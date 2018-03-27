Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı"na katılmak üzere Özbekistan’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış süreci, güvenlik alanında işbirliği ve bölgesel ortaklık" konulu "Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı"na katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi.

Bakan, Çavuşoğlu konferansın ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edilecek ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.