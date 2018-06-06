"Haberi yok. Bunlar hakikaten biraz derslerine çalışsalar... Meydana çıkıyor, gaf üstüne gaf yapıyor. '18 yaşından küçükleri hastanelerde ücretsiz muayene ettireceğiz' diyor. 'Günaydın, good morning' demek lazım bunlara. Good morning Sayın İnce. Ey Kılıçdaroğlu. Ona da ne diyelim? Guten morgen. Ne dersen de istersen 'sabahleyin, hay' de." ifadelerini kullandı.

- "Çiftçiye mazotun yarısını devletten veriyoruz"

Çiftçilere 2002 yılında 1,8 milyar liralık destek verildiğine dikkati çeken Veysel Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl ne kadardı biliyor musunuz? 14,8 milyar. Unutmayın ey çiftçi kardeşim. Kaç kat artmış biliyor musunuz? 8 kat. Çiftçiye mazotun yarısını devletten veriyoruz. Haberi yok adamın. 'Ben şu fiyata vereceğim' diyor. Yarısını biz birer birer veriyoruz. Geçen yıl sırf mazot için çiftçiye verdiğimiz destek ne kadar biliyor musunuz? 1,8 milyar lira. Ey İnce, bunları oku. Hatta ben isterse bunları kendisine göndereyim. Güzel bir not hazırladım. Bunları bilmiyor, hiç olmazsa sizlerin vasıtasıyla öğrensinler de gaf yapmasınlar. Ayıp oluyor çünkü. Dünyaya karşı da ayıp oluyor. Cumhurbaşkanı adayı çıkmış ekonomiden anlamıyor, ekonominin e'sini bilmiyor. Öbürü mevcut düzende sağlanan şeylerden, hastane imkanından, mazot desteğinden haberi yok. Bu da dışarıya karşı ayıp oluyor. Biz onların mahçup olmalarını istemeyiz."

Eroğlu, gübrede yüzde 18 olan KDV oranını sıfırladıklarını dile getirerek, "Şimdi kalkıp diyebilir. İkaz edin kendisine, İnce veya diğerleri 'gübrede KDV indirceğim' felan demesin, ayıp olur." şeklinde konuştu.