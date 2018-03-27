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Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 09:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı"na katılmak üzere Özbekistan’a geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış süreci, güvenlik alanında işbirliği ve bölgesel ortaklık" konulu "Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı"na katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi.Bakan, Çavuşoğlu konferansın ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edilecek ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı"na katılmak üzere Özbekistan’a geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış süreci, güvenlik alanında işbirliği ve bölgesel ortaklık" konulu "Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı"na katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi.
Bakan, Çavuşoğlu konferansın ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edilecek ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan’da

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