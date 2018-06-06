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"Meydana çıkıyor, gaf üstüne gaf yapıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 18:50 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Meydana çıkıyor, gaf üstüne gaf yapıyor. '18 yaşından küçükleri hastanelerde ücretsiz muayene ettireceğiz' diyor. 'Günaydın, good morning' demek lazım bunlara. Good morning Sayın İnce" - "Cumhurbaşkanı adayı çıkmış ekonomiden anlamıyor, ekonominin e'sini bilmiyor. Öbürü mevcut düzende sağlanan şeylerden, hastane imkanından, mazot desteğinden haberi yok"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Meydana çıkıyor, gaf üstüne gaf yapıyor. '18 yaşından küçükleri hastanelerde ücretsiz muayene ettireceğiz' diyor. 'Günaydın, good morning' demek lazım bunlara. Good morning Sayın İnce." dedi.

Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetleri dönemlerinde Türkiye'nin 3,5 kat büyüdüğünü belirtti.

Dünya genelinde kriz dönemlerinde büyüme oranlarının çok düştüğünü ifade eden Bakan Eroğlu, "Eskiden dünyada kriz yokken Türkiye'de kriz olurdu. Şimdi hükümetlerimiz döneminde dünyada kriz varken Türkiye'de krizi teğet geçiyoruz." diye konuştu.

- "Good morning Sayın İnce"

Eroğlu, meydanlarda yapılan mitinglerde hep çiftçiye destekten bahsedildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Haberi yok. Bunlar hakikaten biraz derslerine çalışsalar... Meydana çıkıyor, gaf üstüne gaf yapıyor. '18 yaşından küçükleri hastanelerde ücretsiz muayene ettireceğiz' diyor. 'Günaydın, good morning' demek lazım bunlara. Good morning Sayın İnce. Ey Kılıçdaroğlu. Ona da ne diyelim? Guten morgen. Ne dersen de istersen 'sabahleyin, hay' de." ifadelerini kullandı.

- "Çiftçiye mazotun yarısını devletten veriyoruz"

Çiftçilere 2002 yılında 1,8 milyar liralık destek verildiğine dikkati çeken Veysel Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl ne kadardı biliyor musunuz? 14,8 milyar. Unutmayın ey çiftçi kardeşim. Kaç kat artmış biliyor musunuz? 8 kat. Çiftçiye mazotun yarısını devletten veriyoruz. Haberi yok adamın. 'Ben şu fiyata vereceğim' diyor. Yarısını biz birer birer veriyoruz. Geçen yıl sırf mazot için çiftçiye verdiğimiz destek ne kadar biliyor musunuz? 1,8 milyar lira. Ey İnce, bunları oku. Hatta ben isterse bunları kendisine göndereyim. Güzel bir not hazırladım. Bunları bilmiyor, hiç olmazsa sizlerin vasıtasıyla öğrensinler de gaf yapmasınlar. Ayıp oluyor çünkü. Dünyaya karşı da ayıp oluyor. Cumhurbaşkanı adayı çıkmış ekonomiden anlamıyor, ekonominin e'sini bilmiyor. Öbürü mevcut düzende sağlanan şeylerden, hastane imkanından, mazot desteğinden haberi yok. Bu da dışarıya karşı ayıp oluyor. Biz onların mahçup olmalarını istemeyiz."

Eroğlu, gübrede yüzde 18 olan KDV oranını sıfırladıklarını dile getirerek, "Şimdi kalkıp diyebilir. İkaz edin kendisine, İnce veya diğerleri 'gübrede KDV indirceğim' felan demesin, ayıp olur." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı şu anda 25"

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 2002 yılında 10 milyar lira olduğunu anlatan Bakan Eroğlu, bu rakamın bugün 134 milyar liraya çıkarıldığını bildirdi.

AK Parti hükümetleri döneminde eğitime büyük önem verildiğini ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

"Biz 70-80 kişilik sınıflarda okurduk. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı şu anda 25. El insaf yani. Öğretmen alımlarından bahsediyor. Onların sayısını da çıkardım. Lütfen bunları duyurun da cahillikleri ortaya çıkmasın. Yoksa aksi takdirde ben de bunların kafalarına vuracam yani. 'Rakam yanlış, sen bilmiyorsun' diyeceğim. Öğretmen tayin etmediğimizi söylüyor. Şu ana kadar hükümetimiz 584 bin 927 öğretmen tayini gerçekleştirdi."

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Afyonkarahisar Bakan Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

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