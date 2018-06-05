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Mevlüt Çavuşoğlu: Biz 'yapacağız' diyoruz; onlar 'yıkacağız' diyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirerek, "Biz 'yaptık, yapacağız' diyoruz; onlar 'yıkacağız' diyor" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Biz 'yapacağız' diyoruz; onlar 'yıkacağız' diyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirerek, "Biz 'yaptık, yapacağız' diyoruz; onlar 'yıkacağız' diyor" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Ak Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Bakan Çavuşoğlu, seçime ilk girdiğinde Döşemealtı'nda çok az sayıda bir kalabalığa römorkun üstünde seslendiğini belirterek, sayısı az ama heyecan dolu insanlara konuştuğunu kaydetti. Şimdi büyük bir aile olduklarını aktaran Çavuşoğlu, Döşemealtı'nın son yıllardaki yatırımlarla çok büyüdüğünü söyledi. Döşemealtı'na yapılan yatırımları anlatan Bakan Çavuşoğlu, "100 yataklı hastane istediniz, yapıyoruz. Hipodrom bitmek üzere; bu Döşemealtı'nın turizme açılması anlamına geliyor. Yurt dışından atlar gelecek. Çubukbeli'nde, Korkuteli, Elmalı'daki yol çalışmalarını görüyorsunuz, kaymak gibi. Kuzey çevre yolu bitmek üzere. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı'na buradan güçlü bir selam göndereceğiz. Bizi de unutmayacaksınız, bizi Meclis'e güçlü göndereceksiniz. Bu sene çift rakamların aşağısını kabul etmiyoruz" dedi.
LONDRA'YA KADAR TREN HATTI OLACAK
Kepez'e 20 okulluk kampüs yaptıklarını aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, Döşemealtı ile Kepez'in birleştiği noktaya bin yataklı şehir hastanesi yapacaklarını kaydetti. Yakında Batı Antalya Havalimanı'nın inşaatına başlayacaklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Antalya'yı hızlı trenle buluşturuyoruz. Eskişehir'den Burdur üzerinden gelecek demiryolu projemiz var. Kapadokya, Konya üzerinden gelecek hızlı tren projemiz Antalya'da buluşacak. Nereye gitmek istiyorsak trenimiz olacak. İstanbul'a gitmek istiyorsun, var; Edirne'ye mi gitmek istiyorsun, var; hızını alamadın Londra'ya mı gitmek istiyorsun, Londra'ya kadar tren hattı olacak. Teknoloji var, para var yapıyoruz. Biz 'yaptık, yapacağız' diyoruz, onlar 'yıkacağız' diyor. Bir Bolu Tüneli'ni 20 senede bitiremediniz. Antalya-Alanya'nın yolunu yüzde 40'ını 14 yılda yaptılar. Yüzde 60'ını biz 2 yılda yaptık."
'PATRONLUK TASLIYORLAR'
Muhalefetin daha seçilmeden millete ders vermeye çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Daha seçilmeden, seçilme şansı da yok da, millete patronluk taslamaya çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan da bu milletin hizmetkârıyım diyor" dedi.
Konuşmasının ardından Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.

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Mevlüt Çavuşoğlu: Biz 'yapacağız' diyoruz; onlar 'yıkacağız' diyorMevlüt Çavuşoğlu: Biz 'yapacağız' diyoruz; onlar 'yıkacağız' diyorMevlüt Çavuşoğlu: Biz 'yapacağız' diyoruz; onlar 'yıkacağız' diyor

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