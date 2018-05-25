Mezuniyet diplomasını aldığı rektör, yerine vekil adayı oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te AK Parti 3'üncü sıra milletvekili adaylığından çekilen Tuğba Yeğin'in yerine mevcut vekil Burhanettin Uysal gösterildi. Yeğin, dönemin rektörü Prof. Dr. Uysal'ın elinden yüksek lisans diplomasını almıştı.

3 milletvekili bulunan Karabük'te AK Parti'den 3'üncü sırada yer verilen Tuğba Yeğin, milletvekili adaylığından çekildi. Yeğin'in çekilmesiyle yerine mevcut milletvekili Burhanettin Uysal aday gösterildi. Tuğba Yeğin, Karabük Üniversitesi 2011- 2012 akademik yılı mezuniyet töreninde Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü yüksek lisans diplomasını Rektör Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın elinden almıştı. Rektörlükten ayrıldıktan sonra milletvekili olan Uysal, bu dönem partisinde aday adaylığı başvurusu yapmış; ancak aday olarak gösterilmemişti.

Karabük'te, aile şirketinde yönetici olan Tuğba Yeğin, sosyal medya hesabından adaylıktan çekilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Değerli Karabüklü hemşehrilerim, başından bu yana tek derdimiz davamız, dedik. Bu dava İslam davasıdır, dedik. Bu dava ümmet davasıdır, dedik. Bu dava millet davasıdır, dedik. Bu davanın 2002'den bu yana ülkemizdeki lideri Recep Tayyip Erdoğan, partisi AK Parti'dir dedik. Bu niyetle bu teşkilata emek verdik. Son noktasında da Rabbim milletvekili adaylığı nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ile adaylığa yükseldik, yine kendisi ve teşkilatımızca aldığımız karar doğrultusunda adaylıktan istifa ettik. Bizim için önemli olan 24 Haziran'dır. Kim olursa olsun destekleyeceğimizi, azim ve istekle çalışacağımızı belirtmiştik. Aynı şuurla bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan önce kocaman aileme, daha sonra siz değerli hemşehrilerimize saygı ve şükranlarımı sunarım."

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