıldı. Özel bir otelde yapılan toplantıda konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Müslümanların yaşadıkları sorunlara ve Batı dünyasının Müslümanlara bakışına değindi.

“Müslümanların karşılaştıkları sorunlar insan hakları meselesi olarak görülmüyor”

Dünya Azınlıklar Zirvesinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Camilerimize saldırıyorlar, Müslümanlara ayrımcılık uyguluyorlar. Önemli bir ayrımcılık var. Artık sokakta bile kıyafetlere müdahale ediliyor. Potansiyel suçlu olarak Müslümanlar görülüyor. Müslümanların karşılaştıkları sorunlar bir insan hakları meselesi olarak görülmüyor. Özellikle İslam düşmanlığının bir başka boyut olarak tanımlamak istiyorlar. Mümin kardeşlerimize saldırılara çoğunlukla adi olay olarak bakıyorlar. Yani herhangi bir sokak kavgası, herhangi bir hırsızlık gibi görülüyor. Adi bir suç muamelesi yapılıyor. Yani Müslüman düşmanlığı yapısal bir hale gelmeye başladı. Bununla mücadelede maalesef eksik kalıyoruz. Yani mücadele kurumsal düzeyde yapılmıyor. Hepimizin görevleri gereği yaptığı mücadeleler var” dedi.