Mevsimlik tarım işçilerine yeni proje

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "gözümüz" diye nitelendirdiği mevsimlik tarım işçilerinin insanca yaşayabilecekleri, eğitim, sağlık hizmeti alabilecekleri bir projeyi bu ay içinde Polatlı'da hayata geçireceklerini duyurdu. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Katırcıoğlu, hukuk devletinin olmazsa olmazı, yargı erkinin temel taşı, en büyük güvencesi olan savunmanın en önemli unsuru avukatların, Avukatlar Günü'nü kutladı. Afrin'deki askerleri minnetle andığını ifade eden Katırcıoğlu, ordunun başarılı olması için dualarını eksik etmediklerini, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Komisyonda daha sonra Fakıbaba, kırsal alanda kadının güçlendirilmesi ve kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik sunum yaptı. Fakıbaba, bakanlığın misyonunun, sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı, rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek olduğunu belirtti.

Ahmet Eşref Fakıbaba, temel görevlerini, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine, tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği, güvenirliğinin sağlanması, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli kullanımının sağlanması şeklinde sıraladı. Ayrıca çiftçinin örgütlenmesini, bilinçlendirilmesini, tarımsal desteklemelerin etkin şekilde yönetilmesini, tarımsal piyasaların düzenlenmesini sağladıklarını vurgulayan Fakıbaba, gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlediklerini, uygulamasını izlediklerini ve denetlediklerini söyledi. Fakıbaba, bakanlığın merkez biriminde 2 bin 466 erkek, bin 338 kadın; taşrada 43 bin 728 erkek, 14 bin 783 kadının çalıştığını; merkez yönetici kadrolarında 196 erkek, 17 kadın, taşrada 858 erkek, 39 kadın yöneticinin görev aldığını bildirdi. Bu rakamların kendisini üzdüğünü dile getiren Fakıbaba, bu sayının mutlaka daha dengeli olması gerektiğini kaydetti. Fakıbaba, bakanlığına bağlı kurumlarla birlikte 77 bin personelin çalıştığını, bunun yüzde 24'ünün kadın olduğunu, Türkiye ortalaması olan yüzde 27'nin altında yer aldığını aktardı.

-"Ne şehirde ne Türkiye'de kalkınma olur" Kırsal alanda kadını güçlendirmeye yönelik stratejileri hakkında bilgi veren Fakıbaba, kırsalda kalkınma olmadığı takdirde ne şehirlerde ne Türkiye'de kalkınma olabileceğine işaret etti. Bakanlığın adının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olduğuna işaret eden Fakıbaba, buna kırsal kalkınmayı da eklemeleri gerektiğini söyledi. Fakıbaba, kırsal kalkınmaya, genel müdürlük seviyesinde değil daha üst seviyede görev vermeleri gerektiğini dile getirdi. Köyden şehirlere göç edildiğini ancak nüfusun yüzde 20'sinin halen kırsalda olduğuna dikkati çeken Fakıbaba, "Kırsaldaki yüzde 20'yi şehirlere getirmemeyi hedeflersek, ayrıca şehirde mutsuz olan insanları köylerine geri döndürmeyi hedeflersek bu sayı artar. Bu hem şehirleri rahatlatacak, kırsalda, dolayısıyla ülkede kalkınma olacaktır." dedi. Fakıbaba, kurgularının, "Kırsal kalkınma nasıl olabilir? Ne yapabiliriz?" üzerinde olduğunu ifade ederek, 2018-2022 dönemi stratejik planlarında, tarımsal altyapı ve kırsal kalkınmanın, alan olarak belirlendiğini vurguladı. Fakıbaba, bu alan altındaki hedeflerinin, kırsal ekonomiyi geliştirmek, kırsalda yaşayan insanların ekonomik gelirlerini artırmak olduğunu ifade etti.

-"Kırsal alanda kadın ve genç istihdamını artırmak" Stratejilerinin, kırsal alanda kadın ve gençlerin istihdamını artırmaya yönelik sürdürülebilir projeleri desteklemek olduğunu bildiren Fakıbaba, tarımın, hizmet sektöründen sonra en fazla kadın istihdamı sağlayan sektör olduğunu anlattı. Kırsalda kadının tarımsal, ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesine yönelik çalışmaların, tarım politikaları içinde kadın emeğinin göz ardı edilmediğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Fakıbaba, kırsalda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi, kadınların kooperatif kurmasının özendirilmesi, kooperatif ortaklıklarının artırılması, aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Fakıbaba, kırsalda yaşayan kadınlar için gelir getirici, mesleki beceri kazandırıcı, çalışma koşullarını iyileştirici, faaliyet çeşitliliğini artırıcı, sosyo ekonomik yönden güçlendirici projelerin uygulandığını söyledi. -2 milyon kadın çiftçiye eğitim Kırsalda yaşan kadınlara bilgi aktarmak, yeni teknikler öğretmek, becerilerini geliştirmek, sosyal ve ekonomik statüsünü yükseltebilmek için bakanlığının eğitim ve yayım hizmeti verdiğini anlatan Fakıbaba, 2003'ten bugüne kadar kırsalda kadına yönelik farklı tarımsal konularda 197 bin faaliyette, 2 milyondan fazla kadın çiftçiye eğitim verildiğini bildirdi.

Fakıbaba, 2017'de 16 bin 110 faaliyete, 104 bin 623 kadın çiftçiye eğitim verildiğini dile getirerek, bakanlığınca kadın çiftçiler tarımsal yayın projesi kapsamında 2015'ten itibaren kırsalda kadına yönelik 3 program yürütüldüğünü belirtti. Fakıbaba, bunların, "kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor", "tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi" ve kadın çiftçilere yönelik il özel proje programı olduğunu ifade etti. -3,5 milyarlık hibe desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, kırsal kalkınma destekleriyle 2006-2017 yılları arasında 3,5 milyar lira hibe desteği verildiğini, bu kapsamda 8 bin 483 tarımsal sanayi tesisinin tamamlandığını, 69 bin 742 kişiye istihdam sağlandığını vurguladı. Fakıbaba, 2017'de 16 bin 67 genç çiftçinin 9 bin 843'ünün kadın çiftçi olduğunu, 480 milyon lira desteğin 295 milyon lirasının kadın çiftçilere kullandırıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Bakanlığımızca verdiğimiz eğitimler, destek programları, desteklemelerde pozitif ayrımcılık ile üretilen projeler sonucunda kırsalda yaşayan kadınlarımızın iyi birer girişimci olabileceğini ortaya koyuyoruz. Kadın girişimciliğini geliştiriyoruz, güçlendiriyoruz, statülerinde bir değişim oluşturuyoruz, üretimlerini ekonomiye kazandırıyoruz. Bu bana göre yeterli değil. Daha fazla kadına destek vermeliyiz."

Fakıbaba, daha sonra komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. -"Ödeyecekleri taksitlerle satmak lazım" CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Hazine arazilerini ecrimisil yoluyla işleten çiftçilere, belli bedel çıkarılarak, satın almaları, satın almamaları halinde ihaleyle üçüncü şahıslara satılacağına dair yazılar gönderildiğini söyledi. Fakıbaba, Türkmen'in sözlerine şöyle karşılık verdi: "Ecrimisil ile oturuyor. O kardeşlerimin hakları olduğunu, alması gerektiğine inanıyorum. Orada 81 milyonun, sizin de hakkınız var. Sizin adınıza, 'hadi bu bedava olsun' diyemem. Sizin de dememeniz lazım. Bir başkasına 50 kuruşa satarken, acaba bu arkadaşa 25 kuruşa nasıl verebilirim veya onun alabileceği fiyatlarla, taksitlendirmelerle çözmek lazım. 'Şu tarlamı alamadım, başkası geldi aldı' diyenle karşılaşmadım. 40 yıldan beri oturuyor, ağaç dikmiş, emek vermiş, onun olması lazım.1970'li yıllarda tarım reformundan dolayı adamın elinde arazisi alınmış, 'benim dedemden kaldı, bunu alacağım' diyor. Biz de araya giriyoruz, 'Senin dedenden kaldı ama bu adam da 40 yıldır çalıştırıyor, emek vermiş, aranızı bulalım' diyoruz. Dışarıdan göründüğü gibi hemen çözülecek bir olay da değil. Mümkün olduğu kadar bu arkadaşların ödeyebileceği taksitlerle bunu satmak lazım. Tapusunu alması lazım."

-"TİGEM'de hantal yapı var" Bir soru üzerine Fakıbaba, TİGEM'de hantal bir yapı olduğunu, kurumun 30 milyar lira değerinde bir yapıya sahip bulunduğunu söyledi. Fakıbaba, "Bunun hakkını verebiliyor muyuz, bana göre de tam değil. Ama vermek için çok büyük gayretlerimiz var. Kısa zamanda göreceksiniz." dedi. Bakanlığı ile FAO arasında Suriyeli mültecilere yönelik proje yürütüldüğünü dile getiren Fakıbaba, ilk aşamasının geçen yıl bittiğini, 900 kişinin eğitildiğini vurguladı. Fakıbaba, tarım ve hayvancılığa, gençlerin, kadınların sahip çıkması çağrısında bulundu. Bir organizasyon eksikliği bulunduğunu da dile getiren Fakıbaba, il özel idarelerinin, birçok bakanlığın, Hazinenin tarıma destek verdiğini ancak bunların ortak havuzda toplanması halinde daha iyi olacağını vurguladı. -Çadırlarında kaldı Fakıbaba, tarım işçilerini ziyaret ettiğini, çadırlarında kaldığını, şartlarının hiç hoş olmadığını gözlemlediğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Şanlıurfa milletvekilleriyle, Eskişehir, Polatlı, Kayseri, Malatya'ya gittiğini, zaman zaman işçilerin çadırlarında kaldıklarını anlatan Fakıbaba, şöyle devam etti: